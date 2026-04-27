عراقجي: إيران وسلطنة عمان تركزان على سبل ضمان عبور آمن للسفن في مضيق هرمز
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده وسلطنة عمان تركزان على سبل ضمان عبور آمن للسفن في مضيق هرمز. 27.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-27T04:29+0000
https://sarabic.ae/20260426/عراقجي-يتوجه-إلى-روسيا-لإجراء-مباحثات-حول-العلاقات-الثنائية-والتطورات-الإقليمية-1112899389.html
00:10 GMT 27.04.2026 (تم التحديث: 04:29 GMT 27.04.2026)
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده وسلطنة عمان تركزان على سبل ضمان عبور آمن للسفن في مضيق هرمز.
وقال عراقجي في منشور عبر منصة "إكس" في معرض زيارته لسلطنة عمان: "أجرينا مباحثات مهمة حول قضايا ثنائية وتطورات إقليمية. وبصفتنا الدولتين الوحيدتين المطلتين على مضيق هرمز، فإن تركيزنا ينصبّ على استكشاف حلول تضمن المرور الآمن، وهو ما يصبّ في مصلحة جميع جيراننا الأعزاء والمجتمع الدولي".
إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا جداً
، زاعمًا أن الولايات المتحدة "ستحقق نصرًا عظيمًا".
ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة، إلى باكستان، التي تلعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن.
وكان من المتوقع أن يتوجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، إلى هناك يوم السبت، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى رحلتهما، فيما غادر الوفد الإيراني باكستان بالفعل.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 21 أبريل/ نيسان الجاري، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في 8 أبريل، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل ساريا.
وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.
وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
واندلعت مواجهات عسكرية عنيفة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، في 28 شباط/فبراير، استمرت نحو 40 يومًا، وشملت هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.