الخارجية الإيرانية: لم نقرر بشأن المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات
الخارجية الإيرانية: لم نقرر بشأن المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران لا تخطط حاليًا لعقد جولة ثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة.
2026-04-20T07:45+0000
2026-04-20T07:45+0000
2026-04-20T08:14+0000
وقال بقائي: "ليس لدينا برنامج لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات مع الجانب الأمريكي"، وأضاف أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن المفاوضات الجديدة مع الولايات المتحدة.وأوضح أن جزءا من الاتفاق شمل وقف إطلاق النار في لبنان وفتحنا مضيق هرمز على هذا الأساس، وأكد أن الجانب الأمريكي نقض عهده في ما يخص وقف إطلاق النار في لبنان رغم قبوله ذلك.ووفقًا له، فإن المؤشرات تؤكد عدم وجود جدية من الجانب الأمريكي للمضي في المسار الدبلوماسي.وأشار إلى أن هذا التناقض الصارخ بين الأقوال والأفعال يعمّق "انعدام ثقة الشعب الإيراني بنوايا الولايات المتحدة"؛ لذا، ستتخذ إيران، "انطلاقاً من مصالحها الوطنية، القرار المناسب بشأن استمرار عملية التفاوض".ووفقا له، فإنه في أي مرحلة من مراحل المفاوضات الحالية أو السابقة، لم يطرح موضوع نقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، ومن حيث المبدأ، لا تنظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الخيار، ويتمثل موقف إيران الثابت في الحفاظ على قدراتها النووية على أراضيها، وأي ادعاءات تثار في هذا الشأن تدحض تمامًا.وأكد أن التوترات الحالية في الخليج العربي ومضيق هرمز هي نتيجة مباشرة للعمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل.وأوضح أنه حتى 28 فبراير/شباط، كانت المنطقة تتمتع بأمن تام؛ لذا، يجب على المجتمع الدولي محاسبة هذين الطرفين على زعزعة استقرار المنطقة، وتجنب الخلط بين دور "الجاني" و"الضحية".وفي وقت سابق من يوم أمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية أوقفت سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان، ما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة محركاتها.وأضاف البيان: "نحذّر من أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد على هذه القرصنة المسلحة التي يرتكبها الجيش الأمريكي في القريب العاجل، وستنتقم منها".
https://sarabic.ae/20260420/الرئيس-الإيراني-تقديم-معلومات-مضللة-لن-يحل-المشكلات-ويقوض-ثقة-الشعب-1112702281.html
https://sarabic.ae/20260420/الخارجية-الروسية-الأزمة-المحيطة-بإيران-تهدد-الاتحاد-الأوروبي-بصدمة-ركود-تضخمي-1112700758.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الإيرانية: لم نقرر بشأن المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات
07:45 GMT 20.04.2026 (تم التحديث: 08:14 GMT 20.04.2026)
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران لا تخطط حاليًا لعقد جولة ثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة.
وقال بقائي: "ليس لدينا برنامج لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات مع الجانب الأمريكي"، وأضاف أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن المفاوضات الجديدة مع الولايات المتحدة.
وتابع: "تصرفات واشنطن الأخيرة، بما فيها انتهاك الاتفاقيات مع لبنان ومحاولة فرض حصار على إيران، والتي أدت إلى الهجوم على السفينة التجارية الإيرانية، أمثلة واضحة على "الأعمال العدوانية" بموجب قرارات الأمم المتحدة".
وأوضح أن جزءا من الاتفاق شمل وقف إطلاق النار في لبنان وفتحنا مضيق هرمز على هذا الأساس، وأكد أن الجانب الأمريكي نقض عهده في ما يخص وقف إطلاق النار في لبنان رغم قبوله ذلك.
ووفقا له، فإن باحتجازها سفينة ترفع العلم الإيراني، انتهكت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار. وتجري السلطات المختصة تحقيقًا شاملاً، وسيتم الإعلان عن النتائج لاحقا.
ووفقًا له، فإن المؤشرات تؤكد عدم وجود جدية من الجانب الأمريكي للمضي في المسار الدبلوماسي.
وأشار إلى أن هذا التناقض الصارخ بين الأقوال والأفعال يعمّق "انعدام ثقة الشعب الإيراني بنوايا الولايات المتحدة"؛ لذا، ستتخذ إيران، "انطلاقاً من مصالحها الوطنية، القرار المناسب بشأن استمرار عملية التفاوض".
وقال بقائي: "لا يمكن نسيان الخيانات المتكررة للدبلوماسية من جانب الولايات المتحدة خلال العام الماضي. ففي أقل من تسعة أشهر، انتهكت واشنطن القانون الدولي مرتين خلال المفاوضات، واغتالت سياسيين ومواطنين بارزين، وألحقت أضرارًا بالممتلكات الوطنية".
ووفقا له، فإنه في أي مرحلة من مراحل المفاوضات الحالية أو السابقة، لم يطرح موضوع نقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، ومن حيث المبدأ، لا تنظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الخيار، ويتمثل موقف إيران الثابت في الحفاظ على قدراتها النووية على أراضيها، وأي ادعاءات تثار في هذا الشأن تدحض تمامًا.
وأكد أن التوترات الحالية في الخليج العربي ومضيق هرمز هي نتيجة مباشرة للعمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأوضح أنه حتى 28 فبراير/شباط، كانت المنطقة تتمتع بأمن تام؛ لذا، يجب على المجتمع الدولي محاسبة هذين الطرفين على زعزعة استقرار المنطقة، وتجنب الخلط بين دور "الجاني" و"الضحية".
وفي وقت سابق من يوم أمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية أوقفت سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان، ما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة محركاتها.
ومن جهته، أعلن "مقر خاتم الأنبياء المركزي" الإيراني، أن الولايات المتحدة أقدمت، "عبر خرق وقف إطلاق النار وارتكاب عمل من أعمال القرصنة البحرية، على إطلاق النار نحو إحدى السفن التجارية الإيرانية في مياه بحر عمان".
وأضاف البيان: "نحذّر من أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد على هذه القرصنة المسلحة التي يرتكبها الجيش الأمريكي في القريب العاجل، وستنتقم منها".