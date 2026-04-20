الخارجية الروسية: الأزمة المحيطة بإيران تهدد الاتحاد الأوروبي بصدمة ركود تضخمي
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الإثنين، أن الأزمة المحيطة بإيران وتعطيل العبور عبر مضيق هرمز يهددان الاتحاد الأوروبي بصدمة ركود تضخمي. 20.04.2026, سبوتنيك عربي
الخارجية الروسية: الأزمة المحيطة بإيران تهدد الاتحاد الأوروبي بصدمة ركود تضخمي
03:01 GMT 20.04.2026 (تم التحديث: 04:01 GMT 20.04.2026)
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الإثنين، أن الأزمة المحيطة بإيران وتعطيل العبور عبر مضيق هرمز يهددان الاتحاد الأوروبي بصدمة ركود تضخمي.
موسكو – سبوتنيك. وقال غروشكو لـ"سبوتنيك"، "إن تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وتضرر البنية التحتية للطاقة، والأزمة الشاملة المحيطة بإيران، كلها عوامل تؤثر بالفعل على اقتصاد الاتحاد الأوروبي".
"وبحسب تصريحات مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أنفسهم، فإن الاتحاد قد يواجه "صدمة ركود تضخمي" (تباطؤ في النمو الاقتصادي وتسارع في التضخم) ".
ووفقاً له، فإن توقعات النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي لعام 2026 يتم مراجعتها بالفعل انخفاضا: من 1.4% إلى 0.8-1%، ويتم مراجعة توقعات التضخم بالارتفاع: من 2.1% إلى 3.1%.
كان مدير القسم الأوروبي في صندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، أعلن أن الاتحاد الأوروبي
قد يجد نفسه على شفا الركود الاقتصادي على خلفية الصراع الدائر في الشرق الأوسط.
وأصدر كامر بيانا قال فيه: "في السيناريو الأكثر خطورة الموصوف في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، والذي يتوقع صدمة مستدامة في العرض مقترنة بتشديد الظروف المالية، قد يجد الاتحاد الأوروبي
نفسه على حافة الركود مع وصول مستويات التضخم إلى ما يقرب من 5%".
وأضاف: "لن تبقى أي دولة أوروبية بمنأى عن ذلك".
ونوه كامر إلى أن الصندوق يتوقع قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2026.