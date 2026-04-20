الرئيس الإيراني: تقديم معلومات مضللة لن يحل المشكلات ويقوض ثقة الشعب

صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، بأنه "من الضروري إطلاع الشعب على واقع البلاد والتحدّيات المقبلة إلى جانب عرض الإنجازات". 20.04.2026, سبوتنيك عربي

كما حذّر بزشكيان، خلال زيارة تفقدية لوزارة العدل الإيرانية، من أن "تقديم معلومات مضللة أو وعود غير واقعية يقوّض ثقة الجمهور ولا يسهم في حل الأزمات"، مؤكدًا أهمية الشفافية في نقل الصورة كاملة. وأضاف أنه "على وسائل الإعلام شرح الأوضاع الحالية والصعوبات القادمة لتهيئة المجتمع"، مشيرًا إلى أنه "رغم إدارة بعض الملفات بحكمة، فإن غياب الإصلاحات والإدارة الدقيقة قد يزيد الضغط على المواطنين"، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية. ولفت بزشكيان، في حديثه، إلى "وجود نواقص في قطاعات مثل الطاقة والوقود، تتطلب تخطيطًا محكمًا ودعمًا شعبيًا".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد أمس الأحد، "تمسك طهران بنهجها القائم على دعم السلام والاستقرار في المنطقة"، مشددًا على أنها "لا تسعى لإشعال الحروب ولم تكن البادئة بأي نزاع، وأن ما تقوم به يندرج ضمن إطار الدفاع المشروع عن النفس"، وفق تعبيره.وفي سياق تصريحاته، أشار بزشكيان، خلال زيارة تفقدية لوزارة الرياضة والشباب، إلى مواقف تتعلق بالملف النووي الإيراني، معتبرًا أن "حرمان أي دولة من حقوقها القانونية يتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان"، داعيًا إلى معاملة متساوية ومنصفة داخل النظام الدولي.وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، بأن ممثلين عن الولايات المتحدة، سيتوجهون مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لإجراء جولة أخرى من المفاوضات مع ممثلين عن إيران، بغرض التوصل إلى اتفاق سلام، وفق تعبيره.وتابع: "إيران تخسر نحو 500 مليون دولار يوميًا جراء إغلاق مضيق هرمز، أمر غريب أن تعلن إيران إغلاق مضيق هرمز، وحصارنا قد أغلقه بالفعل"، وفقا له.وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ارتكبت "انتهاكا خطيرا" لوقف إطلاق النار، لكنه لا يزال يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام، على حد قوله.وتابع: "سيحدث الاتفاق بطريقة أو بأخرى، سواء بالطريقة السلمية أو العنيفة، سيحدث ذلك"، وفقا للصحفي الأمريكي جوناثان كارل.

