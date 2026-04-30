لافروف: من المستحيل التوصل إلى حل دون القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260430/بث-مباشر-لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الكازاخستاني-في-أستانا-1112987575.html
لافروف: من المستحيل التوصل إلى حل دون القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
لافروف: من المستحيل التوصل إلى حل دون القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه من دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، يصبح الحل مستحيلاً. 30.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-30T06:56+0000
2026-04-30T07:29+0000
العالم
روسيا
كازاخستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1112988514_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e143b87da846d7f5a21959e70207d26.jpg
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الكازاخستاني يرميك كوشيرباييف في أستانا: "الأمر الأساسي هو أنه من دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، يصبح التوصل إلى تسوية عادلة وطويلة الأمد أمراً مستحيلاً".وأشار إلى أن روسيا تتوقع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ألاسكا.وأضاف أنه لا يوجد مجال في علاقات الدولتين لا يغطيه الحوار بين الدول بشكل كامل.وعن الوضع في الشرق الأوسط، قال: "علينا أن نقول، بأن الهجوم العسكري غير المبرر من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران كان له التأثير السلبي الأكبر على بحر قزوين".وأكد لافروف، أنه من المهم ألا نغفل عن الوضع في لبنان، وكذلك عن القضية المتعثرة المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية.
https://sarabic.ae/20260427/لافروف-المحادثات-بين-بوتين-وعراقجي-كانت-مفيدة-1112921478.html
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب محادثاته مع وزير خارجية كازاخستان في آستانا
سبوتنيك عربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب محادثاته مع وزير خارجية كازاخستان في آستانا
2026-04-30T06:56+0000
true
PT11M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1112988514_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d24c58dd6f3e3bd0af5cb8fbc0a82fef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, كازاخستان
العالم, روسيا, كازاخستان

لافروف: من المستحيل التوصل إلى حل دون القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية

06:56 GMT 30.04.2026 (تم التحديث: 07:29 GMT 30.04.2026)
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه من دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، يصبح الحل مستحيلاً.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الكازاخستاني يرميك كوشيرباييف في أستانا: "الأمر الأساسي هو أنه من دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، يصبح التوصل إلى تسوية عادلة وطويلة الأمد أمراً مستحيلاً".

وتابع: "ما زلنا مهتمين باستئناف عملية التفاوض على أساس التفاهمات الروسية الأمريكية القائمة. بالأمس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الموقف خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب".

© Ruptly
وأشار إلى أن روسيا تتوقع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ألاسكا.

وبشأن العلاقات بين روسيا وكازاخستان، قال لافروف: "علاقاتنا مكثفة للغاية ومتعددة الأوجه وشاملة. والأهم من ذلك أنها تسهم في الحفاظ على الاستقرار في الفضاء الأوراسي المشترك".

وأضاف أنه لا يوجد مجال في علاقات الدولتين لا يغطيه الحوار بين الدول بشكل كامل.
لافروف: المحادثات بين بوتين وعراقجي كانت مفيدة
27 أبريل, 15:05 GMT
وعن الوضع في الشرق الأوسط، قال: "علينا أن نقول، بأن الهجوم العسكري غير المبرر من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران كان له التأثير السلبي الأكبر على بحر قزوين".
وأكد لافروف، أنه من المهم ألا نغفل عن الوضع في لبنان، وكذلك عن القضية المتعثرة المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية.
لافروف: تجاهل قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين سيحول القضية إلى "قنبلة موقوتة"
لافروف: من المهم لواشنطن التوصل إلى حل سريع لأزمة هرمز
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала