بوتين: تلقيت رسالة من المرشد الأعلى الإيراني
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتزم مواصلة علاقاتها الإستراتيجية مع إيران، مشيرًا إلى أنه تلقى رسالة من المرشد الأعلى الإيراني... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
بوتين: تلقيت رسالة من المرشد الأعلى الإيراني
13:07 GMT 27.04.2026 (تم التحديث: 14:08 GMT 27.04.2026)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتزم مواصلة علاقاتها الإستراتيجية مع إيران، مشيرًا إلى أنه تلقى رسالة من المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، الأسبوع الماضي.
وقال بوتين، خلال محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "أودّ أن أبدأ حديثنا بالإشارة إلى أنني تلقيت رسالة من المرشد الأعلى لإيران، الأسبوع الماضي".
وأضاف الرئيس بوتين: "أودّ أن أطلب منكم نقل خالص شكري وتقديري، وأؤكد أن روسيا، مثل إيران، تعتزم مواصلة علاقاتنا الإستراتيجية. أرجو منكم نقل شكري وتقديري للمرشد الأعلى (لإيران) على هذه الرسالة، وأطيب تمنياتي له بالصحة والعافية والنجاح".
وأكمل: "الشعب الإيراني يقاتل بشجاعة وبطولة من أجل سيادته، وروسيا تأمل أن يتجاوز الشعب الإيراني هذه الفترة العصيبة وأن يحلّ السلام في البلاد".
وتابع بوتين: "بالتأكيد، نأمل بشدة أن يتمكن الشعب الإيراني، مستندًا إلى شجاعته والرغبة في الاستقلال، من تجاوز هذه الفترة الصعبة من المحن تحت قيادة المرشد الجديد، وأن يحلّ السلام".
وأضاف بوتين: "من جانبنا، سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق كل ما يصب في مصلحتكم، ومصلحة جميع شعوب المنطقة، من أجل تحقيق هذا السلام بأسرع وقت ممكن".
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال محادثاته مع الرئيس بوتين: "لقد أُثبت العالم أجمع أن الشعب الإيراني، بمقاومته وشجاعته، استطاع مقاومة الهجمات والعدوان الأمريكي، وسيصمد ويتجاوز هذه المرحلة".
وأضاف عراقجي: "بالنسبة لنا، تمثل العلاقات الإيرانية الروسية شراكة إستراتيجية على أعلى المستويات، وسنواصل المضي قدمًا في هذا المسار".
وأكمل: "طلب مني المرشد الأعلى (مجتبى خامنئي)، وكذلك الرئيس بيزشكيان (الرئيس الإيراني مسعود)، أن أنقل إليكم أطيب تمنياتهما".
وشكر عراقجي، الرئيس بوتين وروسيا على دعمهما لإيران، وقال: "لقد أُثبت للجميع أن لإيران أصدقاء وحلفاء مثل روسيا، الذين يقفون إلى جانبها في الأوقات الصعبة، ونحن ممتنون لموقفكم القوي والثابت في دعم الجمهورية الإسلامية".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي اليوم في مدينة سان بطرسبورغ، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وقال بيسكوف للصحفيين: "سيتوجه الرئيس إلى المكتبة الرئاسية في سان بطرسبورغ، حيث سيعقد لقاءً ثنائيا مع وزير الخارجية الإيراني عراقجي. الإيرانيون أعلنوا عن ذلك قبل أيام عدة. هذا اللقاء سيتم".
وتابع بيسكوف: "أهمية هذا اللقاء من الصعب المبالغة في تقييمها نظراً إلى تطورات المشهد في منطقة الشرق الأوسط".
في السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن زيارته إلى روسيا تأتي بهدف مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو بشأن القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن اجتماعه المرتقب مع الرئيس فلاديمير بوتين يشكل فرصة مناسبة لبحث تطورات الحرب.