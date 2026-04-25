ترامب يقرر إلغاء رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحلة مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال جاريد كوشنر، إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران.

2026-04-25T15:59+0000

وذكرت صحيفة أمريكية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أن ترامب أخبرها خلال مكالمة هاتفية، أنه ألغى من جانب واحد، رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان.ونقلت الصحيفة عن الرئيس الأمريكي، قوله: "قلت لفريقي منذ فترة، بينما كانوا يحزمون أمتعتهم للمغادرة: "لا، لن تسافروا لمدة 18 ساعة للوصول إلى هناك. نحن نملك زمام الأمور. بإمكانهم (إيران) الاتصال بنا متى شاؤوا. لكنكم لن تسافروا لمدة 18 ساعة بعد الآن لمجرد الحديث عن أمور لا طائل منها'".التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، في إسلام آباد، مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، حيث بحث الجانبان آخر تطورات وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين إيران الولايات المتحدة وإسرائيل، كما قدم عراقجي وجهات نظر طهران ومقترحاتها بهذا الشأن.وأضاف البيان أن عراقجي أشاد خلال الاجتماع بجهود الحكومة الباكستانية، لا سيما قائد الجيش، لإرساء وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، موضحًا أن عراقجي قدم للجانب الباكستاني وجهات نظر إيران واعتباراتها في هذا الشأن.وحسب البيان، أعلن قائد الجيش الباكستاني استعداد بلاده مواصلة جهود الوساطة إلى أن يتم تحقيق النتيجة المنشودة.بيزشكيان يأمل أن تكون هزيمة أمريكا التاريخية في إيران "عبرة للمستكبرين في العالم"

https://sarabic.ae/20260425/بيزشكيان-يأمل-أن-تكون-هزيمة-أمريكا-التاريخية-في-إيران-عبرة-للمستكبرين-في-العالم-1112878965.html

