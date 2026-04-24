المتحدثة باسم البيت الأبيض: مفاوضات مباشرة مع إيران في باكستان بوساطة إسلام آباد

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الجمعة، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر سيغادران صباح الغد إلى...

وقالت ليفيت لوسائل إعلام أمريكية: "نعم، يمكنني أن أؤكد أن المبعوث الخاص ويتكوف، وجاريد كوشنر، سيسافران عائدين إلى باكستان صباح الغد لإجراء مفاوضات مباشرة بوساطة باكستانية".وأضافت: "إيران تواصلت وطلبت عقد اجتماع مباشر، والجميع سيكون مستعدا للذهاب إلى باكستان إذا كان ذلك ضروريا، شهدنا تقدما من الجانب الإيراني في الأيام الأخيرة".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، مساء الثلاثاء الماضي، عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى.كما أعلن ترامب، استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران.وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار". وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

