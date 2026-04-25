تصويت.. برأيك إلى أين تتجه مفاوضات "إسلام آباد-2" بين إيران والولايات المتحدة؟
سبوتنيك عربي
في ظل حالة الزخم الدبلوماسي المتسارع المرتبط بمسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، تتزايد التساؤلات حول مخرجات الجولة الجديدة المرتقبة في إسلام آباد،... 25.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-25T09:45+0000
في ظل حالة الزخم الدبلوماسي المتسارع المرتبط بمسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، تتزايد التساؤلات حول مخرجات الجولة الجديدة المرتقبة في إسلام آباد، وسط تباين في التصريحات الرسمية واستمرار الخلافات حول الملفات الجوهرية، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات عدة محتملة لمستقبل التفاوض.
وبينما يتجه المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إسلام آباد، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران "لا تخطط لعقد اجتماع مع واشنطن في باكستان".
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بشأن عملية التفاوض مع إيران، مصرّحًا بأن طهران "تُعدّ مقترحًا يهدف إلى تلبية مطالب واشنطن"، وفق تعبيره.
ولم يؤكد الجانب الإيراني موافقته علنًا على هذه الشروط، كما لم يؤكد استمرار المفاوضات مع الممثلين الأمريكيين في إسلام آباد.
برأيك... إلى أين تتجه مفاوضات "إسلام آباد-2" بين إيران والولايات المتحدة؟
وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في العاصمة الباكستانية، في 11 أبريل/ نيسان الجاري، إلا أن عملية التفاوض توقفت لاحقا.