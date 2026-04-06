https://sarabic.ae/20260406/أمريكا-تستخدم-طائرات-هجومية-في-إيران-من-المقرر-إخراجها-من-الخدمة-1112316222.html
أمريكا تستخدم طائرات هجومية في إيران من المقرر إخراجها من الخدمة
أمريكا تستخدم طائرات هجومية في إيران من المقرر إخراجها من الخدمة
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة سبوتنيك، بعد مراجعة وثائق الميزانية والقوانين الأمريكية، أن الجيش الأمريكي نشر طائرات الهجوم من طراز A-10 Thunderbolt II، التي تعتبر غير مناسبة... 06.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-06T06:23+0000
2026-04-06T06:23+0000
2026-04-06T06:23+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/10/1101702319_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dd9ef0d8cc11f9d4d3e433b1357baf07.jpg
بحسب بيانات البنتاغون، طلبت القوات الجوية إيقاف التشغيل الكامل للطائرات المتبقية من هذا النوع، وعددها 162 طائرة، لتوفير 423 مليون دولار. وقد اعتُرف رسمياً بأن هذه الطائرات الهجومية تُعد عرضة للخطر في النزاعات الحديثة عالية الكثافة.في الوقت نفسه، أكدت الوثيقة مسار التفكيك الكامل للطائرات. ويُلزم وزير القوات الجوية بتقديم خطة مفصلة لتفكيك جميع الطائرات بحلول عام 2029.وكان أمام البنتاغون حتى 31 مارس من هذا العام إبلاغ اللجان البرلمانية المختصة بالجدول الزمني للانتقال. وعلى الرغم من ذلك، نشرت القيادة هذه الطائرات الهجومية في الشرق الأوسط.كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" سابقاً، ضاعف البنتاغون عدد طائرات الهجوم هذه في الشرق الأوسط إلى 30 طائرة لدعم القوات البرية في إطار عملية " الغضب الملحمي". إلا أن الصحيفة أغفلت الإشارة إلى أن طائرات A-10 في طور إخراجها من الخدمة.وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن تكلفة الحرب ضد إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/10/1101702319_324:0:3053:2047_1920x0_80_0_0_ba994ef44936e091857517f66ac64dad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران
أمريكا تستخدم طائرات هجومية في إيران من المقرر إخراجها من الخدمة
كشفت وكالة سبوتنيك، بعد مراجعة وثائق الميزانية والقوانين الأمريكية، أن الجيش الأمريكي نشر طائرات الهجوم من طراز A-10 Thunderbolt II، التي تعتبر غير مناسبة للصراعات الحديثة، في العملية ضد إيران.
بحسب بيانات البنتاغون، طلبت القوات الجوية إيقاف التشغيل الكامل للطائرات المتبقية من هذا النوع، وعددها 162 طائرة، لتوفير 423 مليون دولار. وقد اعتُرف رسمياً بأن هذه الطائرات الهجومية تُعد عرضة للخطر في النزاعات الحديثة عالية الكثافة.
ومع ذلك، فإن قانون تفويض الدفاع الموقع في 18 ديسمبر 2025، حظر مؤقتًا تخفيض أسطول طائرات A-10 إلى أقل من 103 طائرات حتى 30 سبتمبر 2026.
في الوقت نفسه، أكدت الوثيقة مسار التفكيك الكامل للطائرات. ويُلزم وزير القوات الجوية بتقديم خطة مفصلة لتفكيك جميع الطائرات بحلول عام 2029.
وكان أمام البنتاغون حتى 31 مارس من هذا العام إبلاغ اللجان البرلمانية المختصة بالجدول الزمني للانتقال. وعلى الرغم من ذلك، نشرت القيادة هذه الطائرات الهجومية في الشرق الأوسط.
تم تطوير طائرة A-10 Thunderbolt II في سبعينيات القرن العشرين.
كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" سابقاً، ضاعف البنتاغون عدد طائرات الهجوم هذه في الشرق الأوسط إلى 30 طائرة لدعم القوات البرية في إطار عملية " الغضب الملحمي". إلا أن الصحيفة أغفلت الإشارة إلى أن طائرات A-10 في طور إخراجها من الخدمة.