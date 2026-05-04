الخارجية الروسية: الغرب يشيد "ستارا حديديا" جديدا ضد روسيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: الغرب يشيد "ستارا حديديا" جديدا ضد روسيا
سبوتنيك عربي
كشف سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية، أرتيم بولاتوف، اليوم الاثنين، بأن الدول الغربية تتخذ إجراءات جديدة لتعزيز القطيعة مع روسيا وأجهاض كل محاولات التعاون... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الناتو
أخبار الاتحاد الأوروبي
الخارجية الروسية: الغرب يشيد "ستارا حديديا" جديدا ضد روسيا

كشف سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية، أرتيم بولاتوف، اليوم الاثنين، بأن الدول الغربية تتخذ إجراءات جديدة لتعزيز القطيعة مع روسيا وأجهاض كل محاولات التعاون المشترك.
وصرح بولاتوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يقيم الغربيون بحماس، كان من الأجدر توظيفه بشكل أفضل، "ستارا حديديا" جديدا، في محاولة لجعل القطيعة التي أحدثوها في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والشخصية والثقافية والتاريخية التي بُنيت في المنطقة ليس على مر السنين فحسب، بل على مر القرون، أمرا لا رجعة فيه".
وأوضح بولاتوف أن الوضع في منطقة البلطيق ككل يعكس الوضع الجيوسياسي العام في أوروبا، والناجم عن عن المسار الذي اتخذه حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي نحو المواجهة المنهجية مع روسيا.
وأضاف بولاتوف: "بفضل جهود شركائنا السابقين تم تقويض آليات رئيسية للتعاون الإقليمي متعدد الأطراف، بما في ذلك مجلس دول بحر البلطيق ومجلس بارنتس الأوروبي القطبي الشمالي".
وأوضح بولاتوف أنه مع انسحاب روسيا من هذه الهياكل، وهو أمر كان حتميا في ظل الظروف الراهنة، فقدت أنشطتها معناها وأصبحت الآن أداة ثانوية في سياسة الناتو والاتحاد الأوروبي المناهضة لروسيا.
وكانت الدنمارك والنرويج والسويد وأيسلندا وفنلندا وكندا رحبت في بيان مشترك صدر عن رؤساء وزراء هذه الدول في 15 مارس، بتزايد نشاط حلف الناتو، بما في ذلك مناوراته العسكرية، في منطقة القطب الشمالي.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 23 نيسان/ أبريل، إلى الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القطب الشمالي بالنسبة للتنمية الاقتصادية الروسية وحماية سيادتها، مؤكدا استعداد روسيا للتعاون في منطقة القطب الشمالي مع جميع الدول المهتمة.
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية الفيديو: "لقد أكدت مراراً على الأهمية الاستراتيجية الخاصة لهذه المنطقة بالنسبة لبلادنا، وللاقتصاد المحلي، ولبناء القدرات الصناعية الروسية، ولضمان الأمن القومي، ولحماية سيادتنا".
وأضاف: "سنحمي مصالحنا الوطنية في القطب الشمالي بكل تأكيد، وسندافع عنها بكل تأكيد. أود أن أؤكد مجددا، وقد قلنا هذا مرارا، أننا مستعدون للتعاون، لا للمنافسة أو المواجهة، بل للتعاون مع جميع الدول المهتمة".
