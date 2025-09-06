https://sarabic.ae/20250906/فيتسو-سلوفاكيا-لن-ترسل-قواتها-العسكرية-إلى-أوكرانيا-في-إطار-الضمانات-الأمنية-1104570344.html

فيتسو: سلوفاكيا لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية

فيتسو: سلوفاكيا لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية

سبوتنيك عربي

صرح رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، بأن سلوفاكيا لن ترسل قواتها العسكرية إلى أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية، لكنها مستعدة لتقديم المساعدة اللوجستية. 06.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-06T11:42+0000

2025-09-06T11:42+0000

2025-09-06T11:42+0000

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0f/1088875473_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b5fa7dac090cb9e66ace3fe3d172d5c.jpg

وأضاف فيتسو، على الهواء مباشرة في برنامج "حوارات السبت" يوم السبت: "لن تنشر سلوفاكيا أي قوات عسكرية على أراضي أوكرانيا، ومع ذلك، فإن سلوفاكيا مهمة من الناحية اللوجستية، لذا، إذا استطعنا تقديم المساعدة اللوجستية في إطار هذه الضمانات الأمنية، فنحن مستعدون".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد.وكما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سابقا، فإن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل بأي شكل من الأشكال، في حين لم تتلق موسكو حتى الآن ردا من كييف على مقترح تشكيل ثلاث مجموعات عمل للنظر بشكل أكثر تحديدا في القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية، الذي طرحه الجانب الروسي في محادثات إسطنبول عام 2022.

https://sarabic.ae/20250905/سلوفاكيا-الصراع-في-أوكرانيا-سينتهي-قريبا-1104554481.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا