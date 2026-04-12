https://sarabic.ae/20260412/ترامب-على-واشنطن-إعادة-النظر-في-علاقاتها-مع-الناتو-بعد-عدم-دعمها-للعملية-ضد-إيران-1112508558.html

ترامب: على واشنطن إعادة النظر في علاقاتها مع "الناتو" لعدم دعمه للعملية ضد إيران

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأنه يتعين على الولايات المتحدة إعادة تقييم علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد عدم دعمه لواشنطن في...

2026-04-12T15:09+0000

العالم

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105968267_0:0:2742:1543_1920x0_80_0_0_3e348147fdf651164e116dfa5f12abce.jpg

وقال ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "الآن يجب علينا إعادة النظر في (العلاقات مع) الناتو، لأنهم لم يأتوا لمساعدتنا".وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 9 أبريل/ نيسان الجاري، عن ثقته بأن المنظمة ( في إشارة إلى حلف شمال الأطلسي ) لن تأتي لمساعدة الولايات المتحدة مرة أخرى عندما تحتاج واشنطن للدعم.وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" بعد لقائه أمين عام الناتو روته: " الناتو لم يكن موجودا حين احتجنا إليه، ولن يكون موجودا إذا احتجنا إليه مرة أخرى. تذكروا غرينلاند، تلك الكتلة الجليدية الضخمة سيئة الإدارة".وكان ترامب قد صرح سابقا بأنه يدرس بجدية انسحاب بلاده من الناتو، بعد أن رفض الحلف مساعدة واشنطن في العملية ضد إيران، ووصف رد فعل الحلفاء بأنه "وصمة عار لا تُمحى"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة دول الناتو التي، وفقا لكلماته، "تفعل كل شيء لعدم تقديمها".

https://sarabic.ae/20260412/-ترامب-بعد-مفاوضات-إسلام-آباد-إيران-غير-مستعدة-للتخلي-عن-طموحاتها-النووية-1112503253.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

