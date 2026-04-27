لافروف: المحادثات بين بوتين وعراقجي كانت مفيدة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كانت مفيدة. 27.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-27T15:05+0000
وقال لافروف للصحفيين، عند سؤاله عن سير المحادثات في سان بطرسبورغ: "كانت مفيدة".وقال بوتين، خلال محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "أودّ أن أبدأ حديثنا بالإشارة إلى أنني تلقيت رسالة من المرشد الأعلى لإيران، الأسبوع الماضي".وفي السياق ذاته، شكر عراقجي، الرئيس بوتين وروسيا على دعمهما لإيران، وقال: "لقد أُثبت للجميع أن لإيران أصدقاء وحلفاء مثل روسيا، الذين يقفون إلى جانبها في الأوقات الصعبة، ونحن ممتنون لموقفكم القوي والثابت في دعم الجمهورية الإسلامية".
https://sarabic.ae/20260427/بوتين-يجري-محادثات-مع-عراقجي-في-سان-بطرسبورغ-1112914445.html
وقال لافروف للصحفيين، عند سؤاله عن سير المحادثات في سان بطرسبورغ: "كانت مفيدة".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تعتزم مواصلة علاقاتها الإستراتيجية مع إيران، مشيرًا إلى أنه تلقى رسالة من المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، الأسبوع الماضي.
وقال بوتين، خلال محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "أودّ أن أبدأ حديثنا بالإشارة إلى أنني تلقيت رسالة من المرشد الأعلى لإيران، الأسبوع الماضي".
وفي السياق ذاته، شكر عراقجي، الرئيس بوتين وروسيا على دعمهما لإيران، وقال: "لقد أُثبت للجميع أن لإيران أصدقاء وحلفاء مثل روسيا، الذين يقفون إلى جانبها في الأوقات الصعبة، ونحن ممتنون لموقفكم القوي والثابت في دعم الجمهورية الإسلامية".