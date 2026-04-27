عراقجي: زيارتي لروسيا تهدف إلى مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
16:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:39 GMT
11 د
أمساليوم
عراقجي: زيارتي لروسيا تهدف إلى مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو
عراقجي: زيارتي لروسيا تهدف إلى مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن زيارته إلى روسيا تأتي بهدف مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو بشأن القضايا الإقليمية والدولية... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
04:39 GMT 27.04.2026
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن زيارته إلى روسيا تأتي بهدف مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو بشأن القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن اجتماعه المرتقب مع الرئيس فلاديمير بوتين يشكل فرصة مناسبة لبحث تطورات الحرب.
وأوضح عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الرسمية لدى وصوله إلى سان بطرسبورغ: "لقد سافرنا إلى هذا البلد بهدف مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز العلاقات الثنائية خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الروس".
وأردف: "سيكون اجتماع اليوم (مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) فرصة جيدة لمناقشة تطورات الحرب واستعراض آخر المستجدات في هذا الشأن، وأنا على ثقة بأن هذه المشاورات والتنسيق بين البلدين في هذا الصدد سيكون لهما أهمية بالغة".
ونوه الوزير الإيراني إلى أن "الزيارة إلى إسلام آباد مثمرة للغاية، وعقدت خلالها مشاورات مثمرة، تم خلالها استعراض ما جرى والشروط التي يمكن في ظلها استئناف المحادثات الإيرانية الأمريكية"، مؤكدا أن الشروط الإيرانية في المحادثات ذات أهمية كبيرة "ويجب علينا ضمان حقوق الشعب الإيراني بعد أربعين يومًا من المقاومة، ومصالح البلاد".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يسير مع نظيره الباكستاني، محمد إسحاق دار، ورئيس أركان الجيش، المشير عاصم منير، لدى وصوله إلى إسلام آباد، باكستان، في 24 نيسان/ أبريل 2026، لمناقشة مقترحات استئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة
الخارجية الإيرانية: عراقجي يبحث في باكستان التطورات الإقليمية قبل التوجه إلى روسيا
أمس, 14:51 GMT

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بوصول وزير الخارجية عباس عراقجي إلى مدينة سان بطرسبورغ وذلك لإجراء مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية: "وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سان بطرسبورغ على متن رحلة ميناب 168، التي سميت كذلك تيمنا بأطفال مدرسة ميناب الذين استشهدوا في الهجوم الأمريكي والصهيوني، بهدف لقاء الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يلتقي سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، في قصر البركة في مسقط، عمان، 26 نيسان/ أبريل 2026
وكالة: إيران بعثت برسائل خطية إلى الولايات المتحدة بشأن الخطوط الحمراء النووية ومضيق هرمز
أمس, 17:53 GMT
واندلعت مواجهات عسكرية عنيفة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، في 28 شباط/فبراير، استمرت نحو 40 يومًا، وشملت هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 21 أبريل/ نيسان الجاري، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في 8 أبريل، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل ساريا.
وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.
عراقجي: إيران وسلطنة عمان تركزان على سبل ضمان عبور آمن للسفن في مضيق هرمز
