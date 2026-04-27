بوتين: تلقيت رسالة من المرشد الأعلى الإيراني

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: تلقيت رسالة من المرشد الأعلى الإيراني
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتزم مواصلة علاقاتها الإستراتيجية مع إيران، مشيرًا إلى أنه تلقى رسالة من المرشد الأعلى الإيراني... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال بوتين، خلال محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "أودّ أن أبدأ حديثنا بالإشارة إلى أنني تلقيت رسالة من المرشد الأعلى لإيران، الأسبوع الماضي".وأضاف الرئيس بوتين: "أودّ أن أطلب منكم نقل خالص شكري وتقديري، وأؤكد أن روسيا، مثل إيران، تعتزم مواصلة علاقاتنا الإستراتيجية. أرجو منكم نقل شكري وتقديري للمرشد الأعلى (لإيران) على هذه الرسالة، وأطيب تمنياتي له بالصحة والعافية والنجاح".وتابع بوتين: "بالتأكيد، نأمل بشدة أن يتمكن الشعب الإيراني، مستندًا إلى شجاعته والرغبة في الاستقلال، من تجاوز هذه الفترة الصعبة من المحن تحت قيادة المرشد الجديد، وأن يحلّ السلام".وأضاف بوتين: "من جانبنا، سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق كل ما يصب في مصلحتكم، ومصلحة جميع شعوب المنطقة، من أجل تحقيق هذا السلام بأسرع وقت ممكن".وأضاف عراقجي: "بالنسبة لنا، تمثل العلاقات الإيرانية الروسية شراكة إستراتيجية على أعلى المستويات، وسنواصل المضي قدمًا في هذا المسار".وأكمل: "طلب مني المرشد الأعلى (مجتبى خامنئي)، وكذلك الرئيس بيزشكيان (الرئيس الإيراني مسعود)، أن أنقل إليكم أطيب تمنياتهما".
بوتين يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سان بطرسبورغ
بوتين يجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سان بطرسبورغ
بوتين: تلقيت رسالة من المرشد الأعلى الإيراني

13:07 GMT 27.04.2026 (تم التحديث: 14:08 GMT 27.04.2026)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتزم مواصلة علاقاتها الإستراتيجية مع إيران، مشيرًا إلى أنه تلقى رسالة من المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، الأسبوع الماضي.
وقال بوتين، خلال محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "أودّ أن أبدأ حديثنا بالإشارة إلى أنني تلقيت رسالة من المرشد الأعلى لإيران، الأسبوع الماضي".
وأضاف الرئيس بوتين: "أودّ أن أطلب منكم نقل خالص شكري وتقديري، وأؤكد أن روسيا، مثل إيران، تعتزم مواصلة علاقاتنا الإستراتيجية. أرجو منكم نقل شكري وتقديري للمرشد الأعلى (لإيران) على هذه الرسالة، وأطيب تمنياتي له بالصحة والعافية والنجاح".

وأكمل: "الشعب الإيراني يقاتل بشجاعة وبطولة من أجل سيادته، وروسيا تأمل أن يتجاوز الشعب الإيراني هذه الفترة العصيبة وأن يحلّ السلام في البلاد".

عراقجي: زيارتي لروسيا تهدف إلى مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو
وتابع بوتين: "بالتأكيد، نأمل بشدة أن يتمكن الشعب الإيراني، مستندًا إلى شجاعته والرغبة في الاستقلال، من تجاوز هذه الفترة الصعبة من المحن تحت قيادة المرشد الجديد، وأن يحلّ السلام".
وأضاف بوتين: "من جانبنا، سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق كل ما يصب في مصلحتكم، ومصلحة جميع شعوب المنطقة، من أجل تحقيق هذا السلام بأسرع وقت ممكن".

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال محادثاته مع الرئيس بوتين: "لقد أُثبت العالم أجمع أن الشعب الإيراني، بمقاومته وشجاعته، استطاع مقاومة الهجمات والعدوان الأمريكي، وسيصمد ويتجاوز هذه المرحلة".

الكرملين: بوتين يلتقي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مدينة سان بطرسبورغ
وأضاف عراقجي: "بالنسبة لنا، تمثل العلاقات الإيرانية الروسية شراكة إستراتيجية على أعلى المستويات، وسنواصل المضي قدمًا في هذا المسار".
وأكمل: "طلب مني المرشد الأعلى (مجتبى خامنئي)، وكذلك الرئيس بيزشكيان (الرئيس الإيراني مسعود)، أن أنقل إليكم أطيب تمنياتهما".

وشكر عراقجي، الرئيس بوتين وروسيا على دعمهما لإيران، وقال: "لقد أُثبت للجميع أن لإيران أصدقاء وحلفاء مثل روسيا، الذين يقفون إلى جانبها في الأوقات الصعبة، ونحن ممتنون لموقفكم القوي والثابت في دعم الجمهورية الإسلامية".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي اليوم في مدينة سان بطرسبورغ، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
عراقجي يصل إلى سان بطرسبورغ لإجراء محادثات مع الرئيس بوتين... فيديو
وقال بيسكوف للصحفيين: "سيتوجه الرئيس إلى المكتبة الرئاسية في سان بطرسبورغ، حيث سيعقد لقاءً ثنائيا مع وزير الخارجية الإيراني عراقجي. الإيرانيون أعلنوا عن ذلك قبل أيام عدة. هذا اللقاء سيتم".

وتابع بيسكوف: "أهمية هذا اللقاء من الصعب المبالغة في تقييمها نظراً إلى تطورات المشهد في منطقة الشرق الأوسط".

في السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن زيارته إلى روسيا تأتي بهدف مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو بشأن القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن اجتماعه المرتقب مع الرئيس فلاديمير بوتين يشكل فرصة مناسبة لبحث تطورات الحرب.
