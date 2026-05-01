فيتسو يفضح "ازدواجية" بروكسل: يهاجمون لقائي مع بوتين علنا ويستفسرون عن نتائجه سرا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: نحن أمام دورة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية قرب الحدود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
16:03 GMT
29 د
فيتسو يفضح "ازدواجية" بروكسل: يهاجمون لقائي مع بوتين علنا ويستفسرون عن نتائجه سرا
يزعم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، أن السياسيين الأوروبيين الذين ينتقدونه بسبب اجتماعاته مع فلاديمير بوتين يستفسرون دائمًا عن نتائجها. 01.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال في اجتماع مع الطلاب في روزومبيروك: "ألتقي ببوتين، وينتقدني الجميع، وعندما أعود بعد لقائي به، يسألني الجميع في دورات المياه في بروكسل عما قاله".في منتصف فبراير/شباط، صرح السياسي السلوفاكيّ أن الدول الغربية التي تدعم استمرار الصراع في أوكرانيا تخشى الاعتراف بأخطائها في اختيار الاستراتيجية.في نهاية شهر مارس/آذار، ناقش الزعيم الروسي آفاق العلاقات مع أوروبا في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن، وأكد أن موسكو لطالما دعت إلى الحوار مع الاتحاد الأوروبي.أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" في الأوساط الدبلوماسية البولندية في 28 أبريل/نيسان، أن فيتسو من المرجح أن يسافر إلى موسكو لحضور فعاليات متعلقة باحتفالات يوم النصر بالسيارة.وبحسب فيتسو ، فإنه خلال زيارته لموسكو في يوم النصر، يخطط لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول كعلامة احترام للجنود السوفيت الذين ماتوا وهم يحررون سلوفاكيا من الفاشية، لكنه لن يشارك في العرض العسكري.
فيتسو يفضح "ازدواجية" بروكسل: يهاجمون لقائي مع بوتين علنا ويستفسرون عن نتائجه سرا

06:42 GMT 01.05.2026
يزعم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، أن السياسيين الأوروبيين الذين ينتقدونه بسبب اجتماعاته مع فلاديمير بوتين يستفسرون دائمًا عن نتائجها.
وقال في اجتماع مع الطلاب في روزومبيروك: "ألتقي ببوتين، وينتقدني الجميع، وعندما أعود بعد لقائي به، يسألني الجميع في دورات المياه في بروكسل عما قاله".
في منتصف فبراير/شباط، صرح السياسي السلوفاكيّ أن الدول الغربية التي تدعم استمرار الصراع في أوكرانيا تخشى الاعتراف بأخطائها في اختيار الاستراتيجية.
في نهاية شهر مارس/آذار، ناقش الزعيم الروسي آفاق العلاقات مع أوروبا في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن، وأكد أن موسكو لطالما دعت إلى الحوار مع الاتحاد الأوروبي.
فيتسو: سلوفاكيا لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية
6 سبتمبر 2025, 11:42 GMT
أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" في الأوساط الدبلوماسية البولندية في 28 أبريل/نيسان، أن فيتسو من المرجح أن يسافر إلى موسكو لحضور فعاليات متعلقة باحتفالات يوم النصر بالسيارة.

صرح فيتسو بنفسه أن ليتوانيا ولاتفيا قد أبدتا بالفعل رفضهما السماح لطائرة الحكومة السلوفاكية بالتحليق فوق أراضيهما خلال احتفالات يوم النصر في موسكو. وفي يوم الأحد، أعلن وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساخنا أن إستونيا ستمنع مجدداً طائرة فيتسو من المرور عبر مجالها الجوي في طريقها إلى موسكو، كما فعلت في عام 2025.

وبحسب فيتسو ، فإنه خلال زيارته لموسكو في يوم النصر، يخطط لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول كعلامة احترام للجنود السوفيت الذين ماتوا وهم يحررون سلوفاكيا من الفاشية، لكنه لن يشارك في العرض العسكري.
