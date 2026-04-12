بزشكيان: طهران ستجد سبيلا للاتفاق مع واشنطن إذا احترمت حقوق الإيرانيين

صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن طهران ستجد سبلا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة إذا احترمت واشنطن حقوق الإيرانيين. 12.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-12T20:45+0000

وقال بزشكيان، في منشور عبر منصة إكس، اليوم الأحد، "إذا تخلت الحكومة الأمريكية عن نظامها الشمولي واحترمت حقوق الشعب الإيراني، فسيتم بالتأكيد إيجاد سبل للتوصل إلى اتفاق".وأوضح ترامب، في بيان له عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه تلقى إحاطة من نائبه، جي دي فانس، ومبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهره، جاريد كوشنر، بشأن المفاوضات التي عُقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ولم تسفر عن اتفاق، مشيدا بدور القيادة الباكستانية في تيسيرها، واعتبر أن هذه الجهود ساهمت في تجنب تصعيد كبير كان قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق.وأشار إلى أن المباحثات مع الجانب الإيراني استمرت لنحو 20 ساعة، وشهدت طرح عدد من النقاط التي وصفها بالإيجابية مقارنة بالخيار العسكري، إلا أنه أكد أن الخلاف الجوهري لا يزال قائما، متهما طهران بعدم الاستعداد للتخلي عن طموحاتها النووية.وشدد ترامب على أن بلاده ترفض بشكل قاطع امتلاك إيران سلاحا نوويا، واعتبر أن هذا الملف يظل القضية الأهم في أي مسار تفاوضي، رغم ما وصفه بأجواء ودية بين الوفدين خلال المحادثات، وأكد تمسك واشنطن بموقفها الرافض في هذا الشأن.

