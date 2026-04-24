https://sarabic.ae/20260424/وزير-الخارجية-الأمريكي-يؤكد-عدم-معارضة-بلاده-مشاركة-إيران-في-كأس-العالم-1112834517.html

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد عدم معارضة بلاده مشاركة إيران في كأس العالم

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده لا تعارض مشاركة إيران في بطولة كأس العالم 2026، مشيراً إلى عدم صدور أي قرار يمنع اللاعبين الإيرانيين من الحضور.

2026-04-24T08:37+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيطاليا

أخبار إيران

أخبار كندا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e511c535fc8793a847eb1e63a136e0f.jpg

وأوضح روبيو، في تصريحات للصحفيين يوم الخميس، أن القيود قد تطال المرافقين، حيث لن يُسمح بدخول أشخاص يُشتبه بارتباطهم بـالحرس الثوري الإيراني، وذلك في ظل التوترات القائمة المرتبطة بإيران.وكان باولو زامبولي، المبعوث الأمريكي الخاص للشراكة العالمية، قد أعلن بأنه اقترح استبدال إيران بإيطاليا في بطولة كأس العالم المقبلة، وذلك وسط توترات بين واشنطن وطهران.وأضاف: "أنا إيطالي الأصل، وسيكون من دواعي سروري أن أرى الأزوري في بطولة تستضيفها الولايات المتحدة. وبامتلاكهم أربعة ألقاب، لديهم التاريخ الذي يبرر إدراجهم"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "فايننشال تايمز".وأشار التقرير إلى أن ترامب ينتهج "دبلوماسية كرة القدم" لاستعادة العلاقات مع أحد حلفائه الرئيسيين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك في أعقاب صراع حول القواعد العسكرية وانتقادات ترامب لبابا الفاتيكان.وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.وتعد هذه النسخة هي الأولى في التاريخ التي تشهد مشاركة 48 منتخباً، حيث ستتوزع المباريات على 16 مدينة مستضيفة، مما يجعلها البطولة الأكبر والأكثر شمولاً في تاريخ الساحرة المستديرة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

