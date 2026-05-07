https://sarabic.ae/20260507/رئيس-المجلس-الأوروبي-يناقش-مع-قادة-الاتحاد-الأوروبي-الاستعدادات-للمفاوضات-مع-روسيا-1113195618.html
رئيس المجلس الأوروبي يناقش مع قادة الاتحاد الأوروبي الاستعدادات للمفاوضات مع روسيا
رئيس المجلس الأوروبي يناقش مع قادة الاتحاد الأوروبي الاستعدادات للمفاوضات مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، بأنه يناقش مع قادة الاتحاد الأوروبي الاستعدادات لمفاوضات مع روسيا عندما يحين الوقت المناسب. 07.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-07T17:32+0000
2026-05-07T17:32+0000
2026-05-07T17:32+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110496020_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b2d135ac0b9b136cc0998f85073c9d52.jpg
ووفقًا لصحيفة بريطانية، نقلاً عن كوستا، فإن قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون لمحادثات محتملة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وبحسب المنشور، صرّح كوستا بأن "المفاوضات المحتملة بين الاتحاد الأوروبي وبوتين واعدة"، وأن "فلاديمير زيلينسكي يدعم الاتحاد في هذا الصدد".كما أشار إلى أن العلاقات بين أوروبا وروسيا ستتعافى بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، لكنها لن تعود كما كانت.
https://sarabic.ae/20260507/ميدفيديف-روسيا-ستدمر-صناعة-ألمانيا-واقتصادها-في-حال-نشوب-صراع-عسكري-معها--1113177152.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110496020_113:0:1073:720_1920x0_80_0_0_19019a4c89ce5dcbf920c70a457b187a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
رئيس المجلس الأوروبي يناقش مع قادة الاتحاد الأوروبي الاستعدادات للمفاوضات مع روسيا
صرح رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، بأنه يناقش مع قادة الاتحاد الأوروبي الاستعدادات لمفاوضات مع روسيا عندما يحين الوقت المناسب.
ووفقًا لصحيفة بريطانية، نقلاً عن كوستا، فإن قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون لمحادثات محتملة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ونقلت الصحيفة عن كوستا قوله: "أتحدث مع قادة الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي لتحديد أفضل السبل لتنظيم عملنا وتحديد ما نحتاج فعلاً إلى مناقشته مع روسيا عندما يحين الوقت المناسب".
وبحسب المنشور، صرّح كوستا بأن "المفاوضات المحتملة بين الاتحاد الأوروبي وبوتين واعدة"، وأن "فلاديمير زيلينسكي يدعم الاتحاد في هذا الصدد".
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، بأن أوروبا تقترب من مرحلة تحتاج فيها إلى "فتح قنوات حوار سياسي مع روسيا".
كما أشار إلى أن العلاقات بين أوروبا وروسيا ستتعافى بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، لكنها لن تعود كما كانت.