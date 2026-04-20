ترامب: وفد أمريكي يضم فانس يتوجه إلى إسلام آباد لعقد محادثات مع إيران

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصول وفد أمريكي، يضم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إلى إسلام آباد مساء اليوم الاثنين، لإجراء محادثات مع إيران، مشيرًا إلى... 20.04.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب لصحيفة أمريكية: "إنهم في طريقهم إلى هناك بالفعل... وسيصلون مساء اليوم (بتوقيت إسلام آباد)".وأضاف الرئيس: "علينا التفاوض... لذا لا أعتقد أن أحدًا يماطل في الوقت الراهن".وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران لا تخطط حاليًا لعقد جولة ثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة.وقال بقائي: "ليس لدينا برنامج لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات مع الجانب الأمريكي"، وأضاف أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن المفاوضات الجديدة مع الولايات المتحدة.وتابع: "تصرفات واشنطن الأخيرة، بما فيها انتهاك الاتفاقيات مع لبنان ومحاولة فرض حصار على إيران، والتي أدت إلى الهجوم على السفينة التجارية الإيرانية، أمثلة واضحة على "الأعمال العدوانية" بموجب قرارات الأمم المتحدة".ووفقا له، فإن باحتجازها سفينة ترفع العلم الإيراني، انتهكت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار. وتجري السلطات المختصة تحقيقًا شاملاً، وسيتم الإعلان عن النتائج لاحقا.الخارجية الإيرانية: لم نقرر بشأن المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات

