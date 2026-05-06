https://sarabic.ae/20260506/برلماني-أوروبي-سياسة-الاتحاد-الأوروبي-تجاه-روسيا-وصلت-إلى-طريق-مسدود-1113153755.html

برلماني أوروبي: سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا وصلت إلى طريق مسدود

برلماني أوروبي: سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا وصلت إلى طريق مسدود

سبوتنيك عربي

أكد عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ، فرناند كارتايز، أن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا وصلت إلى طريق مسدود، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي يفتقر إلى... 06.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-06T06:18+0000

2026-05-06T06:18+0000

2026-05-06T06:18+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e32dad69d4724e5ea67f300046ebe1.jpg

وقال كارتايزر لوكالة "سبوتنيك": "يمر البرلمان بفترة من عدم اليقين. يدرك الكثيرون أن سياستهم تجاه روسيا قد وصلت إلى طريق مسدود، لكنهم يفتقرون إلى الشجاعة لاقتراح تغييرات".وأوضح أن أعضاء البرلمان الأوروبي يواجهون ضغوطاً وتهديدات بسبب حوارهم مع روسيا.وأوضح البرلماني أن أعضاء البرلمان الأوروبي "يمكن طردهم من مجموعتهم السياسية، أو إخضاعهم للعقاب من قبل حزبهم، أو مواجهة صعوبات أخرى" بسبب اتصالاتهم مع روسيا.وكان كارتايزر قد أرسل في وقت سابق دعوة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي للمشاركة في اجتماع غير رسمي مع ممثلي مجلس الدوما الروسي، ومن المقرر عقده في 3 حزيران/يونيو في مدينة سانت بطرسبرغ على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.وأشار في رسالته إلى أن الفعالية ستكون استكمالًا لاجتماع سابق عُقد في اسطنبول وستجري حضوريًا، لافتًا إلى أن المشاركة طوعية، وقد طُلب من النواب المهتمين الإبلاغ عن نيتهم في موعد أقصاه 6 أيار/مايو.الخارجية الروسية: الغرب يشيد "ستارا حديديا" جديدا ضد روسيافيكو: سلوفاكيا لن تدعم أي قروض عسكرية لأوكرانيا

https://sarabic.ae/20260502/موسكو-الاتحاد-الأوروبي-يعتبر-أوكرانيا-منطقة-عازلة-ضد-روسيا-1113054115.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم