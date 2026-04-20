الرئيس الإيراني: تقديم معلومات مضللة لن يحل المشكلات ويقوض ثقة الشعب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260420/الرئيس-الإيراني-تقديم-معلومات-مضللة-لن-يحل-المشكلات-ويقوض-ثقة-الشعب-1112702281.html
الرئيس الإيراني: تقديم معلومات مضللة لن يحل المشكلات ويقوض ثقة الشعب
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، بأنه "من الضروري إطلاع الشعب على واقع البلاد والتحدّيات المقبلة إلى جانب عرض الإنجازات".
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/18/1097121331_0:164:1673:1105_1920x0_80_0_0_f2c24f683ec47bcceb61c30225be2587.jpg
كما حذّر بزشكيان، خلال زيارة تفقدية لوزارة العدل الإيرانية، من أن "تقديم معلومات مضللة أو وعود غير واقعية يقوّض ثقة الجمهور ولا يسهم في حل الأزمات"، مؤكدًا أهمية الشفافية في نقل الصورة كاملة. وأضاف أنه "على وسائل الإعلام شرح الأوضاع الحالية والصعوبات القادمة لتهيئة المجتمع"، مشيرًا إلى أنه "رغم إدارة بعض الملفات بحكمة، فإن غياب الإصلاحات والإدارة الدقيقة قد يزيد الضغط على المواطنين"، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية. ولفت بزشكيان، في حديثه، إلى "وجود نواقص في قطاعات مثل الطاقة والوقود، تتطلب تخطيطًا محكمًا ودعمًا شعبيًا".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد أمس الأحد، "تمسك طهران بنهجها القائم على دعم السلام والاستقرار في المنطقة"، مشددًا على أنها "لا تسعى لإشعال الحروب ولم تكن البادئة بأي نزاع، وأن ما تقوم به يندرج ضمن إطار الدفاع المشروع عن النفس"، وفق تعبيره.وفي سياق تصريحاته، أشار بزشكيان، خلال زيارة تفقدية لوزارة الرياضة والشباب، إلى مواقف تتعلق بالملف النووي الإيراني، معتبرًا أن "حرمان أي دولة من حقوقها القانونية يتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان"، داعيًا إلى معاملة متساوية ومنصفة داخل النظام الدولي.وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، بأن ممثلين عن الولايات المتحدة، سيتوجهون مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لإجراء جولة أخرى من المفاوضات مع ممثلين عن إيران، بغرض التوصل إلى اتفاق سلام، وفق تعبيره.وتابع: "إيران تخسر نحو 500 مليون دولار يوميًا جراء إغلاق مضيق هرمز، أمر غريب أن تعلن إيران إغلاق مضيق هرمز، وحصارنا قد أغلقه بالفعل"، وفقا له.وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ارتكبت "انتهاكا خطيرا" لوقف إطلاق النار، لكنه لا يزال يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام، على حد قوله.وتابع: "سيحدث الاتفاق بطريقة أو بأخرى، سواء بالطريقة السلمية أو العنيفة، سيحدث ذلك"، وفقا للصحفي الأمريكي جوناثان كارل.
https://sarabic.ae/20260419/مع-اقتراب-نهاية-وقف-إطلاق-النار-بزشكيان-ترامب-لا-يحق-له-حرمان-إيران-من-حقوقها-النووية-1112683388.html
https://sarabic.ae/20260412/بزشكيان-طهران-ستجد-سبيلا-للاتفاق-مع-واشنطن-إذا-احترمت-حقوق-الإيرانيين-1112513002.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/18/1097121331_74:0:1555:1111_1920x0_80_0_0_e44ae689c2f3b91d9207a79d9dd0d4f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
06:57 GMT 20.04.2026
© AP Photo / Evgenia Novozheninaالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
© AP Photo / Evgenia Novozhenina
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، بأنه "من الضروري إطلاع الشعب على واقع البلاد والتحدّيات المقبلة إلى جانب عرض الإنجازات".
كما حذّر بزشكيان، خلال زيارة تفقدية لوزارة العدل الإيرانية، من أن "تقديم معلومات مضللة أو وعود غير واقعية يقوّض ثقة الجمهور ولا يسهم في حل الأزمات"، مؤكدًا أهمية الشفافية في نقل الصورة كاملة.
وأضاف أنه "على وسائل الإعلام شرح الأوضاع الحالية والصعوبات القادمة لتهيئة المجتمع"، مشيرًا إلى أنه "رغم إدارة بعض الملفات بحكمة، فإن غياب الإصلاحات والإدارة الدقيقة قد يزيد الضغط على المواطنين"، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

واعتبر الرئيس الإيراني أن "التماسك والوحدة الداخلية أهم ما تملكه البلاد في الوضع الراهن"، موضحا: "يتطلب الحفاظ على هذا التماسك الصدق في الكلام، والشفافية في الأداء، وتعزيز ثقة الجمهور، فإذا كان الناس على دراية بالحقائق وشعروا بأنهم جزء من عملية صنع القرار، فسيكون تجاوز الأزمات أسهل".

ولفت بزشكيان، في حديثه، إلى "وجود نواقص في قطاعات مثل الطاقة والوقود، تتطلب تخطيطًا محكمًا ودعمًا شعبيًا".
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد أمس الأحد، "تمسك طهران بنهجها القائم على دعم السلام والاستقرار في المنطقة"، مشددًا على أنها "لا تسعى لإشعال الحروب ولم تكن البادئة بأي نزاع، وأن ما تقوم به يندرج ضمن إطار الدفاع المشروع عن النفس"، وفق تعبيره.
وفي سياق تصريحاته، أشار بزشكيان، خلال زيارة تفقدية لوزارة الرياضة والشباب، إلى مواقف تتعلق بالملف النووي الإيراني، معتبرًا أن "حرمان أي دولة من حقوقها القانونية يتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان"، داعيًا إلى معاملة متساوية ومنصفة داخل النظام الدولي.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار... بزشكيان: ترامب لا يحق له حرمان إيران من حقوقها النووية
أمس, 08:33 GMT
وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، بأن ممثلين عن الولايات المتحدة، سيتوجهون مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لإجراء جولة أخرى من المفاوضات مع ممثلين عن إيران، بغرض التوصل إلى اتفاق سلام، وفق تعبيره.
وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "نقدّم عرضًا عادلًا ومعقولًا للغاية، وآمل أن يقبلوه، وإذا لم يقبلوه، فستدمّر الولايات المتحدة كل محطة توليد كهرباء، وكل جسر، في إيران، انتهى عهد اللطف"، على حد قوله.
وتابع: "إيران تخسر نحو 500 مليون دولار يوميًا جراء إغلاق مضيق هرمز، أمر غريب أن تعلن إيران إغلاق مضيق هرمز، وحصارنا قد أغلقه بالفعل"، وفقا له.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2026
بزشكيان: طهران ستجد سبيلا للاتفاق مع واشنطن إذا احترمت حقوق الإيرانيين
12 أبريل, 20:45 GMT
وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ارتكبت "انتهاكا خطيرا" لوقف إطلاق النار، لكنه لا يزال يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام، على حد قوله.
وتابع: "سيحدث الاتفاق بطريقة أو بأخرى، سواء بالطريقة السلمية أو العنيفة، سيحدث ذلك"، وفقا للصحفي الأمريكي جوناثان كارل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала