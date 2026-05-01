فيتسو يفضح "ازدواجية" بروكسل: يهاجمون لقائي مع بوتين علنا ويستفسرون عن نتائجه سرا

فيتسو يفضح "ازدواجية" بروكسل: يهاجمون لقائي مع بوتين علنا ويستفسرون عن نتائجه سرا

سبوتنيك عربي

يزعم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، أن السياسيين الأوروبيين الذين ينتقدونه بسبب اجتماعاته مع فلاديمير بوتين يستفسرون دائمًا عن نتائجها.

2026-05-01T06:42+0000

2026-05-01T06:42+0000

وقال في اجتماع مع الطلاب في روزومبيروك: "ألتقي ببوتين، وينتقدني الجميع، وعندما أعود بعد لقائي به، يسألني الجميع في دورات المياه في بروكسل عما قاله".في منتصف فبراير/شباط، صرح السياسي السلوفاكيّ أن الدول الغربية التي تدعم استمرار الصراع في أوكرانيا تخشى الاعتراف بأخطائها في اختيار الاستراتيجية.في نهاية شهر مارس/آذار، ناقش الزعيم الروسي آفاق العلاقات مع أوروبا في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن، وأكد أن موسكو لطالما دعت إلى الحوار مع الاتحاد الأوروبي.أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" في الأوساط الدبلوماسية البولندية في 28 أبريل/نيسان، أن فيتسو من المرجح أن يسافر إلى موسكو لحضور فعاليات متعلقة باحتفالات يوم النصر بالسيارة.وبحسب فيتسو ، فإنه خلال زيارته لموسكو في يوم النصر، يخطط لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول كعلامة احترام للجنود السوفيت الذين ماتوا وهم يحررون سلوفاكيا من الفاشية، لكنه لن يشارك في العرض العسكري.رئيس وزراء سلوفاكيا يطالب بإقالة كايا كالاس من منصبها في ⁠الاتحاد الأوروبيسلوفاكيا: التخلي عن الغاز الروسي سيكون "انتحارا" لأوروبا

https://sarabic.ae/20250906/فيتسو-سلوفاكيا-لن-ترسل-قواتها-العسكرية-إلى-أوكرانيا-في-إطار-الضمانات-الأمنية-1104570344.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, سلوفاكيا, أخبار الاتحاد الأوروبي