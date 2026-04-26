عراقجي يتوجه إلى روسيا لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
سبوتنيك عربي
غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي باكستان، مساء اليوم الأحد، متوجها إلى روسيا في إطار المشاورات الدبلوماسية المستمرة، حيث سيبحث مع كبار المسؤولين الروس... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: "وزير الخارجية عباس عراقجي، وفي إطار المشاورات الدبلوماسية المستمرة، غادر على رأس وفد دبلوماسي إلى روسيا... خلال هذه الزيارة، سيلتقي وزير الخارجية بكبار المسؤولين في روسيا لإجراء مناقشات حول العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية".
أشاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، بما وصفه "النهج المسؤول"، الذي تنتهجه سلطنة عمان في دعم المسارات الدبلوماسية، مثمّنًا دورها في تخفيف التوترات الإقليمية، فضلًا عن موقفها "الحكيم" تجاه الحرب التي تشنها أمريكا وإسرائيل على إيران.
جاء ذلك خلال لقاء عراقجي بسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، في العاصمة العمانية مسقط.
وأكد الوزير الإيراني حرص بلاده على "الحفاظ على علاقاتها الودّية مع سلطنة عمان ودول الخليج الأخرى"، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي.
وفي سياق متصل، اعتبر عراقجي أن التجربة التي مرّت بها إيران خلال ما وصفه بـ"حرب استمرت 40 يوما" أظهرت، بحسب تعبيره، أن "الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة لا يسهم في تحقيق الاستقرار، بل يؤدي إلى زيادة التوترات والانقسامات"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.