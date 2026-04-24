وزير الخارجية الأمريكي يؤكد عدم معارضة بلاده مشاركة إيران في كأس العالم
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده لا تعارض مشاركة إيران في بطولة كأس العالم 2026، مشيراً إلى عدم صدور أي قرار يمنع اللاعبين الإيرانيين من الحضور. 24.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-24T08:37+0000
وأوضح روبيو، في تصريحات للصحفيين يوم الخميس، أن القيود قد تطال المرافقين، حيث لن يُسمح بدخول أشخاص يُشتبه بارتباطهم بـالحرس الثوري الإيراني، وذلك في ظل التوترات القائمة المرتبطة بإيران.وكان باولو زامبولي، المبعوث الأمريكي الخاص للشراكة العالمية، قد أعلن بأنه اقترح استبدال إيران بإيطاليا في بطولة كأس العالم المقبلة، وذلك وسط توترات بين واشنطن وطهران.وأضاف: "أنا إيطالي الأصل، وسيكون من دواعي سروري أن أرى الأزوري في بطولة تستضيفها الولايات المتحدة. وبامتلاكهم أربعة ألقاب، لديهم التاريخ الذي يبرر إدراجهم"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "فايننشال تايمز".وأشار التقرير إلى أن ترامب ينتهج "دبلوماسية كرة القدم" لاستعادة العلاقات مع أحد حلفائه الرئيسيين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك في أعقاب صراع حول القواعد العسكرية وانتقادات ترامب لبابا الفاتيكان.وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.وتعد هذه النسخة هي الأولى في التاريخ التي تشهد مشاركة 48 منتخباً، حيث ستتوزع المباريات على 16 مدينة مستضيفة، مما يجعلها البطولة الأكبر والأكثر شمولاً في تاريخ الساحرة المستديرة.
وقال زامبولي لصحيفة بريطانية، الأربعاء الماضي: "أؤكد أنني اقترحت على (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) و(رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' جياني) إنفانتينو أن تحل إيطاليا محل إيران في كأس العالم".
وصرح وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيامالي، يوم 21 نيسان/أبريل، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم.
