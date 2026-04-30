الكرملين: روسيا لا تحتاج إلى رد من كييف لإعلان وقف إطلاق النار هذا قرار بوتين وسيتم تنفيذه

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن رد كييف على وقف إطلاق النار المؤقت في منطقة العمليات الخاصة في عيد النصر ليس مطلوباً، مشيرا إلى أن... 30.04.2026, سبوتنيك عربي

قال بيسكوف في إشارة إلى عدم وجود رد من كييف: "ليس هذا ضرورياً. هذا قرار رئيس الدولة الروسية، وسيتم تنفيذه".وأضاف: "نعتقد أن مناطقنا واضحة (دونباس)، وملكية هذه المناطق جلية، ولا تخضع لأي نزاع. أما نظام كييف فيعتقد حالياً عكس ذلك".وأوضح بيسكوف أن يوم النصر هو عطلة خاصة، لذا فإن إعلان وقف إطلاق النار سيكون ذا أهمية بالغة.أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا فيه تطورات الوضع في أوكرانيا والوضع في إيران ومنطقة الخليج، وهي المحادثة الثانية عشرة منذ تولي ترامب منصبه في عام 2025.أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، يوم الأربعاء، أن بوتين أبلغه، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستعداده لإعلان وقف إطلاق النار طوال فترة احتفالات يوم النصر.بوتين يجري محادثة هاتفية مع ترامبالخارجية الأمريكية: واشنطن قدمت مقترحات إلى موسكو وبكين حول الاستقرار الاستراتيجي

