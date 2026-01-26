https://sarabic.ae/20260126/سلوفاكيا-قرار-الاتحاد-الأوروبي-حظر-واردات-الغاز-الروسي-حماقة-أيديولوجية-1109658412.html
سلوفاكيا: قرار الاتحاد الأوروبي حظر واردات الغاز الروسي حماقة أيديولوجية
صرّح روبرت فيكو، رئيس الوزراء السلوفاكي، اليوم الاثنين، بأن قرار الاتحاد الأوروبي حظر واردات الغاز الروسي هو حماقة أيديولوجية، مؤيدا الموقف الذي اتخذته المجر... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال فيكو في بيان صحفي بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون السلوفاكية: "ستقف بلدنا إلى جانب دولة المجر وسترفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية".وأضاف: "هذه حماقة أيديولوجية مطلقة. أنا فخور بسلوفاكيا لأننا صوتنا ضد هذا القرار، وأنا فخور أيضا بأننا، إلى جانب المجر، نرفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية، التي تحايلت بشكل صارخ على مبدأ وجوب الإجماع في هذه الحالة، بدلا من فرض عقوبة بهذا القدر من الخطورة دون أغلبية مؤهلة".وجاء في الوثيقة: "اليوم، اعتمدت 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، رسميًا، لائحة تقضي بالتخلص التدريجي من واردات الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا. وتشمل القواعد الجديدة أيضًا تدابير للمراقبة الفعالة وتنويع إمدادات الطاقة".وأضاف البيان: "قد يؤدي عدم الامتثال للقواعد الجديدة إلى غرامات قصوى لا تقل عن 2.5 مليون يورو للأفراد و40 مليون يورو على الأقل للشركات، أو ما لا يقل عن 3.5% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة، أو 300% من الإيرادات المقدرة للصفقة".
وقال فيكو في بيان صحفي بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون السلوفاكية: "ستقف بلدنا إلى جانب دولة المجر وسترفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية".
وأضاف: "هذه حماقة أيديولوجية مطلقة. أنا فخور بسلوفاكيا لأننا صوتنا ضد هذا القرار، وأنا فخور أيضا بأننا، إلى جانب المجر، نرفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية، التي تحايلت بشكل صارخ على مبدأ وجوب الإجماع في هذه الحالة، بدلا من فرض عقوبة بهذا القدر من الخطورة دون أغلبية مؤهلة".
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، موافقته النهائية على حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي، ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2027، والغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب، ابتداء من 30 سبتمبر/ أيلول 2027، بحسب بيان نشر على موقع المجلس الإلكتروني.
وجاء في الوثيقة: "اليوم، اعتمدت 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، رسميًا، لائحة تقضي بالتخلص التدريجي من واردات الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا. وتشمل القواعد الجديدة أيضًا تدابير للمراقبة الفعالة وتنويع إمدادات الطاقة".
وبحسب البيان، "سيبدأ حظر كامل على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي في مطلع عام 2027، وعلى الغاز عبر خطوط الأنابيب، ابتداء من 30 سبتمبر 2027".
وأضاف البيان: "قد يؤدي عدم الامتثال للقواعد الجديدة إلى غرامات قصوى لا تقل عن 2.5 مليون يورو للأفراد و40 مليون يورو على الأقل للشركات، أو ما لا يقل عن 3.5% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة، أو 300% من الإيرادات المقدرة للصفقة".