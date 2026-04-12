رئيس البرلمان الإيراني: أجرينا محادثات مكثفة وجادة للغاية في إسلام آباد

رئيس البرلمان الإيراني: أجرينا محادثات مكثفة وجادة للغاية في إسلام آباد

سبوتنيك عربي

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنه تم إجراء محادثات مكثفة وجادة للغاية وتتسم بالتحدي في إسلام آباد، لافتًا إلى أنه تم تصميم مبادرات جيدة لإظهار...

2026-04-12T19:44+0000

2026-04-12T19:44+0000

وقال قاليباف، حسبما نقل عنه التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد: "أجرينا محادثات مكثفة وجادة وتتسم بالتحدي للغاية؛ وصمم وفدنا، بالاستفادة من الخبراء الأكفاء الذين كانوا حاضرين، وبنظرة شاملة ومتنوعة إلى جانب العمل الجماعي، مبادرات جيدة جدا لإظهار حسن نية إيران، مما أدى إلى تقدم في المفاوضات".وأوضح ترامب، في بيان له عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه تلقى إحاطة من نائبه، جي دي فانس، ومبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهره، جاريد كوشنر، بشأن المفاوضات التي عُقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ولم تسفر عن اتفاق، مشيدا بدور القيادة الباكستانية في تيسيرها، واعتبر أن هذه الجهود ساهمت في تجنب تصعيد كبير كان قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق.وأشار إلى أن المباحثات مع الجانب الإيراني استمرت لنحو 20 ساعة، وشهدت طرح عدد من النقاط التي وصفها بالإيجابية مقارنة بالخيار العسكري، إلا أنه أكد أن الخلاف الجوهري لا يزال قائما، متهما طهران بعدم الاستعداد للتخلي عن طموحاتها النووية.وشدد ترامب على أن بلاده ترفض بشكل قاطع امتلاك إيران سلاحا نوويا، واعتبر أن هذا الملف يظل القضية الأهم في أي مسار تفاوضي، رغم ما وصفه بأجواء ودية بين الوفدين خلال المحادثات، وأكد تمسك واشنطن بموقفها الرافض في هذا الشأن.

https://sarabic.ae/20260412/ترامب-على-واشنطن-إعادة-النظر-في-علاقاتها-مع-الناتو-بعد-عدم-دعمها-للعملية-ضد-إيران-1112508558.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية