لافروف: من المهم لواشنطن التوصل إلى حل سريع لأزمة هرمز
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنه من الضروري أن تجد الولايات المتحدة حلاً سريعًا للوضع المحيط بمضيق هرمز، ثم أن تتوصل سريعًا إلى حل للأزمة... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنه من الضروري أن تجد الولايات المتحدة حلاً سريعًا للوضع المحيط بمضيق هرمز، ثم أن تتوصل سريعًا إلى حل للأزمة الأوكرانية.
وقال لافروف: "ما هو المهم بالنسبة لهم (الولايات المتحدة)؟ إنهم يريدون التوصل بسرعة إلى نوع من الحل لمضيق هرمز، ثم التوصل بسرعة إلى شيء ما بشأن الأزمة الأوكرانية".
وأشار الوزير إلى أن روسيا لا تزال منفتحة على الاتصالات، وأن موقفها معروف جيدًا للجانب الأمريكي.
وتعليقا على تصريحات زيلينسكي بشأن نيته حماية أوروبا، قال لافروف: "زيلينسكي يقول علنًا إننا سندافع عن الجميع (في أوروبا)، لدينا القوة والخبرة وأكبر جيش في أوروبا لهذا الغرض، لكنني لا أعتقد أن هذا سينتهي بشكل جيد".
وأشار الوزير أيضًا إلى أن رئيس نظام كييف يطالب ببساطة بتحديد موعد فوري لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، أي أنه يطالب بقبول دولة يقودها نظام نازي صريح حظر الثقافة الروسية بجميع مظاهرها وحظر الكنيسة الأرثوذكسية القانونية في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف لافروف: "النازية تعود للظهور مجدداً. وأعتقد أن زيلينسكي يستمتع كثيراً بشعوره بأنه يقود هذه العملية".
في الخامس عشر من مارس/آذار، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليق المفاوضات بشأن أوكرانيا، مع تركيز الولايات المتحدة على قضايا أخرى. وفي اليوم التالي، أشار إلى أن روسيا تنتظر جولة جديدة من المحادثات حول النزاع الأوكراني، لكن لم يحدد مكانها وزمانها بعد، لأسباب واضحة.