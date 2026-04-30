الكرملين: بوتين سيحدد موعدا لهدنة يوم النصر ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد

الكرملين: بوتين سيحدد موعدا لهدنة يوم النصر ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد

سبوتنيك عربي

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس الروسي لم يحدد بعد الساعات المحددة لوقف إطلاق النار في منطقة العملية العسكرية في يوم النصر.

2026-04-30T10:08+0000

2026-04-30T10:08+0000

2026-04-30T10:18+0000

وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن نتحدث عن يوم النصر، لكن الرئيس هو من سيقرر متى سيبدأ سريانه ومتى سينتهي. لم يتم اتخاذ أي قرار محدد بعد".وتابع مجيبا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يعتقد أنّ المحادثة بين الرئيسين قد حسّنت الوضع العالمي ولو قليلًا: "بالطبع، من الصعب أن تؤدي محادثة هاتفية واحدة إلى تحسين الوضع في العالم، لأنه لسوء الحظ، فإن تركيز الصراعات كبير للغاية، وعواقب سلسلة كاملة من الصراعات على الوضع الدولي والاقتصاد الدولي ككل خطيرة للغاية، ومن الصعب بالطبع وقف هذه الاتجاهات بين عشية وضحاها".وبحسب بيسكوف، فإن المحادثات بين بوتين وترامب تتم تنسيقها بسرعة كبيرة.أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا فيه تطورات الوضع في أوكرانيا والوضع في إيران ومنطقة الخليج، وهي المحادثة الثانية عشرة منذ تولي ترامب منصبه في عام 2025.أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، يوم الأربعاء، أن بوتين أبلغه، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستعداده لإعلان وقف إطلاق النار طوال فترة احتفالات يوم النصر.بوتين يجري محادثة هاتفية مع ترامبالخارجية الأمريكية: واشنطن قدمت مقترحات إلى موسكو وبكين حول الاستقرار الاستراتيجي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم