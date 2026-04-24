https://sarabic.ae/20260424/تقرير-واشنطن-قد-تحتاج-6-سنوات-لإعادة-بناء-ترسانتها-الصاروخية-بعد-حرب-إيران-1112828660.html
تقرير: واشنطن قد تحتاج 6 سنوات لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية بعد حرب إيران
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام أمريكية،عن مسؤولين أمريكيين أن الحرب على إيران كلفت الجيش الأمريكي كميات ضخمة من الذخائر، التعويض الكامل عن الذخائر قد يستغرق ما يصل إلى ست...
2026-04-24T11:18+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/19/1049655622_0:323:2867:1936_1920x0_80_0_0_d287094e65685b842eed07f4a1278a15.jpg
https://sarabic.ae/20260424/ترامب-الولايات-المتحدة-لن-تستخدم-الأسلحة-النووية-ضد-إيران-1112826967.html
الولايات المتحدة الأمريكية
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/19/1049655622_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_c14e6104ded7d1d17a74f31aeb9b95ed.jpg
07:16 GMT 24.04.2026 (تم التحديث: 11:18 GMT 24.04.2026)
نقلت وسائل إعلام أمريكية،عن مسؤولين أمريكيين أن الحرب على إيران كلفت الجيش الأمريكي كميات ضخمة من الذخائر، التعويض الكامل عن الذخائر قد يستغرق ما يصل إلى ست سنوات.
وقالت التقارير: "استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 1000 صاروخ "توماهوك" بعيد المدى منذ بدء الحرب ضد إيران في 28 فبراير/شباط. كما تم استخدام ما بين 1500 و2000 صاروخ دفاع جوي حيوي، بما في ذلك صواريخ "ثاد" و"باتريوت" و"ستاندرد" الاعتراضية".
وأشارت إلى أنه "قد يستغرق الأمر ما يصل إلى ست سنوات لاستبدال هذه الذخائر بالكامل".
وبحسب صحيفة أمريكية، يخشى المسؤولون الأمريكيون من أن يؤثر نقص الصواريخ على استعداد الولايات المتحدة لصراع محتمل مع الصين.
وأوضحت أن ذلك أثار نقاشات داخل إدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن قدرة واشنطن على تنفيذ خطط الطوارئ للدفاع عن تايوان.
وكان أفاد تحليل جديد صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، يوم الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة تواجه خطر مواجهة نقص حاد في الصواريخ الموجهة بدقة في الصراعات الكبرى المستقبلية بسبب استنزاف ترسانتها في الصراع مع إيران .