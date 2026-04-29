https://sarabic.ae/20260429/أوشاكوف--المحادثة-بين-بوتين-وترامب-استمرت-لأكثر-من-ساعة-1112977040.html
بوتين يجري محادثة هاتفية مع ترامب
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا فيه تطورات الوضع في أوكرانيا والوضع في إيران ومنطقة... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-29T18:08+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784036_0:0:2316:1304_1920x0_80_0_0_bbb69413e73a6e383a77709d1934015d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784036_209:0:2186:1483_1920x0_80_0_0_8dc15818ab6c95565f06c145c37e1e3d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
17:23 GMT 29.04.2026 (تم التحديث: 18:08 GMT 29.04.2026)
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا فيه تطورات الوضع في أوكرانيا والوضع في إيران ومنطقة الخليج.
وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، عقب المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية أخرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستمرت هذه المحادثة لأكثر من ساعة ونصف، وأود أن أشير إلى أن هذه كانت مبادرة من الجانب الروسي".
وأضاف أوشاكوف: "أعرب كل من فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب (خلال المكالمة الهاتفية) عن تقييمات متقاربة جوهريا لسلوك نظام كييف بقيادة زيلينسكي، الذي ينتهج، بتحريض ودعم من الأوروبيين، سياسة إطالة أمد الصراع (في أوكرانيا)".
وأضاف أوشاكوف: "يعتقد دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي) أن التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع في أوكرانيا بات وشيكا".
وتابع أوشاكوف: "أبلغ الرئيس الروسي، الرئيس ترامب مباشرة أن كييف تلجأ علنا إلى أساليب إرهابية، وتهاجم أهدافا مدنية بحتة على الأراضي الروسية".
وأضاف أوشاكوف أن الرئيس الأمريكي أكد على أهمية إنهاء الأعمال العدائية سريعا، وعلى استعداده لتسهيل ذلك بكل السبل الممكنة، وأنه سيواصل ممثلوه الموثوق بهم الاتصالات مع كل من موسكو وكييف.
وأكد أوشاكوف أن الرئيس بوتين أبلغ الرئيس ترامب بأن القوات المسلحة الروسية تسيطر على زمام المبادرة
وتدفع مواقع العدو إلى التراجع، وقال: "بناء على طلب الرئيس ترامب، شرح الرئيس فلاديمير بوتين الوضع الراهن على خط التماس، حيث تسيطر قواتنا على زمام المبادرة الاستراتيجية وتدفع مواقع العدو إلى التراجع".
وتابع أوشاكوف: "ذُكر أيضًا (خلال المكالمة) أنه منذ بداية عام 2025، سلمت روسيا أكثر من 20 ألف جثة إلى أوكرانيا، بينما سلمت أوكرانيا ما يزيد قليلا عن 500 جثة إلينا"، مضيفا أن الرئيس بوتين أبلغ ترامب بأن موسكو مستعدة لإعلان هدنة بحلول يوم النصر.
وأشار أوشاكوف إلى أن بوتين أعرب خلال الاتصال عن دعمه الكامل لترامب في أعقاب محاولة الاغتيال التي تعرض لها أخيرا، وقال أوشاكوف: "أدان الرئيس الروسي هذه الجريمة بشدة، مؤكدا بشكل خاص عدم قبول أي شكل من أشكال العنف ذي الدوافع السياسية".
وفي حديثه عن الوضع المحيط بإيران، صرّح أوشاكوف، بأن الرئيس بوتين اعتبر أن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران قرار صائب، لما له من أثر إيجابي على استقرار الأوضاع، وقال أوشاكوف: "يرى فلاديمير بوتين أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران صائب، إذ من شأنه أن يتيح فرصة للتفاوض ويسهم عموما في استقرار الأوضاع".
وأفاد أوشاكوف بأن الرئيس ترامب قدّم، خلال المكالمة مع الرئيس بوتين، تقييمه للمرحلة الأخيرة من المواجهة العسكرية مع إيران
، وقال أوشاكوف: "أوضح دونالد ترامب تقييمه لنتائج المرحلة الأخيرة من المواجهة العسكرية، بالإضافة إلى آرائه حول الوضع الصعب الذي تجد إيران وقيادتها نفسيهما فيه حاليًا".
وأشار أوشاكوف إلى أن الرئيس بوتين، أكد أن استئناف العمل العسكري ضد إيران ستكون له عواقب وخيمة للغاية على المجتمع الدولي بأسره، وقال أوشاكوف: "لفت الرئيس الروسي الانتباه إلى العواقب الحتمية والخطيرة للغاية، ليس فقط على إيران وجيرانها، بل على المجتمع الدولي بأسره، إذا ما لجأت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى العمل العسكري مجدداً".
وأضاف: "تلتزم روسيا التزاما راسخا بتقديم كل الدعم الممكن للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة الإيرانية
، وقد قدّمت عدداً من المقترحات الرامية إلى حلّ الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني".
وفي السياق ذاته، قال أوشاكوف: "خلال مناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، تحدث الجانبان عن الآفاق الواعدة لمشاريع ذات منفعة متبادلة في قطاعي الاقتصاد والطاقة".
وتابع: "كما أشار الرئيسان، يجري بحث عدد من المبادرات الاقتصادية واسعة النطاق بين ممثلي البلدين، وقد اتفق الرئيسان على مواصلة التواصل شخصياً وبين مساعديهما وممثليهما".
وختم أوشاكوف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، تبادلا وداعا حارا عقب المكالمة الهاتفية بينهما.