بوتين يجري محادثة هاتفية مع ترامب

سبوتنيك عربي

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا فيه تطورات الوضع في أوكرانيا والوضع في إيران ومنطقة... 29.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-29T17:23+0000

2026-04-29T18:08+0000

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، عقب المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية أخرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستمرت هذه المحادثة لأكثر من ساعة ونصف، وأود أن أشير إلى أن هذه كانت مبادرة من الجانب الروسي".وأضاف أوشاكوف: "يعتقد دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي) أن التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع في أوكرانيا بات وشيكا".وتابع أوشاكوف: "أبلغ الرئيس الروسي، الرئيس ترامب مباشرة أن كييف تلجأ علنا إلى أساليب إرهابية، وتهاجم أهدافا مدنية بحتة على الأراضي الروسية".وأكد أوشاكوف أن الرئيس بوتين أبلغ الرئيس ترامب بأن القوات المسلحة الروسية تسيطر على زمام المبادرة وتدفع مواقع العدو إلى التراجع، وقال: "بناء على طلب الرئيس ترامب، شرح الرئيس فلاديمير بوتين الوضع الراهن على خط التماس، حيث تسيطر قواتنا على زمام المبادرة الاستراتيجية وتدفع مواقع العدو إلى التراجع".وتابع أوشاكوف: "ذُكر أيضًا (خلال المكالمة) أنه منذ بداية عام 2025، سلمت روسيا أكثر من 20 ألف جثة إلى أوكرانيا، بينما سلمت أوكرانيا ما يزيد قليلا عن 500 جثة إلينا"، مضيفا أن الرئيس بوتين أبلغ ترامب بأن موسكو مستعدة لإعلان هدنة بحلول يوم النصر.وأشار أوشاكوف إلى أن بوتين أعرب خلال الاتصال عن دعمه الكامل لترامب في أعقاب محاولة الاغتيال التي تعرض لها أخيرا، وقال أوشاكوف: "أدان الرئيس الروسي هذه الجريمة بشدة، مؤكدا بشكل خاص عدم قبول أي شكل من أشكال العنف ذي الدوافع السياسية".وأفاد أوشاكوف بأن الرئيس ترامب قدّم، خلال المكالمة مع الرئيس بوتين، تقييمه للمرحلة الأخيرة من المواجهة العسكرية مع إيران، وقال أوشاكوف: "أوضح دونالد ترامب تقييمه لنتائج المرحلة الأخيرة من المواجهة العسكرية، بالإضافة إلى آرائه حول الوضع الصعب الذي تجد إيران وقيادتها نفسيهما فيه حاليًا".وأضاف: "تلتزم روسيا التزاما راسخا بتقديم كل الدعم الممكن للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة الإيرانية، وقد قدّمت عدداً من المقترحات الرامية إلى حلّ الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني".وفي السياق ذاته، قال أوشاكوف: "خلال مناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، تحدث الجانبان عن الآفاق الواعدة لمشاريع ذات منفعة متبادلة في قطاعي الاقتصاد والطاقة".وتابع: "كما أشار الرئيسان، يجري بحث عدد من المبادرات الاقتصادية واسعة النطاق بين ممثلي البلدين، وقد اتفق الرئيسان على مواصلة التواصل شخصياً وبين مساعديهما وممثليهما".وختم أوشاكوف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، تبادلا وداعا حارا عقب المكالمة الهاتفية بينهما.

https://sarabic.ae/20260428/بوتين-أوكرانيا-تخسر-يوميا-مساحات-معينة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1112951035.html

https://sarabic.ae/20260421/بوتين-يؤكد-على-مواصلة-تعزيز-المنطقة-العازلة-الحدودية-مع-أوكرانيا-1112748352.html

https://sarabic.ae/20260421/بوتين-أعداء-روسيا-يبحثون-عن-صيغة-للاعتراف-رسميا-بحتمية-النصر-لبلادنا-1112750867.html

