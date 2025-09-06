فيتسو: سلوفاكيا لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250906/فيتسو-سلوفاكيا-لن-ترسل-قواتها-العسكرية-إلى-أوكرانيا-في-إطار-الضمانات-الأمنية-1104570344.html
فيتسو: سلوفاكيا لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية
فيتسو: سلوفاكيا لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، بأن سلوفاكيا لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية، لكنها مستعدة لتقديم المساعدة اللوجستية. 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T11:42+0000
2025-09-06T11:42+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0f/1088875473_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b5fa7dac090cb9e66ace3fe3d172d5c.jpg
وأضاف فيتسو، على الهواء مباشرة في برنامج "حوارات السبت" يوم السبت: "لن تنشر سلوفاكيا أي قوات عسكرية على أراضي أوكرانيا، ومع ذلك، فإن سلوفاكيا مهمة من الناحية اللوجستية، لذا، إذا استطعنا تقديم المساعدة اللوجستية في إطار هذه الضمانات الأمنية، فنحن مستعدون".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد.وكما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سابقا، فإن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل بأي شكل من الأشكال، في حين لم تتلق موسكو حتى الآن ردا من كييف على مقترح تشكيل ثلاث مجموعات عمل للنظر بشكل أكثر تحديدا في القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية، الذي طرحه الجانب الروسي في محادثات إسطنبول عام 2022.
https://sarabic.ae/20250905/سلوفاكيا-الصراع-في-أوكرانيا-سينتهي-قريبا-1104554481.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0f/1088875473_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07bd9bcab5409ce08a52ff894ec0b5ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

فيتسو: سلوفاكيا لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية

11:42 GMT 06.09.2025
© Sputnik . KENZO TRIBOUILLARDرئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو
رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© Sputnik . KENZO TRIBOUILLARD
تابعنا عبر
صرح رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، بأن سلوفاكيا لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية، لكنها مستعدة لتقديم المساعدة اللوجستية.
وأضاف فيتسو، على الهواء مباشرة في برنامج "حوارات السبت" يوم السبت: "لن تنشر سلوفاكيا أي قوات عسكرية على أراضي أوكرانيا، ومع ذلك، فإن سلوفاكيا مهمة من الناحية اللوجستية، لذا، إذا استطعنا تقديم المساعدة اللوجستية في إطار هذه الضمانات الأمنية، فنحن مستعدون".
وأشار فيتسو إلى أن سلوفاكيا لن ترفض استخدام بنيتها التحتية للنقل للدول التي تحتاجها، في حال التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاقيات بشأن أي ضمانات أمنية لأوكرانيا.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد.
رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
سلوفاكيا: الصراع في أوكرانيا سينتهي قريبا
أمس, 18:41 GMT
وكانت الوزارة قد وصفت سابقًا التصريحات حول إمكانية نشر قوة من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا، والتي صدرت في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، بأنها تحريض على استمرار الأعمال العدائية.
وكما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سابقا، فإن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل بأي شكل من الأشكال، في حين لم تتلق موسكو حتى الآن ردا من كييف على مقترح تشكيل ثلاث مجموعات عمل للنظر بشكل أكثر تحديدا في القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية، الذي طرحه الجانب الروسي في محادثات إسطنبول عام 2022.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала