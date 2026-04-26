لافروف: من المهم لواشنطن التوصل إلى حل سريع لأزمة هرمز

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
لافروف: من المهم لواشنطن التوصل إلى حل سريع لأزمة هرمز
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنه من الضروري أن تجد الولايات المتحدة حلاً سريعًا للوضع المحيط بمضيق هرمز، ثم أن تتوصل سريعًا إلى حل للأزمة... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
لافروف: من المهم لواشنطن التوصل إلى حل سريع لأزمة هرمز

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنه من الضروري أن تجد الولايات المتحدة حلاً سريعًا للوضع المحيط بمضيق هرمز، ثم أن تتوصل سريعًا إلى حل للأزمة الأوكرانية.
وقال لافروف: "ما هو المهم بالنسبة لهم (الولايات المتحدة)؟ إنهم يريدون التوصل بسرعة إلى نوع من الحل لمضيق هرمز، ثم التوصل بسرعة إلى شيء ما بشأن الأزمة الأوكرانية".

وأشار الوزير إلى أن روسيا لا تزال منفتحة على الاتصالات، وأن موقفها معروف جيدًا للجانب الأمريكي.

وتعليقا على تصريحات زيلينسكي بشأن نيته حماية أوروبا، قال لافروف: "زيلينسكي يقول علنًا إننا سندافع عن الجميع (في أوروبا)، لدينا القوة والخبرة وأكبر جيش في أوروبا لهذا الغرض، لكنني لا أعتقد أن هذا سينتهي بشكل جيد".

وأشار الوزير أيضًا إلى أن رئيس نظام كييف يطالب ببساطة بتحديد موعد فوري لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، أي أنه يطالب بقبول دولة يقودها نظام نازي صريح حظر الثقافة الروسية بجميع مظاهرها وحظر الكنيسة الأرثوذكسية القانونية في الاتحاد الأوروبي.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2026
لافروف ونظيره الإماراتي يبحثان هاتفيا الوضع في مضيق هرمز
24 أبريل, 19:28 GMT
وأضاف لافروف: "النازية تعود للظهور مجدداً. وأعتقد أن زيلينسكي يستمتع كثيراً بشعوره بأنه يقود هذه العملية".
في الخامس عشر من مارس/آذار، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليق المفاوضات بشأن أوكرانيا، مع تركيز الولايات المتحدة على قضايا أخرى. وفي اليوم التالي، أشار إلى أن روسيا تنتظر جولة جديدة من المحادثات حول النزاع الأوكراني، لكن لم يحدد مكانها وزمانها بعد، لأسباب واضحة.
لافروف: الخطوط الحمراء لروسيا في أوكرانيا واضحة منذ فترة طويلة
الخارجية الروسية: كييف تمارس أنشطة إرهابية في أوروبا وأفريقيا
