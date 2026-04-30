الكرملين: روسيا لا تحتاج إلى رد من كييف لإعلان وقف إطلاق النار هذا قرار بوتين وسيتم تنفيذه
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الكرملين: روسيا لا تحتاج إلى رد من كييف لإعلان وقف إطلاق النار هذا قرار بوتين وسيتم تنفيذه
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن رد كييف على وقف إطلاق النار المؤقت في منطقة العمليات الخاصة في عيد النصر ليس مطلوباً، مشيرا إلى أن... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-30T11:52+0000
2026-04-30T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
قال بيسكوف في إشارة إلى عدم وجود رد من كييف: "ليس هذا ضرورياً. هذا قرار رئيس الدولة الروسية، وسيتم تنفيذه".وأضاف: "نعتقد أن مناطقنا واضحة (دونباس)، وملكية هذه المناطق جلية، ولا تخضع لأي نزاع. أما نظام كييف فيعتقد حالياً عكس ذلك".وأوضح بيسكوف أن يوم النصر هو عطلة خاصة، لذا فإن إعلان وقف إطلاق النار سيكون ذا أهمية بالغة.أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا فيه تطورات الوضع في أوكرانيا والوضع في إيران ومنطقة الخليج، وهي المحادثة الثانية عشرة منذ تولي ترامب منصبه في عام 2025.أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، يوم الأربعاء، أن بوتين أبلغه، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستعداده لإعلان وقف إطلاق النار طوال فترة احتفالات يوم النصر.
الكرملين: روسيا لا تحتاج إلى رد من كييف لإعلان وقف إطلاق النار هذا قرار بوتين وسيتم تنفيذه

11:52 GMT 30.04.2026 (تم التحديث: 12:10 GMT 30.04.2026)
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن رد كييف على وقف إطلاق النار المؤقت في منطقة العمليات الخاصة في عيد النصر ليس مطلوباً، مشيرا إلى أن هذا قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيتم تنفيذه.
قال بيسكوف في إشارة إلى عدم وجود رد من كييف: "ليس هذا ضرورياً. هذا قرار رئيس الدولة الروسية، وسيتم تنفيذه".

وتابع: "بالطبع، يتوقع الجميع على الأقل نوعًا من رد الفعل من نظام كييف، من حيث نقل النوايا الحسنة. لكن حتى الآن، لم يحدث هذا".

وأضاف: "نعتقد أن مناطقنا واضحة (دونباس)، وملكية هذه المناطق جلية، ولا تخضع لأي نزاع. أما نظام كييف فيعتقد حالياً عكس ذلك".

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين لم يوجه دعوة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور العرض العسكري المقرر إقامته في 9 مايو/أيار في موسكو.

وأوضح بيسكوف أن يوم النصر هو عطلة خاصة، لذا فإن إعلان وقف إطلاق النار سيكون ذا أهمية بالغة.
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا فيه تطورات الوضع في أوكرانيا والوضع في إيران ومنطقة الخليج، وهي المحادثة الثانية عشرة منذ تولي ترامب منصبه في عام 2025.
أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، يوم الأربعاء، أن بوتين أبلغه، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستعداده لإعلان وقف إطلاق النار طوال فترة احتفالات يوم النصر.
