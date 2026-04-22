ترامب: مضيق هرمز محاصر وتحت سيطرة كاملة للولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن مضيق هرمز مُحاصر وتحت سيطرة كاملة للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الإيرانيين يخسرون 500 مليون دولار... 22.04.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" في معرض تعليقه على افتتاحية نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بعنوان "الإيرانيون يخدعون ترامب": "لمدة 47 عامًا، قتلوا شعبنا والعديد من الآخرين، واستغلوا كل رئيس، باستثنائي أنا. وماذا قدمت لهم؟ بلدًا في حالة خراب! أسطولهم البحري بالكامل في قاع البحر، سلاحهم الجوي انتهى، أنظمة الدفاع الجوي والرادار دُمّرت، مختبراتهم النووية ومناطق التخزين أُبيدت في إحدى ليالي يونيو/حزيران المظلمة بواسطة قاذفاتنا العظيمة "بي-2"".وأضاف: " قادتهم قُتلوا، بما في ذلك الجنرال (قاسم) سليماني، عبقريهم الشرير الذي دمّر حياة الكثيرين بعبواته الناسفة على الطرق، مضيق هرمز مُحاصر وتحت سيطرة كاملة للولايات المتحدة، ولا يُسمح لأي سفن بالتوجه إلى الموانئ الإيرانية. ويُقال إنهم يخسرون 500 مليون دولار يوميًا بسبب ذلك، وبلادهم كارثة اقتصادية معلقة بخيط".وأضاف ترامب أن الرئيس الأسبق باراك أوباما "منحهم 1.7 مليار دولار نقدًا "بالدولار الأخضر"، نُقلت بطائرة "بوينغ 757" إلى قادتهم، ومئات المليارات من الدولارات لمساعدتهم على المضي قدمًا نحو امتلاك قنبلة نووية. رؤساء آخرون لم يفعلوا شيئًا لإيقافهم، وهو وصمة عار على منصب الرئاسة".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى.كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران.وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار".وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, هرمز