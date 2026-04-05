إعلام: الولايات المتحدة تدمر طائرتين خلال عملية إنقاذ الطيار في إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260405/إعلام-الولايات-المتحدة-تدمر-طائرتين-خلال-عملية-إنقاذ-الطيار-في-إيران-1112300505.html
إعلام: الولايات المتحدة تدمر طائرتين خلال عملية إنقاذ الطيار في إيران
سبوتنيك عربي
2026-04-05T13:51+0000
2026-04-05T15:50+0000
أخبار ايران اليوم
موسكو
أخبار الخليج
واشنطن
اسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111104185_0:0:1707:961_1920x0_80_0_0_8d80c2f4ac35ebb01746266d2200162b.jpg
وقالت وسائل الإعلام إن الطائرة الأمريكية التي يعتقد أنها تحطمت في إيران هي مقاتلة من طراز "إف-15 إي" وعلى متنها طاقم مكون من شخصين. وأضافت، نقلا عن مصادر، أنه تم إنقاذ أحد الطيارين وإجلاؤه. ولم يوضح المسؤولون الأمريكيون كيف تعطلت الطائرة.وتؤكد الصحيفة الأمريكية أن قيمة كل طائرة تتجاوز الـ 100 مليون دولار.وصرح مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، في وقت سابق، أن جهود الولايات المتحدة لإنقاذ الطيار الثاني "باءت بالفشل"، وأن القوات الإيرانية أسقطت مروحيتين من طراز "بلاك هوك" وطائرة دعم من طراز "سي-130".كما يشار إلى أن المسؤولين الإيرانيين نشروا صورا تظهر حطاما متفحما لطائرة واحدة على الأقل.وبدأت عملية بحث وإنقاذ أمريكية بعد تحطم طائرة من طراز "إف-15 إي"، يوم الجمعة، حيث وعدت إيران أيضا بمكافأة لأي شخص يسلم الطيار الأمريكي. وكان قد تم إنقاذ فرد آخر من طاقم الطائرة في وقت سابق.وكشف ترامب أن الطيار مصاب لكنه "سيكون بخير تماما"، مضيفا أنه لجأ إلى "جبال إيران الوعرة". وأوضح ترامب أن عملية الإنقاذ شاركت فيها عشرات الطائرات، وأن الولايات المتحدة كانت تراقب موقعه على مدار الساعة، وتخطط بدقة لإنقاذه.وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أنقذنا أحد أفراد طاقم مقاتلة "إف-15" من أعماق جبال إيران، وهو ضابط شجاع للغاية ومصاب بجروح خطيرة".وكانت هذه الطائرة المقاتلة أول طائرة أمريكية تتحطم في الأراضي الإيرانية منذ بدء الحرب في أواخر فبراير/شباط.
https://sarabic.ae/20260405/ترامب-مهددا-إيران-إفتحوا-مضيق-هرمز-أو-سيكون-الثلاثاء-هو-يوم-ضرب-الجسور-والكهرباء-1112300309.html
موسكو
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111104185_194:0:1707:1135_1920x0_80_0_0_d153e5f6f402d129d3fc13d7df495bb8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Photo / Unsplash/ Daniel Eledutطائرة عسكرية
طائرة عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2026
© Photo / Unsplash/ Daniel Eledut
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة دمرت طائرتين من طراز "إم سي-130 جيه" خلال عملية إنقاذ الطيار في إيران.
وقالت وسائل الإعلام إن الطائرة الأمريكية التي يعتقد أنها تحطمت في إيران هي مقاتلة من طراز "إف-15 إي" وعلى متنها طاقم مكون من شخصين. وأضافت، نقلا عن مصادر، أنه تم إنقاذ أحد الطيارين وإجلاؤه. ولم يوضح المسؤولون الأمريكيون كيف تعطلت الطائرة.
وتؤكد الصحيفة الأمريكية أن قيمة كل طائرة تتجاوز الـ 100 مليون دولار.
وصرح مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، في وقت سابق، أن جهود الولايات المتحدة لإنقاذ الطيار الثاني "باءت بالفشل"، وأن القوات الإيرانية أسقطت مروحيتين من طراز "بلاك هوك" وطائرة دعم من طراز "سي-130".
كما يشار إلى أن المسؤولين الإيرانيين نشروا صورا تظهر حطاما متفحما لطائرة واحدة على الأقل.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2026
ترامب مهددا إيران: افتحوا مضيق هرمز أو سيكون الثلاثاء هو يوم ضرب الجسور والكهرباء
12:46 GMT
وبدأت عملية بحث وإنقاذ أمريكية بعد تحطم طائرة من طراز "إف-15 إي"، يوم الجمعة، حيث وعدت إيران أيضا بمكافأة لأي شخص يسلم الطيار الأمريكي. وكان قد تم إنقاذ فرد آخر من طاقم الطائرة في وقت سابق.
وكشف ترامب أن الطيار مصاب لكنه "سيكون بخير تماما"، مضيفا أنه لجأ إلى "جبال إيران الوعرة". وأوضح ترامب أن عملية الإنقاذ شاركت فيها عشرات الطائرات، وأن الولايات المتحدة كانت تراقب موقعه على مدار الساعة، وتخطط بدقة لإنقاذه.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أنقذنا أحد أفراد طاقم مقاتلة "إف-15" من أعماق جبال إيران، وهو ضابط شجاع للغاية ومصاب بجروح خطيرة".
وكانت هذه الطائرة المقاتلة أول طائرة أمريكية تتحطم في الأراضي الإيرانية منذ بدء الحرب في أواخر فبراير/شباط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
المحادثات
Заголовок открываемого материала