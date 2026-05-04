الخارجية الروسية: الغرب يشيد "ستارا حديديا" جديدا ضد روسيا

سبوتنيك عربي

كشف سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية، أرتيم بولاتوف، اليوم الاثنين، بأن الدول الغربية تتخذ إجراءات جديدة لتعزيز القطيعة مع روسيا وأجهاض كل محاولات التعاون... 04.05.2026, سبوتنيك عربي

وصرح بولاتوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يقيم الغربيون بحماس، كان من الأجدر توظيفه بشكل أفضل، "ستارا حديديا" جديدا، في محاولة لجعل القطيعة التي أحدثوها في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والشخصية والثقافية والتاريخية التي بُنيت في المنطقة ليس على مر السنين فحسب، بل على مر القرون، أمرا لا رجعة فيه".وأضاف بولاتوف: "بفضل جهود شركائنا السابقين تم تقويض آليات رئيسية للتعاون الإقليمي متعدد الأطراف، بما في ذلك مجلس دول بحر البلطيق ومجلس بارنتس الأوروبي القطبي الشمالي".وكانت الدنمارك والنرويج والسويد وأيسلندا وفنلندا وكندا رحبت في بيان مشترك صدر عن رؤساء وزراء هذه الدول في 15 مارس، بتزايد نشاط حلف الناتو، بما في ذلك مناوراته العسكرية، في منطقة القطب الشمالي.وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية الفيديو: "لقد أكدت مراراً على الأهمية الاستراتيجية الخاصة لهذه المنطقة بالنسبة لبلادنا، وللاقتصاد المحلي، ولبناء القدرات الصناعية الروسية، ولضمان الأمن القومي، ولحماية سيادتنا".وأضاف: "سنحمي مصالحنا الوطنية في القطب الشمالي بكل تأكيد، وسندافع عنها بكل تأكيد. أود أن أؤكد مجددا، وقد قلنا هذا مرارا، أننا مستعدون للتعاون، لا للمنافسة أو المواجهة، بل للتعاون مع جميع الدول المهتمة".بوتين: روسيا مستعدة للتعاون في القطب الشمالي مع جميع الدول المهتمة

