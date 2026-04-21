ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى. 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T20:28+0000
20:18 GMT 21.04.2026 (تم التحديث: 20:28 GMT 21.04.2026)
وقال الرئيس الأمريكي في بيان على منصة "تروث سوشيال": "نظرًا للانقسام الحاد الذي تشهده الحكومة الإيرانية، وهو أمر متوقع، وبناءً على طلب المشير عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى حين تقديم قادتها وممثليها مقترحًا موحدًا".
كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران.
وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قد قال، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن إيران ليس أمامها خيار سوى إرسال وفد للتفاوض، معربًا عن اعتقاده بأن الأمور قد تنتهي إلى اتفاق جيد.
وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، أن سياسة الحصار التي تم تنفيذها كانت ناجحة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع أطراف سهلة لكنها تحقق نتائج وصفها بالناجحة.
وأكد أنه "لا يملك الكثير من الوقت بشأن ملف وقف إطلاق النار"، مشددًا على رفضه تمديده، ومعتبرًا أن بلاده أشد وأقوى من النظام الإيراني.
وقال ترامب إنه جاهز والجيش الأمريكي
جاهز للتحرك ضد إيران إذا لزم الأمر"، مؤكدا أن الأمر سينتهي بصفقة رائعة، على حد قوله.
وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية
على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات
في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.