إعلام: الولايات المتحدة تدمر طائرتين خلال عملية إنقاذ الطيار في إيران

إعلام: الولايات المتحدة تدمر طائرتين خلال عملية إنقاذ الطيار في إيران

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة دمرت طائرتين من طراز "إم سي-130 جيه" خلال عملية إنقاذ الطيار في إيران. 05.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-05T13:51+0000

2026-04-05T13:51+0000

2026-04-05T15:50+0000

وقالت وسائل الإعلام إن الطائرة الأمريكية التي يعتقد أنها تحطمت في إيران هي مقاتلة من طراز "إف-15 إي" وعلى متنها طاقم مكون من شخصين. وأضافت، نقلا عن مصادر، أنه تم إنقاذ أحد الطيارين وإجلاؤه. ولم يوضح المسؤولون الأمريكيون كيف تعطلت الطائرة.وتؤكد الصحيفة الأمريكية أن قيمة كل طائرة تتجاوز الـ 100 مليون دولار.وصرح مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، في وقت سابق، أن جهود الولايات المتحدة لإنقاذ الطيار الثاني "باءت بالفشل"، وأن القوات الإيرانية أسقطت مروحيتين من طراز "بلاك هوك" وطائرة دعم من طراز "سي-130".كما يشار إلى أن المسؤولين الإيرانيين نشروا صورا تظهر حطاما متفحما لطائرة واحدة على الأقل.وبدأت عملية بحث وإنقاذ أمريكية بعد تحطم طائرة من طراز "إف-15 إي"، يوم الجمعة، حيث وعدت إيران أيضا بمكافأة لأي شخص يسلم الطيار الأمريكي. وكان قد تم إنقاذ فرد آخر من طاقم الطائرة في وقت سابق.وكشف ترامب أن الطيار مصاب لكنه "سيكون بخير تماما"، مضيفا أنه لجأ إلى "جبال إيران الوعرة". وأوضح ترامب أن عملية الإنقاذ شاركت فيها عشرات الطائرات، وأن الولايات المتحدة كانت تراقب موقعه على مدار الساعة، وتخطط بدقة لإنقاذه.وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أنقذنا أحد أفراد طاقم مقاتلة "إف-15" من أعماق جبال إيران، وهو ضابط شجاع للغاية ومصاب بجروح خطيرة".وكانت هذه الطائرة المقاتلة أول طائرة أمريكية تتحطم في الأراضي الإيرانية منذ بدء الحرب في أواخر فبراير/شباط.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ايران اليوم, موسكو, أخبار الخليج , واشنطن, اسرائيل