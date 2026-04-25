عراقجي يقدم لقائد الجيش الباكستاني "رؤية طهران" لوقف الحرب

سبوتنيك عربي

أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، عن "وجهة نظر" طهران ومساعيها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني...

2026-04-25T11:36+0000

وناقش اللقاء آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب المفروضة على إيران من قبل أمريكا وإسرائيل، بالإضافة إلى سبل التعاون لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا، وفقًا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. وأشاد عراقجي، خلال اللقاء، بالـ"جهود النبيلة والقيّمة التي تبذلها الحكومة الباكستانية، ولا سيما قائد الجيش الباكستاني، الفريق أول عاصم منير، لإرساء وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب"، وشرح وجهة نظر بلاده ومساعيها في هذا الشأن. من جانبه، أعرب منير عن تقديره لـ"ثقة إيران في باكستان كدولة مجاورة ومسلمة للمساعدة في دفع العملية الدبلوماسية"، وأعلن استعداد بلاده لمواصلة جهود الوساطة الباكستانية حتى يتم التوصل إلى نتيجة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "لا توجد خطط لعقد لقاء بين ممثلي إيران والولايات المتحدة في باكستان"، بشأن تسوية محتملة للأزمة في الشرق الأوسط، وفق تعبيره.وكتب: "سيلتقي وزير الخارجية (عباس) عراقجي، مع مسؤولين رفيعي المستوى في إطار جهود الوساطة التي يبذلونها، وتقديم الدعم لوقف الحرب العدوانية المفروضة من قبل الولايات المتحدة واستعادة السلام في منطقتنا. لا يوجد لقاء مخطط له بين إيران والولايات المتحدة. وستُنقل مواقف إيران إلى باكستان".وأفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مصادر مطّلعة، بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، قد يلتقيان بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الاثنين 27 أبريل/ نيسان الجاري.ووصل عراقجي، أمس الجمعة، إلى باكستان، التي تلعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، على أن يتوجه لاحقًا إلى سلطنة عُمان وروسيا، لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل.في المقابل، كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أعلنت في وقت سابق، أن جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، سيتوجهان صباح السبت 25 أبريل الجاري، إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع الجانب الإيراني، وفق تعبيرها.وفي 11 أبريل الجاري، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية للصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصّب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته، فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

