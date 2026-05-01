https://sarabic.ae/20260501/فيتسو-يفضح-ازدواجية-بروكسل-يهاجمون-لقائي-مع-بوتين-علنا-ويستفسرون-عن-نتائجه-سرا-1113025144.html
فيتسو يفضح "ازدواجية" بروكسل: يهاجمون لقائي مع بوتين علنا ويستفسرون عن نتائجه سرا
سبوتنيك عربي
يزعم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، أن السياسيين الأوروبيين الذين ينتقدونه بسبب اجتماعاته مع فلاديمير بوتين يستفسرون دائمًا عن نتائجها.
2026-05-01T06:42+0000
العالم
روسيا
سلوفاكيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/17/1096074956_0:21:3085:1756_1920x0_80_0_0_233043a36a9bfca39c2112ec1b826ee3.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/17/1096074956_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_a119bd9cdf934136f2d98bef9ac6a7bf.jpg
يزعم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، أن السياسيين الأوروبيين الذين ينتقدونه بسبب اجتماعاته مع فلاديمير بوتين يستفسرون دائمًا عن نتائجها.
وقال في اجتماع مع الطلاب في روزومبيروك: "ألتقي ببوتين، وينتقدني الجميع، وعندما أعود بعد لقائي به، يسألني الجميع في دورات المياه في بروكسل عما قاله".
في منتصف فبراير/شباط، صرح السياسي السلوفاكيّ أن الدول الغربية التي تدعم استمرار الصراع في أوكرانيا تخشى الاعتراف بأخطائها في اختيار الاستراتيجية.
في نهاية شهر مارس/آذار، ناقش الزعيم الروسي آفاق العلاقات مع أوروبا في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن، وأكد أن موسكو لطالما دعت إلى الحوار مع الاتحاد الأوروبي.
أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" في الأوساط الدبلوماسية البولندية في 28 أبريل/نيسان، أن فيتسو من المرجح أن يسافر إلى موسكو لحضور فعاليات متعلقة باحتفالات يوم النصر بالسيارة.
صرح فيتسو بنفسه أن ليتوانيا ولاتفيا قد أبدتا بالفعل رفضهما السماح لطائرة الحكومة السلوفاكية بالتحليق فوق أراضيهما خلال احتفالات يوم النصر في موسكو. وفي يوم الأحد، أعلن وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساخنا أن إستونيا ستمنع مجدداً طائرة فيتسو من المرور عبر مجالها الجوي في طريقها إلى موسكو، كما فعلت في عام 2025.
وبحسب فيتسو ، فإنه خلال زيارته لموسكو في يوم النصر، يخطط لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول كعلامة احترام للجنود السوفيت الذين ماتوا وهم يحررون سلوفاكيا من الفاشية، لكنه لن يشارك في العرض العسكري.