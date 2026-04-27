بوتين: تلقيت رسالة من المرشد الأعلى الإيراني

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتزم مواصلة علاقاتها الإستراتيجية مع إيران، مشيرًا إلى أنه تلقى رسالة من المرشد الأعلى الإيراني...

2026-04-27T13:07+0000

2026-04-27T14:08+0000

وقال بوتين، خلال محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "أودّ أن أبدأ حديثنا بالإشارة إلى أنني تلقيت رسالة من المرشد الأعلى لإيران، الأسبوع الماضي".وأضاف الرئيس بوتين: "أودّ أن أطلب منكم نقل خالص شكري وتقديري، وأؤكد أن روسيا، مثل إيران، تعتزم مواصلة علاقاتنا الإستراتيجية. أرجو منكم نقل شكري وتقديري للمرشد الأعلى (لإيران) على هذه الرسالة، وأطيب تمنياتي له بالصحة والعافية والنجاح".وتابع بوتين: "بالتأكيد، نأمل بشدة أن يتمكن الشعب الإيراني، مستندًا إلى شجاعته والرغبة في الاستقلال، من تجاوز هذه الفترة الصعبة من المحن تحت قيادة المرشد الجديد، وأن يحلّ السلام".وأضاف بوتين: "من جانبنا، سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق كل ما يصب في مصلحتكم، ومصلحة جميع شعوب المنطقة، من أجل تحقيق هذا السلام بأسرع وقت ممكن".وأضاف عراقجي: "بالنسبة لنا، تمثل العلاقات الإيرانية الروسية شراكة إستراتيجية على أعلى المستويات، وسنواصل المضي قدمًا في هذا المسار".وأكمل: "طلب مني المرشد الأعلى (مجتبى خامنئي)، وكذلك الرئيس بيزشكيان (الرئيس الإيراني مسعود)، أن أنقل إليكم أطيب تمنياتهما".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي اليوم في مدينة سان بطرسبورغ، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.وقال بيسكوف للصحفيين: "سيتوجه الرئيس إلى المكتبة الرئاسية في سان بطرسبورغ، حيث سيعقد لقاءً ثنائيا مع وزير الخارجية الإيراني عراقجي. الإيرانيون أعلنوا عن ذلك قبل أيام عدة. هذا اللقاء سيتم".في السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن زيارته إلى روسيا تأتي بهدف مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو بشأن القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن اجتماعه المرتقب مع الرئيس فلاديمير بوتين يشكل فرصة مناسبة لبحث تطورات الحرب.عراقجي: زيارتي لروسيا تهدف إلى مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكوالكرملين: بوتين يلتقي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مدينة سان بطرسبورغ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

