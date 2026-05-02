موسكو: الاتحاد الأوروبي يعتبر أوكرانيا منطقة عازلة ضد روسيا

سبوتنيك عربي

أفاد دميتري بوليانسكي، الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بأن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى أوكرانيا كمنطقة عازلة "لاحتواء" روسيا. 02.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-02T06:11+0000

وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك"، إن الأوروبيين - كما يتضح من الخطابات الأخيرة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - قد استسلموا عملياً لحقيقة أن الأمريكيين لن يلعبوا دورًا مهمًا في تعزيز القوة العسكرية الأوروبية في أي وقت قريب. وأضاف أن الكثيرين يراهنون الآن على أن المكون العسكري للاتحاد الأوروبي يجب أن يكون أقوى وأكثر أهمية من نظيره في حلف شمال الأطلسي (الناتو).وتابع: "هذا خطاب خطير للغاية. لقد أصبحوا مفرطين في الثقة، ودعواتنا، بما فيها دعوة حوار جاد حول القضايا الأمنية، لم تلق آذانًا صاغية حتى الآن".عقب بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، زادت دول الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ دعمها العسكري والمالي لكييف ، وفرضت عقوبات شاملة على روسيا . وقد صرّحت موسكو مراراً وتكراراً بأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع وعرقلة البحث عن حل دبلوماسي.وفي الوقت نفسه، اشتدت المناقشات في الدول الأوروبية حول الحاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتقليل الاعتماد على حلف شمال الأطلسي، لا سيما في سياق عدم اليقين بشأن الدور المستقبلي للولايات المتحدة في ضمان الأمن الأوروبي.الكرملين: روسيا لا تحتاج إلى رد من كييف لإعلان وقف إطلاق النار هذا قرار بوتين وسيتم تنفيذهفيتسو يفضح "ازدواجية" بروكسل: يهاجمون لقائي مع بوتين علنا ويستفسرون عن نتائجه سرا

