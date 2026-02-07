https://sarabic.ae/20260207/موسكو-مشاركة-الصين-في-محادثات-الحد-من-التسلح-النووي-شأن-سيادي-خاص-بها-1110111396.html

موسكو: مشاركة الصين في محادثات الحد من التسلح النووي شأن سيادي خاص بها

سبوتنيك عربي

صرح غينادي غاتيلوف، المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مشاركة الصين في مفاوضات الحد من التسلح النووي هي قرار سيادي لبكين. 07.02.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102860/68/1028606804_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_1ef49a130ace0f3acfb878073e282eb5.jpg

وأجاب غاتيلوف عن سؤال حول تقييم موسكو لوضع نزع السلاح، لا سيما في ضوء موقف الرئيس الأمريكي بشأن إشراك الصين في مفاوضات جديدة بشأن معاهدة "ستارت الجديدة": "تعتقد روسيا الاتحادية أن المشاركة في أي اتفاق، بما في ذلك في مجالات الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار، هي مسؤولية سيادية لكل دولة".وأشار إلى أن إصرار ترامب على إشراك الصين في مفاوضات الحد من الأسلحة النووية "كان معروفاً بالفعل خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة".وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطوير اتفاقية جديدة ومحسنة للحد من الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا بدلاً من تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (START-3).انتهت صلاحية معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية (ستارت) في الخامس من فبراير/شباط. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام واحد بعد انتهاء صلاحيتها. وأوضح أن خطوات الامتثال لقيود "ستارت" ستكون سارية المفعول إذا بادلتها الولايات المتحدة بالمثل.ترامب يقترح استحداث معاهدة "ستارت" جديدة بدلا من تمديدهارئيسة الوزراء اليابانية: عدم وجود معاهدة سلام مع روسيا "أمر مسيء"الخارجية الصينية: بكين تدعو واشنطن لاستئناف الحوار مع روسيا في مسألة الاستقرار الاستراتيجي

