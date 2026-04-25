https://sarabic.ae/20260425/إيران-تعلن-القبض-على-جاسوس-إسرائيلي-و15-مرتزقا-1112876585.html

إيران تعلن القبض على جاسوس إسرائيلي و15 "مرتزقا"

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم السبت، القبض على جاسوس إسرائيلي و15 عنصرا من جماعات وصفتها بـ"المرتزقة للعدو المجرم" في 5 محافظات من البلاد. 25.04.2026, سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم

إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102445/53/1024455322_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_e69554d295b33396c3303fd12f201b75.jpg

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، بأن وزارة الأمن الإيرانية أعلنت، في بيان، أنه "تم اعتقال جاسوس للكيان الصهيوني يقوم بجمع وإرسال المعلومات التي تحتاجها المنظمة، وفي النهاية وبأمر من الضابط الاستخباري للكيان الصهيوني، شرع بالتعاون مع الجماعات المطالبة بالعودة إلى النظام الملكي، ونفذ مشاريع مشتركة مع مرتزقتهم".وذكر بيان الوزارة أنه "في محافظة سيستان وبلوشستان، تم تحديد واعتقال عنصر عملياتي تابع لإحدى الجماعات الإرهابية الانفصالية، والذي كان قد دخل البلاد بعد اجتياز دورات تدريبية للجماعة في إحدى الدول المجاورة، وكان يتربص في إحدى المناطق المحيطة بزاهدان لتنفيذ عملية إرهابية".وأضاف بیان وزارة الأمن الإيرانية: "تم تحديد أعضاء خلية ثلاثية تابعة لجماعة إرهابية في محافظة غيلان، بقيادة شخص يدعى مهيار س، وتم اعتقالهم مع قذيفة هاون محلية الصنع في مخبئهم، كما تم تحديد ثلاثة عناصر أخرى في محافظة لرستان".وكان قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان، أعلن الشهر الماضي، اعتقال 500 جاسوس بتهمة العمل "لصالح العدو ووسائل الإعلام المعادية لإيران"، وفق تعبيره.وقال رادان، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس": "اعتقال 500 جاسوس أرسلوا معلومات إلى العدو ووسائل الإعلام المعادية لإيران".وأوضح أن "250 شخصا من بين المعتقلين قدّموا معلومات للعدو حول مواقع لاستهدافها"، لافتًا إلى أنهم كانوا على تواصل مع بعض الجماعات وسعوا لـ"زعزعة النظام العام"، على حد قوله.وفي 11 أبريل الجاري، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية للصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصّب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته، فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

