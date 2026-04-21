تقرير: واشنطن تواجه خطر فقدان مخزونها من الصواريخ الموجهة

تقرير: واشنطن تواجه خطر فقدان مخزونها من الصواريخ الموجهة

سبوتنيك عربي

ذكر تقرير تحليلي صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن الولايات المتحدة تواجه خطر فقدان صواريخ موجهة دقيقة رئيسية نتيجة استنزاف مخزونها خلال الصراع... 21.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-21T20:23+0000

2026-04-21T20:23+0000

2026-04-21T20:33+0000

ووفقا للتقرير، فإن الخبراء يقدّرون أن إعادة ملء هذا المخزون قد تستغرق سنوات عدة. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لصواريخ توماهوك، التي أطلق منها الجيش الأمريكي أكثر من 850 صاروخًا، سيستغرق الأمر 47 شهرًا. وكان المخزون قبل الصراع 3100 صاروخ.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا، في 28 فبراير/ شباط الماضي، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في اليوم الأول من العملية العسكرية، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الحداد لمدة 40 يومًا.وبعد ذلك، صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية