فيتسو: سلوفاكيا لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية
صرح رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، بأن سلوفاكيا لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية، لكنها مستعدة لتقديم المساعدة اللوجستية. 06.09.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف فيتسو، على الهواء مباشرة في برنامج "حوارات السبت" يوم السبت: "لن تنشر سلوفاكيا أي قوات عسكرية على أراضي أوكرانيا، ومع ذلك، فإن سلوفاكيا مهمة من الناحية اللوجستية، لذا، إذا استطعنا تقديم المساعدة اللوجستية في إطار هذه الضمانات الأمنية، فنحن مستعدون".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد.وكما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سابقا، فإن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل بأي شكل من الأشكال، في حين لم تتلق موسكو حتى الآن ردا من كييف على مقترح تشكيل ثلاث مجموعات عمل للنظر بشكل أكثر تحديدا في القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية، الذي طرحه الجانب الروسي في محادثات إسطنبول عام 2022.
وأشار فيتسو إلى أن سلوفاكيا لن ترفض استخدام بنيتها التحتية للنقل للدول التي تحتاجها، في حال التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاقيات بشأن أي ضمانات أمنية لأوكرانيا.
وكانت الوزارة قد وصفت سابقًا التصريحات حول إمكانية نشر قوة من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا، والتي صدرت في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، بأنها تحريض على استمرار الأعمال العدائية.
وكما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سابقا، فإن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل بأي شكل من الأشكال، في حين لم تتلق موسكو حتى الآن ردا من كييف على مقترح تشكيل ثلاث مجموعات عمل للنظر بشكل أكثر تحديدا في القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية، الذي طرحه الجانب الروسي في محادثات إسطنبول عام 2022.