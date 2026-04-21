تقرير: واشنطن تواجه خطر فقدان مخزونها من الصواريخ الموجهة
2026-04-21T20:33+0000
20:23 GMT 21.04.2026 (تم التحديث: 20:33 GMT 21.04.2026)
ذكر تقرير تحليلي صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن الولايات المتحدة تواجه خطر فقدان صواريخ موجهة دقيقة رئيسية نتيجة استنزاف مخزونها خلال الصراع مع إيران.
ووفقا للتقرير، فإن الخبراء يقدّرون أن إعادة ملء هذا المخزون قد تستغرق سنوات عدة. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لصواريخ توماهوك، التي أطلق منها الجيش الأمريكي أكثر من 850 صاروخًا، سيستغرق الأمر 47 شهرًا. وكان المخزون قبل الصراع 3100 صاروخ.
كما أشار التقرير إلى أنه "تم تخفيض مخزونات صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بمقدار 1060-1430 وحدة، مقارنة بمستوى ما قبل الحرب البالغ 2330 وحدة. وسيستغرق إعادة بناء هذا الترسانة 42 شهرًا على الأقل".
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا، في 28 فبراير/ شباط الماضي، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في اليوم الأول من العملية العسكرية، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الحداد لمدة 40 يومًا.
وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عقدت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.
وبعد ذلك، صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.