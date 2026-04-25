إيران تعلن القبض على جاسوس إسرائيلي و15 "مرتزقا"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البرهان يزور السعودية وعمان لبحث أزمة السودان وأمن المنطقة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
16:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز واستهداف زوارق زرع الألغام، إيران تقول إنها تتلقى رسوم لمرور السفن عبر مضيق هرمز
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260425/إيران-تعلن-القبض-على-جاسوس-إسرائيلي-و15-مرتزقا-1112876585.html
إيران تعلن القبض على جاسوس إسرائيلي و15 "مرتزقا"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم السبت، القبض على جاسوس إسرائيلي و15 عنصرا من جماعات وصفتها بـ"المرتزقة للعدو المجرم" في 5 محافظات من البلاد. 25.04.2026, سبوتنيك عربي
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102445/53/1024455322_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_e69554d295b33396c3303fd12f201b75.jpg
وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، بأن وزارة الأمن الإيرانية أعلنت، في بيان، أنه "تم اعتقال جاسوس للكيان الصهيوني يقوم بجمع وإرسال المعلومات التي تحتاجها المنظمة، وفي النهاية وبأمر من الضابط الاستخباري للكيان الصهيوني، شرع بالتعاون مع الجماعات المطالبة بالعودة إلى النظام الملكي، ونفذ مشاريع مشتركة مع مرتزقتهم".وذكر بيان الوزارة أنه "في محافظة سيستان وبلوشستان، تم تحديد واعتقال عنصر عملياتي تابع لإحدى الجماعات الإرهابية الانفصالية، والذي كان قد دخل البلاد بعد اجتياز دورات تدريبية للجماعة في إحدى الدول المجاورة، وكان يتربص في إحدى المناطق المحيطة بزاهدان لتنفيذ عملية إرهابية".وأضاف بیان وزارة الأمن الإيرانية: "تم تحديد أعضاء خلية ثلاثية تابعة لجماعة إرهابية في محافظة غيلان، بقيادة شخص يدعى مهيار س، وتم اعتقالهم مع قذيفة هاون محلية الصنع في مخبئهم، كما تم تحديد ثلاثة عناصر أخرى في محافظة لرستان".وكان قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان، أعلن الشهر الماضي، اعتقال 500 جاسوس بتهمة العمل "لصالح العدو ووسائل الإعلام المعادية لإيران"، وفق تعبيره.وقال رادان، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس": "اعتقال 500 جاسوس أرسلوا معلومات إلى العدو ووسائل الإعلام المعادية لإيران".وأوضح أن "250 شخصا من بين المعتقلين قدّموا معلومات للعدو حول مواقع لاستهدافها"، لافتًا إلى أنهم كانوا على تواصل مع بعض الجماعات وسعوا لـ"زعزعة النظام العام"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20260128/إيران-تنفيذ-حكم-الإعدام-بحق-جاسوس-قدم-معلومات-ووثائق-سرية-للموساد-الإسرائيلي-1109715452.html
https://sarabic.ae/20260425/عراقجي-يقدم-لقائد-الجيش-الباكستاني-رؤية-طهران-لوقف-الحرب-1112875353.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102445/53/1024455322_141:0:1918:1333_1920x0_80_0_0_0bc85ff9cff7ba2ae89581f810f8455e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران تعلن القبض على جاسوس إسرائيلي و15 "مرتزقا"

© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم السبت، القبض على جاسوس إسرائيلي و15 عنصرا من جماعات وصفتها بـ"المرتزقة للعدو المجرم" في 5 محافظات من البلاد.
وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، بأن وزارة الأمن الإيرانية أعلنت، في بيان، أنه "تم اعتقال جاسوس للكيان الصهيوني يقوم بجمع وإرسال المعلومات التي تحتاجها المنظمة، وفي النهاية وبأمر من الضابط الاستخباري للكيان الصهيوني، شرع بالتعاون مع الجماعات المطالبة بالعودة إلى النظام الملكي، ونفذ مشاريع مشتركة مع مرتزقتهم".
وذكر بيان الوزارة أنه "في محافظة سيستان وبلوشستان، تم تحديد واعتقال عنصر عملياتي تابع لإحدى الجماعات الإرهابية الانفصالية، والذي كان قد دخل البلاد بعد اجتياز دورات تدريبية للجماعة في إحدى الدول المجاورة، وكان يتربص في إحدى المناطق المحيطة بزاهدان لتنفيذ عملية إرهابية".
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
28 يناير, 06:26 GMT
وأضاف بیان وزارة الأمن الإيرانية: "تم تحديد أعضاء خلية ثلاثية تابعة لجماعة إرهابية في محافظة غيلان، بقيادة شخص يدعى مهيار س، وتم اعتقالهم مع قذيفة هاون محلية الصنع في مخبئهم، كما تم تحديد ثلاثة عناصر أخرى في محافظة لرستان".

وتابع: "بالإضافة إلى 9 مرتزقة تابعين لجماعات إرهابية انفصالية في محافظة أذربيجان الغربية، والذين كانوا يخططون لعمل إرهابي يتماشى مع خطة العدو الأمريكي الصهيوني وقد تم القبض عليهم".

وكان قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان، أعلن الشهر الماضي، اعتقال 500 جاسوس بتهمة العمل "لصالح العدو ووسائل الإعلام المعادية لإيران"، وفق تعبيره.
وقال رادان، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس": "اعتقال 500 جاسوس أرسلوا معلومات إلى العدو ووسائل الإعلام المعادية لإيران".
وأوضح أن "250 شخصا من بين المعتقلين قدّموا معلومات للعدو حول مواقع لاستهدافها"، لافتًا إلى أنهم كانوا على تواصل مع بعض الجماعات وسعوا لـ"زعزعة النظام العام"، على حد قوله.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يلتقي قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، في إسلام آباد، باكستان، 25 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2026
11:36 GMT
وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/ نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنّتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 11 أبريل الجاري، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية للصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصّب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته، فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала