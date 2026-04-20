الخارجية الروسية: الأزمة المحيطة بإيران تهدد الاتحاد الأوروبي بصدمة ركود تضخمي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: الأزمة المحيطة بإيران تهدد الاتحاد الأوروبي بصدمة ركود تضخمي
سبوتنيك عربي
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الإثنين، أن الأزمة المحيطة بإيران وتعطيل العبور عبر مضيق هرمز يهددان الاتحاد الأوروبي بصدمة ركود تضخمي. 20.04.2026, سبوتنيك عربي
موسكو – سبوتنيك. وقال غروشكو لـ"سبوتنيك"، "إن تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وتضرر البنية التحتية للطاقة، والأزمة الشاملة المحيطة بإيران، كلها عوامل تؤثر بالفعل على اقتصاد الاتحاد الأوروبي"."وبحسب تصريحات مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أنفسهم، فإن الاتحاد قد يواجه "صدمة ركود تضخمي" (تباطؤ في النمو الاقتصادي وتسارع في التضخم) ".ووفقاً له، فإن توقعات النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي لعام 2026 يتم مراجعتها بالفعل انخفاضا: من 1.4% إلى 0.8-1%، ويتم مراجعة توقعات التضخم بالارتفاع: من 2.1% إلى 3.1%.كان مدير القسم الأوروبي في صندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، أعلن أن الاتحاد الأوروبي قد يجد نفسه على شفا الركود الاقتصادي على خلفية الصراع الدائر في الشرق الأوسط.وأصدر كامر بيانا قال فيه: "في السيناريو الأكثر خطورة الموصوف في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، والذي يتوقع صدمة مستدامة في العرض مقترنة بتشديد الظروف المالية، قد يجد الاتحاد الأوروبي نفسه على حافة الركود مع وصول مستويات التضخم إلى ما يقرب من 5%".وأضاف: "لن تبقى أي دولة أوروبية بمنأى عن ذلك".ونوه كامر إلى أن الصندوق يتوقع قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2026.
03:01 GMT 20.04.2026 (تم التحديث: 04:01 GMT 20.04.2026)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الإثنين، أن الأزمة المحيطة بإيران وتعطيل العبور عبر مضيق هرمز يهددان الاتحاد الأوروبي بصدمة ركود تضخمي.
موسكو – سبوتنيك. وقال غروشكو لـ"سبوتنيك"، "إن تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وتضرر البنية التحتية للطاقة، والأزمة الشاملة المحيطة بإيران، كلها عوامل تؤثر بالفعل على اقتصاد الاتحاد الأوروبي".
"وبحسب تصريحات مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أنفسهم، فإن الاتحاد قد يواجه "صدمة ركود تضخمي" (تباطؤ في النمو الاقتصادي وتسارع في التضخم) ".
ووفقاً له، فإن توقعات النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي لعام 2026 يتم مراجعتها بالفعل انخفاضا: من 1.4% إلى 0.8-1%، ويتم مراجعة توقعات التضخم بالارتفاع: من 2.1% إلى 3.1%.
كان مدير القسم الأوروبي في صندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، أعلن أن الاتحاد الأوروبي قد يجد نفسه على شفا الركود الاقتصادي على خلفية الصراع الدائر في الشرق الأوسط.
وأصدر كامر بيانا قال فيه: "في السيناريو الأكثر خطورة الموصوف في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، والذي يتوقع صدمة مستدامة في العرض مقترنة بتشديد الظروف المالية، قد يجد الاتحاد الأوروبي نفسه على حافة الركود مع وصول مستويات التضخم إلى ما يقرب من 5%".
إيران تتهم أمريكا بـ"انتهاك" وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد على مهاجمة سفينة شحن تابعة لها
أمس, 22:37 GMT
وأضاف: "لن تبقى أي دولة أوروبية بمنأى عن ذلك".
ونوه كامر إلى أن الصندوق يتوقع قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2026.
