‏المرشد الإيراني: فصل جديد في مضيق هرمز و المنطقة يتشكل - عاجل
أمساليوم
الكرملين: بوتين سيحدد موعدا لهدنة يوم النصر ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد
أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس الروسي لم يحدد بعد الساعات المحددة لوقف إطلاق النار في منطقة العملية العسكرية في يوم النصر. 30.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن نتحدث عن يوم النصر، لكن الرئيس هو من سيقرر متى سيبدأ سريانه ومتى سينتهي. لم يتم اتخاذ أي قرار محدد بعد".وتابع مجيبا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يعتقد أنّ المحادثة بين الرئيسين قد حسّنت الوضع العالمي ولو قليلًا: "بالطبع، من الصعب أن تؤدي محادثة هاتفية واحدة إلى تحسين الوضع في العالم، لأنه لسوء الحظ، فإن تركيز الصراعات كبير للغاية، وعواقب سلسلة كاملة من الصراعات على الوضع الدولي والاقتصاد الدولي ككل خطيرة للغاية، ومن الصعب بالطبع وقف هذه الاتجاهات بين عشية وضحاها".وبحسب بيسكوف، فإن المحادثات بين بوتين وترامب تتم تنسيقها بسرعة كبيرة.أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا فيه تطورات الوضع في أوكرانيا والوضع في إيران ومنطقة الخليج، وهي المحادثة الثانية عشرة منذ تولي ترامب منصبه في عام 2025.أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، يوم الأربعاء، أن بوتين أبلغه، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستعداده لإعلان وقف إطلاق النار طوال فترة احتفالات يوم النصر.
الكرملين: بوتين سيحدد موعدا لهدنة يوم النصر ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد

10:08 GMT 30.04.2026 (تم التحديث: 10:18 GMT 30.04.2026)
أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس الروسي لم يحدد بعد الساعات المحددة لوقف إطلاق النار في منطقة العملية العسكرية في يوم النصر.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن نتحدث عن يوم النصر، لكن الرئيس هو من سيقرر متى سيبدأ سريانه ومتى سينتهي. لم يتم اتخاذ أي قرار محدد بعد".

وأضاف: "أما بالنسبة لنظام كييف، فلم نسمع بعد رد فعل على هذا (المبادرة المعلنة بشأن الاستعداد لوقف إطلاق النار بمناسبة يوم النصر)".

وتابع مجيبا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يعتقد أنّ المحادثة بين الرئيسين قد حسّنت الوضع العالمي ولو قليلًا: "بالطبع، من الصعب أن تؤدي محادثة هاتفية واحدة إلى تحسين الوضع في العالم، لأنه لسوء الحظ، فإن تركيز الصراعات كبير للغاية، وعواقب سلسلة كاملة من الصراعات على الوضع الدولي والاقتصاد الدولي ككل خطيرة للغاية، ومن الصعب بالطبع وقف هذه الاتجاهات بين عشية وضحاها".
وبحسب بيسكوف، فإن المحادثات بين بوتين وترامب تتم تنسيقها بسرعة كبيرة.
لافروف: من المستحيل التوصل إلى حل دون القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا فيه تطورات الوضع في أوكرانيا والوضع في إيران ومنطقة الخليج، وهي المحادثة الثانية عشرة منذ تولي ترامب منصبه في عام 2025.
أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، يوم الأربعاء، أن بوتين أبلغه، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستعداده لإعلان وقف إطلاق النار طوال فترة احتفالات يوم النصر.
