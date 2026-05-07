ميدفيديف: روسيا ستدمر صناعة ألمانيا واقتصادها في حال نشوب صراع عسكري معها

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب روسيا الموحدة دميتري ميدفيديف، من أنه في حالة نشوب حرب مع روسيا، سينهار اقتصاد ألمانيا وستُدمّر صناعتها. 07.05.2026, سبوتنيك عربي

كتب ميدفيديف في مقال: "رسالتنا الواضحة للنخب الألمانية: إذا تحقق أسوأ سيناريو، فهناك احتمال كبير لحدوث دمار متبادل مؤكد على الأقل، وفي الواقع، نهاية تاريخ الحضارة الأوروبية بينما نستمر في الوجود".أوضح أن ألمانيا ذات النزعة العسكرية لا فائدة منها لأوروبا، التي ترغب في الحفاظ على قدر من النفوذ السياسي في عالم متعدد الأقطاب. وأضاف ميدفيديف في الوقت نفسه أن روسيا أيضاً لا تحتاج إلى مثل هذه ألمانيا في المستقبل، لأنها خطيرة وغير قابلة للتنبؤ.وكتب ميدفيديف: "بالنسبة لبلادنا، الأهم هو منع تكرار مأساة 194... يجب ألا تأمل بعقلانية برلين المتزنة ولا تثق بأنها لن تقدم أبداً على المخاطرة بشن حرب.. يجب ألا تخطئ بأن المؤسسة الألمانية ستعتبر نفسها ملزمة بورقة، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بشأن مبادئ جديدة للأمن الأوروبي".وتابع: "اليوم، أعلنت القيادة السياسية العليا في ألمانيا أن روسيا "التهديد الرئيسي للأمن والسلام". وقد صاغت برلين رسمياً هدف إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا".كتب ميدفيديف في مقال نشر على موقع "RT": "لم يتم تحقيق أي من أهداف "مكافحة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا" التابع للاتحاد الأوروبي، والذي تسعى ألمانيا فعلياً إلى لعب الدور القيادي فيه".وأكد أن ألمانيا تواجه هزيمة جيوسياسية خطيرة في أوكرانيا.وأضاف: "يقولون إن موسكو تسعى إلى إضعاف وحدة الحلف وتقويض قوة العلاقات عبر الأطلسي بهدف توسيع نفوذها. لذلك، يجب وقف محاولات الحوار، ويجب زيادة الضغط العسكري على روسيا. بعبارة أخرى، أصبح التوجه نحو انتقام واسع النطاق أمراً رسمياً".وأكد أنه يجب وقف "التطلعات النووية" لألمانيا، بما في ذلك بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، "وفرض تدابير تقييدية دولية قانونية لإجهاض الطموحات النووية البغيضة في مهدها".ووفقا له، فإن نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا قد يؤدي إلى انهيار الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا، وأن روسيا ستضطر إلى الرد.وأشار إلى أن حتى اقتراب ألمانيا من امتلاك أسلحة نووية سيدفع موسكو إلى استخدام جميع التدابير الردية الممكنة.وأوضح أن أمام بولندا خيارين فقط: إما أن تكون تابعة لألمانيا أو أن تكون شريكة لروسيا.ميدفيديف: سيتعين على روسيا استخدام كل أنواع الأسلحة إذا حصلت كييف على التكنولوجيا النوويةمجلس الأمن الروسي: زيلينسكي لن يكون أبدا طرفا شرعيا في أي مفاوضات مع روسيا

