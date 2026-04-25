إعلام: الولايات المتحدة أنفقت 61 مليار دولار في الحرب ضد إيران

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البرهان يزور السعودية وعمان لبحث أزمة السودان وأمن المنطقة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
16:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز واستهداف زوارق زرع الألغام، إيران تقول إنها تتلقى رسوم لمرور السفن عبر مضيق هرمز
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: الولايات المتحدة أنفقت 61 مليار دولار في الحرب ضد إيران
سبوتنيك عربي
تجاوز الإنفاق الأمريكي على الحرب ضد إيران 61 مليار دولار، وفقًا لموقع "مؤشر تكلفة الحرب الإيرانية" الأمريكي. 25.04.2026, سبوتنيك عربي
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
05:17 GMT 25.04.2026
وبحسب البوابة الإلكترونية، "بحلول اليوم الـ55 من العملية، تجاوزت النفقات 61 مليارًا، مع إنفاق أكثر من 11500 دولار من الخزانة في الثانية الواحدة".

ويقوم الموقع الإلكتروني بتحديث البيانات لحظيًا، ويحسب الأموال اللازمة لتغطية نفقات الأفراد والسفن المنتشرة في المنطقة، بالإضافة إلى النفقات الأخرى ذات الصلة.

وتستند منهجية الحساب إلى تقرير البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) المقدّم إلى الكونغرس (السلطة التشريعية)، والذي ذكر أن "تكلفة الأيام الستة الأولى بلغت 11.3 مليار دولار، مع ارتفاع التكاليف إلى مليار دولار يوميًا بعد ذلك".
وفي وقت سابق، نشرت وزارة المالية الإسرائيلية، تقديرًا أوليًا لتكاليف عملية "زئير الأسد" العسكرية ضد إيران، وأشارت الوزارة إلى أن الحرب على إيران "بلغت تكلفتها نحو 35 مليار شيكل إسرائيلي (11.5 مليار دولار) من الإنفاق الحكومي المباشر"، وفق ما ورد في بيان رسمي يوم الأحد الماضي، مؤكدة أن "التقديرات قابلة للتحديث وأن المبلغ مُدرج ضمن موازنة الدولة لعام 2026"، على حد قولها.
إسرائيل تكشف عن حجم تكلفة الحرب مع إيران على ميزانيتها
12 أبريل, 14:28 GMT
ورغم التكاليف الباهظة، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بشأن عملية التفاوض مع إيران، مصرّحًا بأن طهران "تُعدّ مقترحًا يهدف إلى تلبية مطالب واشنطن"، وفق تعبيره.

وبحسب ترامب، يجب أن تتضمن الاتفاقية المستقبلية "تخلي إيران عن اليورانيوم المخصّب وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز". ومع ذلك، لم يحدد الرئيس الأمريكي مع أي ممثلين إيرانيين يتفاوض، واكتفى بالقول إنهم "الأشخاص الذين يمسكون بزمام السلطة حاليًا"، على حد قوله.

ولم يؤكد الجانب الإيراني موافقته علنًا على هذه الشروط، كما لم يؤكد استمرار المفاوضات مع الممثلين الأمريكيين في إسلام آباد. وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في العاصمة الباكستانية، في 11 أبريل/ نيسان الجاري، إلا أن عملية التفاوض توقفت لاحقًا.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، أن الحرب ضد إيران "تتسبب في نفاد مخزون الولايات المتحدة من الأسلحة باهظة الثمن، بتكاليف عسكرية تتراوح بين 25 و35 مليار دولار"، وأضافت: "لم تثبت إيران استعدادها للرد فحسب، بل شنت أيضًا وابلًا من هجمات الطائرات المسيرة الرخيصة على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين".
إعلام: أميركا أهدرت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران
أمريكا تستخدم طائرات هجومية في إيران من المقرر إخراجها من الخدمة
إسرائيل تقر أضخم ميزانية دفاع في تاريخها
