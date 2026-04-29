الخارجية الأمريكية: واشنطن قدمت مقترحات إلى موسكو وبكين حول الاستقرار الاستراتيجي
صرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي، كريستوفر يو، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة قدمت مقترحات إلى روسيا والصين حول... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-29T22:20+0000
وقال يو في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: "لقد اقترحنا مسارًا متعدد الأطراف لتحقيق الاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح".وأضاف: "وقد قدمنا لروسيا والصين، وكذلك للدول "الخمس النووية"، مقترحات مفصلة بشأن الخطوات الأولية المحتملة، بما في ذلك في مجالات الشفافية والحد من المخاطر وتجارب الأسلحة النووية".وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطوير اتفاقية جديدة ومحسنة للحد من الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا بدلاً من تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (START-3).انتهت صلاحية معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية (ستارت) في الخامس من فبراير/شباط. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام واحد بعد انتهاء صلاحيتها. وأوضح أن خطوات الامتثال لقيود "ستارت" ستكون سارية المفعول إذا بادلتها الولايات المتحدة بالمثل.
الولايات المتحدة الأمريكية, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية, الحد من التسلح, روسيا, الصين
