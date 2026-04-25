عراقجي في باكستان وترامب ينتظر عرضا من طهران... هل تستأنف مفاوضات إيران والولايات المتحدة؟

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مساء أمس الجمعة، في اليوم الـ18 من هدنة وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، في زيارة... 25.04.2026, سبوتنيك عربي

ورغم هذه التحركات، سارعت طهران عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إلى نفي أي نية لعقد لقاء مباشر مع الجانب الأمريكي، مؤكدة أنها ستنقل مواقفها عبر الوسطاء، في إشارة إلى استمرار حالة الحذر وانعدام الثقة بين الطرفين، رغم الضغوط الدولية لإعادة إحياء مسار التفاوض. كما أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أمس الجمعة، أن أمام طهران "فرصة لاتخاذ القرار الصحيح"، في إشارة إلى ضرورة التخلي عن البرنامج النووي بشروط قابلة للتحقق. وتحدثت الإدارة الأمريكية عن "مؤشرات تقدم" خلال الأيام الأخيرة، مع استعداد جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، لزيارة باكستان، ما يعكس جدّية التحرك الأمريكي لدفع المفاوضات، بحسب مراقبين. لكن المشهد لا يزال معقدًا، إذ تتمسك طهران برفع الحصار المفروض على موانيها، معتبرة أنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين تربط واشنطن أي تخفيف للعقوبات أو الحصار بالتوصل إلى اتفاق شامل يلبي شروطها. وعلى الأرض، تلقي التطورات العسكرية والاقتصادية بظلالها على المسار السياسي، إذ أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تراجع حاد في حركة الملاحة، مع انخفاض عدد السفن العابرة بشكل غير مسبوق، ما أسهم في ارتفاع أسعار النفط عالميًا وزيادة الضغوط التضخمية. وبين تحركات دبلوماسية نشطة وتصعيد ميداني مستمر، تبدو باكستان مرة أخرى ساحة محتملة لجسّ نبض التفاهمات، بعد استضافتها جولات سابقة لم تُفضِ إلى نتائج حاسمة.

