ترامب: على واشنطن إعادة النظر في علاقاتها مع "الناتو" لعدم دعمه للعملية ضد إيران
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأنه يتعين على الولايات المتحدة إعادة تقييم علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد عدم دعمه لواشنطن في...
https://sarabic.ae/20260412/-ترامب-بعد-مفاوضات-إسلام-آباد-إيران-غير-مستعدة-للتخلي-عن-طموحاتها-النووية-1112503253.html
15:09 GMT 12.04.2026 (تم التحديث: 15:10 GMT 12.04.2026)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأنه يتعين على الولايات المتحدة إعادة تقييم علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد عدم دعمه لواشنطن في عمليتها ضد إيران.
وقال ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "الآن يجب علينا إعادة النظر في (العلاقات مع) الناتو، لأنهم لم يأتوا لمساعدتنا".
وأعرب ترامب عن ثقته بأن حلفاء واشنطن في الناتو لن يأتوا لمساعدتها في المستقبل عندما تحتاج إلى ذلك.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 9 أبريل/ نيسان الجاري، عن ثقته بأن المنظمة ( في إشارة إلى حلف شمال الأطلسي ) لن تأتي لمساعدة الولايات المتحدة مرة أخرى عندما تحتاج واشنطن للدعم.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" بعد لقائه أمين عام الناتو روته: " الناتو لم يكن موجودا حين احتجنا إليه، ولن يكون موجودا إذا احتجنا إليه مرة أخرى. تذكروا غرينلاند، تلك الكتلة الجليدية الضخمة سيئة الإدارة".
من جانبه، صرح أمين عام الحلف مارك روته بعد الاجتماع بأن الرئيس الأمريكي يشعر "بخيبة أمل واضحة" من حلفاء الناتو، في إشارة إلى رفض الدول الأعضاء المشاركة في العمليات العسكرية ضد إيران أو تقديم الدعم الكافي لواشنطن.
وكان ترامب قد صرح سابقا بأنه يدرس بجدية انسحاب بلاده من الناتو، بعد أن رفض الحلف مساعدة واشنطن في العملية ضد إيران، ووصف رد فعل الحلفاء بأنه "وصمة عار لا تُمحى"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة دول الناتو التي، وفقا لكلماته، "تفعل كل شيء لعدم تقديمها".