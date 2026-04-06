أمريكا تستخدم طائرات هجومية في إيران من المقرر إخراجها من الخدمة

أمريكا تستخدم طائرات هجومية في إيران من المقرر إخراجها من الخدمة

سبوتنيك عربي

كشفت وكالة سبوتنيك، بعد مراجعة وثائق الميزانية والقوانين الأمريكية، أن الجيش الأمريكي نشر طائرات الهجوم من طراز A-10 Thunderbolt II، التي تعتبر غير مناسبة... 06.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-06T06:23+0000

2026-04-06T06:23+0000

2026-04-06T06:23+0000

بحسب بيانات البنتاغون، طلبت القوات الجوية إيقاف التشغيل الكامل للطائرات المتبقية من هذا النوع، وعددها 162 طائرة، لتوفير 423 مليون دولار. وقد اعتُرف رسمياً بأن هذه الطائرات الهجومية تُعد عرضة للخطر في النزاعات الحديثة عالية الكثافة.في الوقت نفسه، أكدت الوثيقة مسار التفكيك الكامل للطائرات. ويُلزم وزير القوات الجوية بتقديم خطة مفصلة لتفكيك جميع الطائرات بحلول عام 2029.وكان أمام البنتاغون حتى 31 مارس من هذا العام إبلاغ اللجان البرلمانية المختصة بالجدول الزمني للانتقال. وعلى الرغم من ذلك، نشرت القيادة هذه الطائرات الهجومية في الشرق الأوسط.كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" سابقاً، ضاعف البنتاغون عدد طائرات الهجوم هذه في الشرق الأوسط إلى 30 طائرة لدعم القوات البرية في إطار عملية " الغضب الملحمي". إلا أن الصحيفة أغفلت الإشارة إلى أن طائرات A-10 في طور إخراجها من الخدمة.وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن تكلفة الحرب ضد إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران