https://sarabic.ae/20260430/بث-مباشر-لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الكازاخستاني-في-أستانا-1112987575.html
لافروف: من المستحيل التوصل إلى حل دون القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه من دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، يصبح الحل مستحيلاً.
2026-04-30T07:29+0000
العالم
روسيا
كازاخستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1112988514_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e143b87da846d7f5a21959e70207d26.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1112988514_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d24c58dd6f3e3bd0af5cb8fbc0a82fef.jpg
سبوتنيك عربي
true
PT11M00S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
06:56 GMT 30.04.2026 (تم التحديث: 07:29 GMT 30.04.2026)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أنه من دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، يصبح الحل مستحيلاً.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الكازاخستاني يرميك كوشيرباييف في أستانا: "الأمر الأساسي هو أنه من دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، يصبح التوصل إلى تسوية عادلة وطويلة الأمد أمراً مستحيلاً".
وتابع: "ما زلنا مهتمين باستئناف عملية التفاوض على أساس التفاهمات الروسية الأمريكية القائمة. بالأمس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الموقف خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب".
وأشار إلى أن روسيا تتوقع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ألاسكا.
وبشأن العلاقات بين روسيا وكازاخستان، قال لافروف: "علاقاتنا مكثفة للغاية ومتعددة الأوجه وشاملة. والأهم من ذلك أنها تسهم في الحفاظ على الاستقرار في الفضاء الأوراسي المشترك".
وأضاف أنه لا يوجد مجال في علاقات الدولتين لا يغطيه الحوار بين الدول بشكل كامل.
وعن الوضع في الشرق الأوسط، قال: "علينا أن نقول، بأن الهجوم العسكري غير المبرر من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران كان له التأثير السلبي الأكبر على بحر قزوين".
وأكد لافروف، أنه من المهم ألا نغفل عن الوضع في لبنان، وكذلك عن القضية المتعثرة المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية.