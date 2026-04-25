عراقجي في باكستان وترامب ينتظر عرضا من طهران... هل تستأنف مفاوضات إيران والولايات المتحدة؟

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البرهان يزور السعودية وعمان لبحث أزمة السودان وأمن المنطقة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
16:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز واستهداف زوارق زرع الألغام، إيران تقول إنها تتلقى رسوم لمرور السفن عبر مضيق هرمز
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
عراقجي في باكستان وترامب ينتظر عرضا من طهران... هل تستأنف مفاوضات إيران والولايات المتحدة؟
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مساء أمس الجمعة، في اليوم الـ18 من هدنة وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، في زيارة... 25.04.2026, سبوتنيك عربي
ورغم هذه التحركات، سارعت طهران عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إلى نفي أي نية لعقد لقاء مباشر مع الجانب الأمريكي، مؤكدة أنها ستنقل مواقفها عبر الوسطاء، في إشارة إلى استمرار حالة الحذر وانعدام الثقة بين الطرفين، رغم الضغوط الدولية لإعادة إحياء مسار التفاوض. كما أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أمس الجمعة، أن أمام طهران "فرصة لاتخاذ القرار الصحيح"، في إشارة إلى ضرورة التخلي عن البرنامج النووي بشروط قابلة للتحقق. وتحدثت الإدارة الأمريكية عن "مؤشرات تقدم" خلال الأيام الأخيرة، مع استعداد جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، لزيارة باكستان، ما يعكس جدّية التحرك الأمريكي لدفع المفاوضات، بحسب مراقبين. لكن المشهد لا يزال معقدًا، إذ تتمسك طهران برفع الحصار المفروض على موانيها، معتبرة أنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين تربط واشنطن أي تخفيف للعقوبات أو الحصار بالتوصل إلى اتفاق شامل يلبي شروطها. وعلى الأرض، تلقي التطورات العسكرية والاقتصادية بظلالها على المسار السياسي، إذ أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تراجع حاد في حركة الملاحة، مع انخفاض عدد السفن العابرة بشكل غير مسبوق، ما أسهم في ارتفاع أسعار النفط عالميًا وزيادة الضغوط التضخمية. وبين تحركات دبلوماسية نشطة وتصعيد ميداني مستمر، تبدو باكستان مرة أخرى ساحة محتملة لجسّ نبض التفاهمات، بعد استضافتها جولات سابقة لم تُفضِ إلى نتائج حاسمة.
© REUTERS Pakistan's Ministry of Informationوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يسير مع نظيره الباكستاني، محمد إسحاق دار، ورئيس أركان الجيش، المشير عاصم منير، لدى وصوله إلى إسلام آباد، باكستان، في 24 نيسان/ أبريل 2026، لمناقشة مقترحات استئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يسير مع نظيره الباكستاني، محمد إسحاق دار، ورئيس أركان الجيش، المشير عاصم منير، لدى وصوله إلى إسلام آباد، باكستان، في 24 نيسان/ أبريل 2026، لمناقشة مقترحات استئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة
وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مساء أمس الجمعة، في اليوم الـ18 من هدنة وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، في زيارة تحمل أبعادًا سياسية تتجاوز الطابع الدبلوماسي التقليدي، خاصة مع إعلان البيت الأبيض توجّه مبعوثين أمريكيين، هما ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، إلى هناك لإجراء مفاوضات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين.
ورغم هذه التحركات، سارعت طهران عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إلى نفي أي نية لعقد لقاء مباشر مع الجانب الأمريكي، مؤكدة أنها ستنقل مواقفها عبر الوسطاء، في إشارة إلى استمرار حالة الحذر وانعدام الثقة بين الطرفين، رغم الضغوط الدولية لإعادة إحياء مسار التفاوض.

في المقابل، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاؤلًا حذرًا، أمس الجمعة، إذ أشار إلى أن "إيران تستعد لتقديم عرض قد يلبّي المطالب الأمريكية"، دون أن يكشف عن تفاصيله أو عن القنوات، التي تجري عبرها الاتصالات.

كما أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أمس الجمعة، أن أمام طهران "فرصة لاتخاذ القرار الصحيح"، في إشارة إلى ضرورة التخلي عن البرنامج النووي بشروط قابلة للتحقق.
وتحدثت الإدارة الأمريكية عن "مؤشرات تقدم" خلال الأيام الأخيرة، مع استعداد جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، لزيارة باكستان، ما يعكس جدّية التحرك الأمريكي لدفع المفاوضات، بحسب مراقبين.
لكن المشهد لا يزال معقدًا، إذ تتمسك طهران برفع الحصار المفروض على موانيها، معتبرة أنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين تربط واشنطن أي تخفيف للعقوبات أو الحصار بالتوصل إلى اتفاق شامل يلبي شروطها.
وعلى الأرض، تلقي التطورات العسكرية والاقتصادية بظلالها على المسار السياسي، إذ أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تراجع حاد في حركة الملاحة، مع انخفاض عدد السفن العابرة بشكل غير مسبوق، ما أسهم في ارتفاع أسعار النفط عالميًا وزيادة الضغوط التضخمية.
وبين تحركات دبلوماسية نشطة وتصعيد ميداني مستمر، تبدو باكستان مرة أخرى ساحة محتملة لجسّ نبض التفاهمات، بعد استضافتها جولات سابقة لم تُفضِ إلى نتائج حاسمة.
