أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260128/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-التخلي-عن-الغاز-الروسي-سيكون-انتحارا-لأوروبا-1109710632.html
سلوفاكيا: التخلي عن الغاز الروسي سيكون "انتحارا" لأوروبا
سلوفاكيا: التخلي عن الغاز الروسي سيكون "انتحارا" لأوروبا
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، الثلاثاء، عن أمله في انتهاء النزاع الأوكراني بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2027، واصفا الحظر الكامل على استيراد الغاز الروسي... 28.01.2026
2026-01-28T00:01+0000
2026-01-28T00:12+0000
سلوفاكيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104412821_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_8130eda6463b1927bf5de99315e47131.jpg
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية يوراي بلانار، وصف فيتسو الحظر الكامل على استيراد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، بأنه أمر "غبي"، بحسب ما نقلته الخدمة الصحفية للحكومة السلوفاكية.وقال فيتسو: "آمل أنه بحلول ذلك الوقت ستكون الحرب قد انتهت، وأن نكون جميعًا قد أفقنا. لأن التخلي عن موارد الطاقة الروسية هو انتحار، ولا أقول ذلك أنا فقط، بل يقوله أيضًا سياسيون آخرون في الاتحاد الأوروبي".وأشار إلى أن سلوفاكيا عارضت منذ البداية وقف إمدادات الغاز من روسيا، محذرة من نقص محتمل في الغاز داخل أوروبا.وبحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي ونُشر يوم الاثنين، فقد منح المجلس الموافقة النهائية على حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2027، والغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب اعتبارًا من 30 سبتمبر/أيلول 2027.
https://sarabic.ae/20260126/سلوفاكيا-قرار-الاتحاد-الأوروبي-حظر-واردات-الغاز-الروسي-حماقة-أيديولوجية-1109658412.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104412821_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_b007e214cfae5656eabc0c343f8790a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سلوفاكيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم
سلوفاكيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم

سلوفاكيا: التخلي عن الغاز الروسي سيكون "انتحارا" لأوروبا

00:01 GMT 28.01.2026 (تم التحديث: 00:12 GMT 28.01.2026)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصور رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو
 رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعرب رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، الثلاثاء، عن أمله في انتهاء النزاع الأوكراني بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2027، واصفا الحظر الكامل على استيراد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، بأنه "انتحار".
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية يوراي بلانار، وصف فيتسو الحظر الكامل على استيراد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، بأنه أمر "غبي"، بحسب ما نقلته الخدمة الصحفية للحكومة السلوفاكية.
رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
سلوفاكيا: قرار الاتحاد الأوروبي حظر واردات الغاز الروسي حماقة أيديولوجية
26 يناير, 14:51 GMT
وقال فيتسو: "آمل أنه بحلول ذلك الوقت ستكون الحرب قد انتهت، وأن نكون جميعًا قد أفقنا. لأن التخلي عن موارد الطاقة الروسية هو انتحار، ولا أقول ذلك أنا فقط، بل يقوله أيضًا سياسيون آخرون في الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أن سلوفاكيا عارضت منذ البداية وقف إمدادات الغاز من روسيا، محذرة من نقص محتمل في الغاز داخل أوروبا.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي ونُشر يوم الاثنين، فقد منح المجلس الموافقة النهائية على حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2027، والغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب اعتبارًا من 30 سبتمبر/أيلول 2027.
