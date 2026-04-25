ترامب: إيران تعاني من صراعات داخلية وارتباك في قيادتها

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ألغى رحلة ممثليه إلى إسلام آباد في باكستان، والتي كانت مقررة للقاء مسؤولين إيرانيين، معتبرًا أن الوقت يهدر في السفر في ظل... 25.04.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف ترامب ، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، اليوم السبت، أن هناك، بحسب تعبيره، صراعات داخلية كبيرة وحالة من الارتباك داخل القيادة الإيرانية. وأشار إلى أنه "لا أحد يعرف من يتولى المسؤولية، بما في ذلك الإيرانيون أنفسهم". وفي تصريحات لاحقة للصحفيين، قال ترامب إن الإيرانيين "قدموا الكثير، لكن ما قدموه لم يكن كافيًا".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد أن طهران عرضت موقفها بشأن إطار عملي يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.وقال عراقجي إن زيارته إلى باكستان كانت "مثمرة للغاية"، مثمنًا مساعيها وجهودها الأخوية الرامية إلى إعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة.وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم: "التقى عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي سافر إلى إسلام آباد لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الباكستانيين، مع الجنرال عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، حيث أجرى الطرفان مناقشات حول آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة والنظام الصهيوني وإيران".وأضاف البيان أن عراقجي أشاد خلال الاجتماع بجهود الحكومة الباكستانية، لا سيما قائد الجيش، لإرساء وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، موضحًا أن عراقجي قدم للجانب الباكستاني وجهات نظر إيران واعتباراتها في هذا الشأن.وحسب البيان، أعلن قائد الجيش الباكستاني استعداد بلاده مواصلة جهود الوساطة إلى أن يتم تحقيق النتيجة المنشودة.

