بوتين يجري محادثة هاتفية مع ترامب

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
بوتين يجري محادثة هاتفية مع ترامب
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا فيه تطورات الوضع في أوكرانيا والوضع في إيران ومنطقة... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا فيه تطورات الوضع في أوكرانيا والوضع في إيران ومنطقة الخليج.
وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، عقب المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية أخرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستمرت هذه المحادثة لأكثر من ساعة ونصف، وأود أن أشير إلى أن هذه كانت مبادرة من الجانب الروسي".

وأضاف أوشاكوف: "أعرب كل من فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب (خلال المكالمة الهاتفية) عن تقييمات متقاربة جوهريا لسلوك نظام كييف بقيادة زيلينسكي، الذي ينتهج، بتحريض ودعم من الأوروبيين، سياسة إطالة أمد الصراع (في أوكرانيا)".

وأضاف أوشاكوف: "يعتقد دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي) أن التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع في أوكرانيا بات وشيكا".
وتابع أوشاكوف: "أبلغ الرئيس الروسي، الرئيس ترامب مباشرة أن كييف تلجأ علنا إلى أساليب إرهابية، وتهاجم أهدافا مدنية بحتة على الأراضي الروسية".

وأضاف أوشاكوف أن الرئيس الأمريكي أكد على أهمية إنهاء الأعمال العدائية سريعا، وعلى استعداده لتسهيل ذلك بكل السبل الممكنة، وأنه سيواصل ممثلوه الموثوق بهم الاتصالات مع كل من موسكو وكييف.

وأكد أوشاكوف أن الرئيس بوتين أبلغ الرئيس ترامب بأن القوات المسلحة الروسية تسيطر على زمام المبادرة وتدفع مواقع العدو إلى التراجع، وقال: "بناء على طلب الرئيس ترامب، شرح الرئيس فلاديمير بوتين الوضع الراهن على خط التماس، حيث تسيطر قواتنا على زمام المبادرة الاستراتيجية وتدفع مواقع العدو إلى التراجع".
وتابع أوشاكوف: "ذُكر أيضًا (خلال المكالمة) أنه منذ بداية عام 2025، سلمت روسيا أكثر من 20 ألف جثة إلى أوكرانيا، بينما سلمت أوكرانيا ما يزيد قليلا عن 500 جثة إلينا"، مضيفا أن الرئيس بوتين أبلغ ترامب بأن موسكو مستعدة لإعلان هدنة بحلول يوم النصر.
وأشار أوشاكوف إلى أن بوتين أعرب خلال الاتصال عن دعمه الكامل لترامب في أعقاب محاولة الاغتيال التي تعرض لها أخيرا، وقال أوشاكوف: "أدان الرئيس الروسي هذه الجريمة بشدة، مؤكدا بشكل خاص عدم قبول أي شكل من أشكال العنف ذي الدوافع السياسية".

وفي حديثه عن الوضع المحيط بإيران، صرّح أوشاكوف، بأن الرئيس بوتين اعتبر أن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران قرار صائب، لما له من أثر إيجابي على استقرار الأوضاع، وقال أوشاكوف: "يرى فلاديمير بوتين أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران صائب، إذ من شأنه أن يتيح فرصة للتفاوض ويسهم عموما في استقرار الأوضاع".

وأفاد أوشاكوف بأن الرئيس ترامب قدّم، خلال المكالمة مع الرئيس بوتين، تقييمه للمرحلة الأخيرة من المواجهة العسكرية مع إيران، وقال أوشاكوف: "أوضح دونالد ترامب تقييمه لنتائج المرحلة الأخيرة من المواجهة العسكرية، بالإضافة إلى آرائه حول الوضع الصعب الذي تجد إيران وقيادتها نفسيهما فيه حاليًا".
وأشار أوشاكوف إلى أن الرئيس بوتين، أكد أن استئناف العمل العسكري ضد إيران ستكون له عواقب وخيمة للغاية على المجتمع الدولي بأسره، وقال أوشاكوف: "لفت الرئيس الروسي الانتباه إلى العواقب الحتمية والخطيرة للغاية، ليس فقط على إيران وجيرانها، بل على المجتمع الدولي بأسره، إذا ما لجأت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى العمل العسكري مجدداً".

وأضاف: "تلتزم روسيا التزاما راسخا بتقديم كل الدعم الممكن للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة الإيرانية، وقد قدّمت عدداً من المقترحات الرامية إلى حلّ الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني".
وفي السياق ذاته، قال أوشاكوف: "خلال مناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، تحدث الجانبان عن الآفاق الواعدة لمشاريع ذات منفعة متبادلة في قطاعي الاقتصاد والطاقة".
وتابع: "كما أشار الرئيسان، يجري بحث عدد من المبادرات الاقتصادية واسعة النطاق بين ممثلي البلدين، وقد اتفق الرئيسان على مواصلة التواصل شخصياً وبين مساعديهما وممثليهما".
وختم أوشاكوف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، تبادلا وداعا حارا عقب المكالمة الهاتفية بينهما.
