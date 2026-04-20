الخارجية الإيرانية: لم نقرر بشأن المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران لا تخطط حاليًا لعقد جولة ثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة. 20.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-20T07:45+0000

وقال بقائي: "ليس لدينا برنامج لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات مع الجانب الأمريكي"، وأضاف أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن المفاوضات الجديدة مع الولايات المتحدة.وأوضح أن جزءا من الاتفاق شمل وقف إطلاق النار في لبنان وفتحنا مضيق هرمز على هذا الأساس، وأكد أن الجانب الأمريكي نقض عهده في ما يخص وقف إطلاق النار في لبنان رغم قبوله ذلك.ووفقًا له، فإن المؤشرات تؤكد عدم وجود جدية من الجانب الأمريكي للمضي في المسار الدبلوماسي.وأشار إلى أن هذا التناقض الصارخ بين الأقوال والأفعال يعمّق "انعدام ثقة الشعب الإيراني بنوايا الولايات المتحدة"؛ لذا، ستتخذ إيران، "انطلاقاً من مصالحها الوطنية، القرار المناسب بشأن استمرار عملية التفاوض".ووفقا له، فإنه في أي مرحلة من مراحل المفاوضات الحالية أو السابقة، لم يطرح موضوع نقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، ومن حيث المبدأ، لا تنظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الخيار، ويتمثل موقف إيران الثابت في الحفاظ على قدراتها النووية على أراضيها، وأي ادعاءات تثار في هذا الشأن تدحض تمامًا.وأكد أن التوترات الحالية في الخليج العربي ومضيق هرمز هي نتيجة مباشرة للعمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل.وأوضح أنه حتى 28 فبراير/شباط، كانت المنطقة تتمتع بأمن تام؛ لذا، يجب على المجتمع الدولي محاسبة هذين الطرفين على زعزعة استقرار المنطقة، وتجنب الخلط بين دور "الجاني" و"الضحية".وفي وقت سابق من يوم أمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية أوقفت سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان، ما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة محركاتها.وأضاف البيان: "نحذّر من أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد على هذه القرصنة المسلحة التي يرتكبها الجيش الأمريكي في القريب العاجل، وستنتقم منها".

