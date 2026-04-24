ترامب يقرر إلغاء رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان - عاجل
تقرير: واشنطن قد تحتاج 6 سنوات لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية بعد حرب إيران
تقرير: واشنطن قد تحتاج 6 سنوات لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية بعد حرب إيران
نقلت وسائل إعلام أمريكية،عن مسؤولين أمريكيين أن الحرب على إيران كلفت الجيش الأمريكي كميات ضخمة من الذخائر، التعويض الكامل عن الذخائر قد يستغرق ما يصل إلى ست... 24.04.2026, سبوتنيك عربي
وقالت التقارير: "استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 1000 صاروخ "توماهوك" بعيد المدى منذ بدء الحرب ضد إيران في 28 فبراير/شباط. كما تم استخدام ما بين 1500 و2000 صاروخ دفاع جوي حيوي، بما في ذلك صواريخ "ثاد" و"باتريوت" و"ستاندرد" الاعتراضية".وبحسب صحيفة أمريكية، يخشى المسؤولون الأمريكيون من أن يؤثر نقص الصواريخ على استعداد الولايات المتحدة لصراع محتمل مع الصين.وأوضحت أن ذلك أثار نقاشات داخل إدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن قدرة واشنطن على تنفيذ خطط الطوارئ للدفاع عن تايوان.وكان أفاد تحليل جديد صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، يوم الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة تواجه خطر مواجهة نقص حاد في الصواريخ الموجهة بدقة في الصراعات الكبرى المستقبلية بسبب استنزاف ترسانتها في الصراع مع إيران .
تقرير: واشنطن قد تحتاج 6 سنوات لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية بعد حرب إيران

07:16 GMT 24.04.2026 (تم التحديث: 11:18 GMT 24.04.2026)
نقلت وسائل إعلام أمريكية،عن مسؤولين أمريكيين أن الحرب على إيران كلفت الجيش الأمريكي كميات ضخمة من الذخائر، التعويض الكامل عن الذخائر قد يستغرق ما يصل إلى ست سنوات.
وقالت التقارير: "استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 1000 صاروخ "توماهوك" بعيد المدى منذ بدء الحرب ضد إيران في 28 فبراير/شباط. كما تم استخدام ما بين 1500 و2000 صاروخ دفاع جوي حيوي، بما في ذلك صواريخ "ثاد" و"باتريوت" و"ستاندرد" الاعتراضية".

وأشارت إلى أنه "قد يستغرق الأمر ما يصل إلى ست سنوات لاستبدال هذه الذخائر بالكامل".

وبحسب صحيفة أمريكية، يخشى المسؤولون الأمريكيون من أن يؤثر نقص الصواريخ على استعداد الولايات المتحدة لصراع محتمل مع الصين.
ترامب: الولايات المتحدة لن تستخدم الأسلحة النووية ضد إيران
أمس, 04:39 GMT
وأوضحت أن ذلك أثار نقاشات داخل إدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن قدرة واشنطن على تنفيذ خطط الطوارئ للدفاع عن تايوان.
وكان أفاد تحليل جديد صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، يوم الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة تواجه خطر مواجهة نقص حاد في الصواريخ الموجهة بدقة في الصراعات الكبرى المستقبلية بسبب استنزاف ترسانتها في الصراع مع إيران .
