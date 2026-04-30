لافروف: من المستحيل التوصل إلى حل دون القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه من دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، يصبح الحل مستحيلاً. 30.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-30T07:29+0000

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الكازاخستاني يرميك كوشيرباييف في أستانا: "الأمر الأساسي هو أنه من دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، يصبح التوصل إلى تسوية عادلة وطويلة الأمد أمراً مستحيلاً".وأشار إلى أن روسيا تتوقع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ألاسكا.وأضاف أنه لا يوجد مجال في علاقات الدولتين لا يغطيه الحوار بين الدول بشكل كامل.وعن الوضع في الشرق الأوسط، قال: "علينا أن نقول، بأن الهجوم العسكري غير المبرر من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران كان له التأثير السلبي الأكبر على بحر قزوين".وأكد لافروف، أنه من المهم ألا نغفل عن الوضع في لبنان، وكذلك عن القضية المتعثرة المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية.لافروف: تجاهل قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين سيحول القضية إلى "قنبلة موقوتة"لافروف: من المهم لواشنطن التوصل إلى حل سريع لأزمة هرمز

