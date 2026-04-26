https://sarabic.ae/20260426/الخارجية-الإيرانية-عراقجي-يبحث-في-باكستان-التطورات-الإقليمية-قبل-التوجه-إلى-روسيا--1112896061.html

الخارجية الإيرانية: عراقجي يبحث في باكستان التطورات الإقليمية قبل التوجه إلى روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيجري مباحثات مع المسؤولين الباكستانيين في إسلام آباد، تتناول آخر التطورات الإقليمية... 26.04.2026

أخبار إيران

باكستان

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/19/1112862485_0:0:1516:853_1920x0_80_0_0_80ca066d152117b0f7e4e66c5f690436.jpg

وأوضحت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن عراقجي، الذي كان قد توجه إلى مسقط في زيارة رسمية، سيتوقف في إسلام آباد عقب مشاورات أجراها مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، على أن يستأنف بعدها زيارته إلى روسيا، وفقًا للخطط المسبقة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه ألغى رحلة ممثليه إلى إسلام آباد في باكستان، والتي كانت مقررة للقاء مسؤولين إيرانيين، معتبرًا أن الوقت يهدر في السفر في ظل كثافة العمل.وأضاف ترامب ، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أمس السبت، أن هناك، بحسب تعبيره، صراعات داخلية كبيرة وحالة من الارتباك داخل القيادة الإيرانية.وأشار إلى أنه "لا أحد يعرف من يتولى المسؤولية، بما في ذلك الإيرانيون أنفسهم".وفي تصريحات لاحقة للصحفيين، قال ترامب إن الإيرانيين "قدموا الكثير، لكن ما قدموه لم يكن كافيًا".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد أن طهران عرضت موقفها بشأن إطار عملي يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.وأشار في منشور عبر منصة "إكس"، أمس السبت، إلى أن جدية الولايات المتحدة في تبني المسار الدبلوماسي لا تزال غير واضحة.وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، أمس السبت: "التقى عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي سافر إلى إسلام آباد لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الباكستانيين، مع الجنرال عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، حيث أجرى الطرفان مناقشات حول آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة والنظام الصهيوني وإيران".وأضاف البيان أن عراقجي أشاد خلال الاجتماع بجهود الحكومة الباكستانية، لا سيما قائد الجيش، لإرساء وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، موضحًا أن عراقجي قدم للجانب الباكستاني وجهات نظر إيران واعتباراتها في هذا الشأن.وحسب البيان، أعلن قائد الجيش الباكستاني استعداد بلاده مواصلة جهود الوساطة إلى أن يتم تحقيق النتيجة المنشودة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

