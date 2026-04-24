https://sarabic.ae/20260424/وزير-الحرب-الأمريكي-لا-يمكن-لأي-جهة-الإبحار-من-مضيق-هرمز-دون-إذن-البحرية-الأمريكية--1112847100.html

وزير الحرب الأمريكي: لا يمكن لأي جهة الإبحار من مضيق هرمز دون إذن البحرية الأمريكية

سبوتنيك عربي

قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، إن الولايات المتحدة لن تسمح بأي تهديد لحرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدًا أن أي جهة لن تتمكن من الإبحار عبره إلى أي مكان في...

2026-04-24T13:51+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

باكستان

مضيق هرمز

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/11/1106134055_0:89:851:568_1920x0_80_0_0_1828607d18609c2050c008fcbf59f350.jpg

وأوضح هيغسيث، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب فوّض البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية سريعة تحاول زرع ألغام أو عرقلة الملاحة في المضيق، بما يشمل استخدام القوة القاتلة. وأضاف أن الجيش الأمريكي “لا يُضاهى”، مشيرًا إلى قدرته على فرض السيطرة، ومنع مرور الخصوم، وحماية المصالح الأمريكية في الزمان والمكان اللذين تختارهما واشنطن. وفي سياق متصل، قال هيغسيث: إن عملية “الغضب الملحمي” حققت نتائج عسكرية حاسمة خلال أسابيع، على عكس الحروب السابقة التي استمرت لسنوات دون تحقيق نتائج ملموسة، مؤكدًا أن العملية اتسمت بالتركيز والدقة منذ بدايتها.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، مساء الثلاثاء الماضي، عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى.كما أعلن ترامب، استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران.وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

