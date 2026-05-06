برلماني أوروبي: سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا وصلت إلى طريق مسدود

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260506/برلماني-أوروبي-سياسة-الاتحاد-الأوروبي-تجاه-روسيا-وصلت-إلى-طريق-مسدود-1113153755.html
برلماني أوروبي: سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا وصلت إلى طريق مسدود
برلماني أوروبي: سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا وصلت إلى طريق مسدود
سبوتنيك عربي
أكد عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ، فرناند كارتايز، أن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا وصلت إلى طريق مسدود، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي يفتقر إلى... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-06T06:18+0000
2026-05-06T06:18+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e32dad69d4724e5ea67f300046ebe1.jpg
وقال كارتايزر لوكالة "سبوتنيك": "يمر البرلمان بفترة من عدم اليقين. يدرك الكثيرون أن سياستهم تجاه روسيا قد وصلت إلى طريق مسدود، لكنهم يفتقرون إلى الشجاعة لاقتراح تغييرات".وأوضح أن أعضاء البرلمان الأوروبي يواجهون ضغوطاً وتهديدات بسبب حوارهم مع روسيا.وأوضح البرلماني أن أعضاء البرلمان الأوروبي "يمكن طردهم من مجموعتهم السياسية، أو إخضاعهم للعقاب من قبل حزبهم، أو مواجهة صعوبات أخرى" بسبب اتصالاتهم مع روسيا.وكان كارتايزر قد أرسل في وقت سابق دعوة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي للمشاركة في اجتماع غير رسمي مع ممثلي مجلس الدوما الروسي، ومن المقرر عقده في 3 حزيران/يونيو في مدينة سانت بطرسبرغ على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.وأشار في رسالته إلى أن الفعالية ستكون استكمالًا لاجتماع سابق عُقد في اسطنبول وستجري حضوريًا، لافتًا إلى أن المشاركة طوعية، وقد طُلب من النواب المهتمين الإبلاغ عن نيتهم في موعد أقصاه 6 أيار/مايو.الخارجية الروسية: الغرب يشيد "ستارا حديديا" جديدا ضد روسيافيكو: سلوفاكيا لن تدعم أي قروض عسكرية لأوكرانيا
https://sarabic.ae/20260502/موسكو-الاتحاد-الأوروبي-يعتبر-أوكرانيا-منطقة-عازلة-ضد-روسيا-1113054115.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa193e52f5df3cbe5fcf3f235f732f30.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم

برلماني أوروبي: سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا وصلت إلى طريق مسدود

06:18 GMT 06.05.2026
© AP Photo / Omar Havanaزعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025.
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2026
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
أكد عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ، فرناند كارتايز، أن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا وصلت إلى طريق مسدود، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي يفتقر إلى الشجاعة لاقتراح تغييرات.
وقال كارتايزر لوكالة "سبوتنيك": "يمر البرلمان بفترة من عدم اليقين. يدرك الكثيرون أن سياستهم تجاه روسيا قد وصلت إلى طريق مسدود، لكنهم يفتقرون إلى الشجاعة لاقتراح تغييرات".

وأشار إلى أن محاولات العزل السياسي والدبلوماسي لروسيا "لم تؤدِ إلا إلى استبعاد الاتحاد الأوروبي لنفسه من العمليات الدبلوماسية المهمة".

وأوضح أن أعضاء البرلمان الأوروبي يواجهون ضغوطاً وتهديدات بسبب حوارهم مع روسيا.

وقال: "قد يواجه الزملاء المهتمون بالحوارعواقب سلبية للمشاركة في مثل هذه الاجتماعات... في الوقت الحالي، لا يزال الضغط على أعضاء البرلمان الأوروبي مرتفعًا".

وأوضح البرلماني أن أعضاء البرلمان الأوروبي "يمكن طردهم من مجموعتهم السياسية، أو إخضاعهم للعقاب من قبل حزبهم، أو مواجهة صعوبات أخرى" بسبب اتصالاتهم مع روسيا.
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2026
موسكو: الاتحاد الأوروبي يعتبر أوكرانيا منطقة عازلة ضد روسيا
2 مايو, 06:11 GMT
وكان كارتايزر قد أرسل في وقت سابق دعوة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي للمشاركة في اجتماع غير رسمي مع ممثلي مجلس الدوما الروسي، ومن المقرر عقده في 3 حزيران/يونيو في مدينة سانت بطرسبرغ على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.
وأشار في رسالته إلى أن الفعالية ستكون استكمالًا لاجتماع سابق عُقد في اسطنبول وستجري حضوريًا، لافتًا إلى أن المشاركة طوعية، وقد طُلب من النواب المهتمين الإبلاغ عن نيتهم في موعد أقصاه 6 أيار/مايو.
الخارجية الروسية: الغرب يشيد "ستارا حديديا" جديدا ضد روسيا
فيكو: سلوفاكيا لن تدعم أي قروض عسكرية لأوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала