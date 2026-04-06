أمريكا تستخدم طائرات هجومية في إيران من المقرر إخراجها من الخدمة

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
أمريكا تستخدم طائرات هجومية في إيران من المقرر إخراجها من الخدمة
أمريكا تستخدم طائرات هجومية في إيران من المقرر إخراجها من الخدمة
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة سبوتنيك، بعد مراجعة وثائق الميزانية والقوانين الأمريكية، أن الجيش الأمريكي نشر طائرات الهجوم من طراز A-10 Thunderbolt II، التي تعتبر غير مناسبة... 06.04.2026, سبوتنيك عربي
بحسب بيانات البنتاغون، طلبت القوات الجوية إيقاف التشغيل الكامل للطائرات المتبقية من هذا النوع، وعددها 162 طائرة، لتوفير 423 مليون دولار. وقد اعتُرف رسمياً بأن هذه الطائرات الهجومية تُعد عرضة للخطر في النزاعات الحديثة عالية الكثافة.في الوقت نفسه، أكدت الوثيقة مسار التفكيك الكامل للطائرات. ويُلزم وزير القوات الجوية بتقديم خطة مفصلة لتفكيك جميع الطائرات بحلول عام 2029.وكان أمام البنتاغون حتى 31 مارس من هذا العام إبلاغ اللجان البرلمانية المختصة بالجدول الزمني للانتقال. وعلى الرغم من ذلك، نشرت القيادة هذه الطائرات الهجومية في الشرق الأوسط.كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" سابقاً، ضاعف البنتاغون عدد طائرات الهجوم هذه في الشرق الأوسط إلى 30 طائرة لدعم القوات البرية في إطار عملية " الغضب الملحمي". إلا أن الصحيفة أغفلت الإشارة إلى أن طائرات A-10 في طور إخراجها من الخدمة.
كشفت وكالة سبوتنيك، بعد مراجعة وثائق الميزانية والقوانين الأمريكية، أن الجيش الأمريكي نشر طائرات الهجوم من طراز A-10 Thunderbolt II، التي تعتبر غير مناسبة للصراعات الحديثة، في العملية ضد إيران.
بحسب بيانات البنتاغون، طلبت القوات الجوية إيقاف التشغيل الكامل للطائرات المتبقية من هذا النوع، وعددها 162 طائرة، لتوفير 423 مليون دولار. وقد اعتُرف رسمياً بأن هذه الطائرات الهجومية تُعد عرضة للخطر في النزاعات الحديثة عالية الكثافة.

ومع ذلك، فإن قانون تفويض الدفاع الموقع في 18 ديسمبر 2025، حظر مؤقتًا تخفيض أسطول طائرات A-10 إلى أقل من 103 طائرات حتى 30 سبتمبر 2026.

في الوقت نفسه، أكدت الوثيقة مسار التفكيك الكامل للطائرات. ويُلزم وزير القوات الجوية بتقديم خطة مفصلة لتفكيك جميع الطائرات بحلول عام 2029.
وكان أمام البنتاغون حتى 31 مارس من هذا العام إبلاغ اللجان البرلمانية المختصة بالجدول الزمني للانتقال. وعلى الرغم من ذلك، نشرت القيادة هذه الطائرات الهجومية في الشرق الأوسط.

تم تطوير طائرة A-10 Thunderbolt II في سبعينيات القرن العشرين.

كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" سابقاً، ضاعف البنتاغون عدد طائرات الهجوم هذه في الشرق الأوسط إلى 30 طائرة لدعم القوات البرية في إطار عملية " الغضب الملحمي". إلا أن الصحيفة أغفلت الإشارة إلى أن طائرات A-10 في طور إخراجها من الخدمة.
