https://sarabic.ae/20260412/رئيس-البرلمان-الإيراني-أجرينا-محادثات-مكثفة-وجادة-للغاية-في-إسلام-آباد-1112512497.html
رئيس البرلمان الإيراني: أجرينا محادثات مكثفة وجادة للغاية في إسلام آباد
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنه تم إجراء محادثات مكثفة وجادة للغاية وتتسم بالتحدي في إسلام آباد، لافتًا إلى أنه تم تصميم مبادرات جيدة لإظهار... 12.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-12T19:44+0000
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093962080_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_c9ac0b7ddda20c3d3c6a74ecc8d5b416.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093962080_113:0:1570:1093_1920x0_80_0_0_b276056bd0563b5ae1a5cce22c07598d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنه تم إجراء محادثات مكثفة وجادة للغاية وتتسم بالتحدي في إسلام آباد، لافتًا إلى أنه تم تصميم مبادرات جيدة لإظهار حسن نية طهران، مما أدى لتقدم في المفاوضات.
وقال قاليباف، حسبما نقل عنه التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد: "أجرينا محادثات مكثفة وجادة وتتسم بالتحدي للغاية؛ وصمم وفدنا، بالاستفادة من الخبراء الأكفاء الذين كانوا حاضرين، وبنظرة شاملة ومتنوعة إلى جانب العمل الجماعي، مبادرات جيدة جدا لإظهار حسن نية إيران، مما أدى إلى تقدم في المفاوضات".
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن إيران لم تف بتعهداتها بشأن فتح مضيق هرمز، متهما إياها بالتسبب في حالة من القلق والاضطراب العالمي، في ظل مزاعم حول زرع ألغام بحرية في الممر الحيوي، رغم ما وصفه بتدمير قدراتها البحرية المرتبطة بهذه العمليات.
وأوضح ترامب، في بيان له عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه تلقى إحاطة من نائبه، جي دي فانس، ومبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهره، جاريد كوشنر، بشأن المفاوضات التي عُقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ولم تسفر عن اتفاق، مشيدا بدور القيادة الباكستانية في تيسيرها، واعتبر أن هذه الجهود ساهمت في تجنب تصعيد كبير كان قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق.
وأشار إلى أن المباحثات مع الجانب الإيراني استمرت لنحو 20 ساعة، وشهدت طرح عدد من النقاط التي وصفها بالإيجابية مقارنة بالخيار العسكري، إلا أنه أكد أن الخلاف الجوهري لا يزال قائما، متهما طهران بعدم الاستعداد للتخلي عن طموحاتها النووية.
وقال في منشوره: "بإمكاني الخوض في تفاصيل كثيرة عن مفاوضات إسلام آباد، والحديث عن الكثير مما تم التوصل إليه، لكن الأمر الوحيد المهم هو أن إيران غير مستعدة للتخلي عن طموحاتها النووية! من نواح عديدة، تعد النقاط التي تم الاتفاق عليها أفضل من استمرارنا في عملياتنا العسكرية حتى النهاية، لكن كل هذه النقاط لا تُقارن بأهمية السماح للطاقة النووية بأن تكون في أيدي أناسٍ متقلبين، وصعبين، وغير متوقع رد فعلهم".
وشدد ترامب على أن بلاده ترفض بشكل قاطع امتلاك إيران سلاحا نوويا، واعتبر أن هذا الملف يظل القضية الأهم في أي مسار تفاوضي، رغم ما وصفه بأجواء ودية بين الوفدين خلال المحادثات، وأكد تمسك واشنطن بموقفها الرافض في هذا الشأن.