عراقجي: اللقاء مع بوتين كان جيدا جدا
سبوتنيك عربي
18:23 GMT 27.04.2026 (تم التحديث: 18:28 GMT 27.04.2026)
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين في مدينة سان بطرسبورغ، "كان جيد جدا"، مؤكدًا عزم طهران على مواصلة العلاقات الإستراتيجية مع روسيا.
وقال عراقجي: "كان لقاؤنا مع الرئيس بوتين جيداً جداً، ناقشنا بالتفصيل جميع المواضيع، سواء في العلاقات الثنائية، أو القضايا الإقليمية، كما تم التطرق إلى التعاون بين البلدين، وتم طرح أفكار جيدة جداً".
وأكمل: "كما قال السيد بوتين إنه ليس فقط في روسيا، بل العالم كله الآن يشيد بالشعب الإيراني بسبب صموده في مواجهة تحركات الولايات المتحدة الأمريكية".
وأردف، قائلا: "نشكر أصدقاءنا الروس على دعمهم خلال هذه الحرب، ونعلن عن إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواصلة العلاقات الاستراتيجية والشراكة الاستراتيجية مع روسيا في الظروف الجديدة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تعتزم مواصلة علاقاتها الإستراتيجية مع إيران، مشيرًا إلى أنه تلقى رسالة من المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، الأسبوع الماضي.
وقال بوتين، خلال محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "أودّ أن أبدأ حديثنا بالإشارة إلى أنني تلقيت رسالة من المرشد الأعلى لإيران، الأسبوع الماضي".
بدوره، شكر عراقجي، الرئيس بوتين وروسيا على دعمهما لإيران، وقال: "لقد أُثبت للجميع أن لإيران أصدقاء وحلفاء مثل روسيا، الذين يقفون إلى جانبها في الأوقات الصعبة، ونحن ممتنون لموقفكم القوي والثابت في دعم الجمهورية الإسلامية".