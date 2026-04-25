إعلام: الولايات المتحدة أنفقت 61 مليار دولار في الحرب ضد إيران
سبوتنيك عربي
تجاوز الإنفاق الأمريكي على الحرب ضد إيران 61 مليار دولار، وفقًا لموقع "مؤشر تكلفة الحرب الإيرانية" الأمريكي. 25.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-25T05:17+0000
وبحسب البوابة الإلكترونية، "بحلول اليوم الـ55 من العملية، تجاوزت النفقات 61 مليارًا، مع إنفاق أكثر من 11500 دولار من الخزانة في الثانية الواحدة".
ويقوم الموقع الإلكتروني بتحديث البيانات لحظيًا، ويحسب الأموال اللازمة لتغطية نفقات الأفراد والسفن المنتشرة في المنطقة، بالإضافة إلى النفقات الأخرى ذات الصلة.
وتستند منهجية الحساب إلى تقرير البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) المقدّم إلى الكونغرس (السلطة التشريعية)، والذي ذكر أن "تكلفة الأيام الستة الأولى بلغت 11.3 مليار دولار، مع ارتفاع التكاليف إلى مليار دولار يوميًا بعد ذلك".
وفي وقت سابق، نشرت وزارة المالية الإسرائيلية، تقديرًا أوليًا لتكاليف عملية "زئير الأسد" العسكرية ضد إيران، وأشارت الوزارة إلى أن الحرب على إيران "بلغت تكلفتها نحو 35 مليار شيكل إسرائيلي (11.5 مليار دولار) من الإنفاق الحكومي المباشر"، وفق ما ورد في بيان رسمي يوم الأحد الماضي، مؤكدة أن "التقديرات قابلة للتحديث وأن المبلغ مُدرج ضمن موازنة الدولة لعام 2026"، على حد قولها.
ورغم التكاليف الباهظة، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بشأن عملية التفاوض مع إيران، مصرّحًا بأن طهران "تُعدّ مقترحًا يهدف إلى تلبية مطالب واشنطن"، وفق تعبيره.
وبحسب ترامب، يجب أن تتضمن الاتفاقية المستقبلية "تخلي إيران عن اليورانيوم المخصّب وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز". ومع ذلك، لم يحدد الرئيس الأمريكي مع أي ممثلين إيرانيين يتفاوض، واكتفى بالقول إنهم "الأشخاص الذين يمسكون بزمام السلطة حاليًا"، على حد قوله.
ولم يؤكد الجانب الإيراني موافقته علنًا على هذه الشروط، كما لم يؤكد استمرار المفاوضات مع الممثلين الأمريكيين في إسلام آباد. وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في العاصمة الباكستانية، في 11 أبريل/ نيسان الجاري، إلا أن عملية التفاوض توقفت لاحقًا.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، أن الحرب ضد إيران "تتسبب في نفاد مخزون الولايات المتحدة من الأسلحة باهظة الثمن، بتكاليف عسكرية تتراوح بين 25 و35 مليار دولار"، وأضافت: "لم تثبت إيران استعدادها للرد فحسب، بل شنت أيضًا وابلًا من هجمات الطائرات المسيرة الرخيصة على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين".