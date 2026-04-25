ترامب يقرر إلغاء رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان
سبوتنيك عربي
ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحلة مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال جاريد كوشنر، إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران.
15:59 GMT 25.04.2026 (تم التحديث: 16:14 GMT 25.04.2026)
ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحلة مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال جاريد كوشنر، إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران.
وذكرت صحيفة أمريكية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أن ترامب أخبرها خلال مكالمة هاتفية، أنه ألغى من جانب واحد، رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس الأمريكي، قوله: "قلت لفريقي منذ فترة، بينما كانوا يحزمون أمتعتهم للمغادرة: "لا، لن تسافروا لمدة 18 ساعة للوصول إلى هناك. نحن نملك زمام الأمور. بإمكانهم (إيران) الاتصال بنا متى شاؤوا. لكنكم لن تسافروا لمدة 18 ساعة بعد الآن لمجرد الحديث عن أمور لا طائل منها'".
التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، في إسلام آباد، مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، حيث بحث الجانبان آخر تطورات وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين إيران الولايات المتحدة وإسرائيل
، كما قدم عراقجي وجهات نظر طهران ومقترحاتها بهذا الشأن.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم: "التقى عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي سافر إلى إسلام آباد لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الباكستانيين، مع الجنرال عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، حيث أجرى الطرفان مناقشات حول آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة والنظام الصهيوني وإيران".
وأضاف البيان أن عراقجي أشاد خلال الاجتماع بجهود الحكومة الباكستانية، لا سيما قائد الجيش، لإرساء وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، موضحًا أن عراقجي قدم للجانب الباكستاني وجهات نظر إيران واعتباراتها في هذا الشأن.
وحسب البيان، أعلن قائد الجيش الباكستاني استعداد بلاده مواصلة جهود الوساطة إلى أن يتم تحقيق النتيجة المنشودة.