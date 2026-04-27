عراقجي: زيارتي لروسيا تهدف إلى مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن زيارته إلى روسيا تأتي بهدف مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو بشأن القضايا الإقليمية والدولية... 27.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-27T04:39+0000

وأوضح عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الرسمية لدى وصوله إلى سان بطرسبورغ: "لقد سافرنا إلى هذا البلد بهدف مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز العلاقات الثنائية خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الروس".وأردف: "سيكون اجتماع اليوم (مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) فرصة جيدة لمناقشة تطورات الحرب واستعراض آخر المستجدات في هذا الشأن، وأنا على ثقة بأن هذه المشاورات والتنسيق بين البلدين في هذا الصدد سيكون لهما أهمية بالغة".ونوه الوزير الإيراني إلى أن "الزيارة إلى إسلام آباد مثمرة للغاية، وعقدت خلالها مشاورات مثمرة، تم خلالها استعراض ما جرى والشروط التي يمكن في ظلها استئناف المحادثات الإيرانية الأمريكية"، مؤكدا أن الشروط الإيرانية في المحادثات ذات أهمية كبيرة "ويجب علينا ضمان حقوق الشعب الإيراني بعد أربعين يومًا من المقاومة، ومصالح البلاد".وقالت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية: "وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سان بطرسبورغ على متن رحلة ميناب 168، التي سميت كذلك تيمنا بأطفال مدرسة ميناب الذين استشهدوا في الهجوم الأمريكي والصهيوني، بهدف لقاء الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)".واندلعت مواجهات عسكرية عنيفة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، في 28 شباط/فبراير، استمرت نحو 40 يومًا، وشملت هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.عراقجي: إيران وسلطنة عمان تركزان على سبل ضمان عبور آمن للسفن في مضيق هرمز

https://sarabic.ae/20260426/الخارجية-الإيرانية-عراقجي-يبحث-في-باكستان-التطورات-الإقليمية-قبل-التوجه-إلى-روسيا--1112896061.html

https://sarabic.ae/20260426/وكالة-إيران-بعثت-برسائل-خطية-إلى-الولايات-المتحدة-بشأن-الخطوط-الحمراء-النووية-ومضيق-هرمز-1112899187.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

