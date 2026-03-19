https://sarabic.ae/20260319/مجلس-الأمن-الروسي-زيلينسكي-لن-يكون-أبدا-طرفا-شرعيا-في-أي-مفاوضات-مع-روسيا-1111672130.html
مجلس الأمن الروسي: زيلينسكي لن يكون أبدا طرفا شرعيا في أي مفاوضات مع روسيا
مجلس الأمن الروسي: زيلينسكي لن يكون أبدا طرفا شرعيا في أي مفاوضات مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، بأن فلاديمير زيلينسكي لن يُعتبر أبداً طرفاً قانونياً معترفاً به من قبل روسيا لإجراء مفاوضات،... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T15:42+0000
2026-03-19T15:42+0000
2026-03-19T15:42+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d2c068b6338db22e194983469ae307a8.jpg
وقال ميدفيديف عبر قناته على تليغرام: "هناك أمر واحد لا يمكن لهذا المسخ استيعابه بعقله المخدر: إنه لن يكون أبداً بالنسبة لنا طرفاً شرعياً في المفاوضات، وبالتأكيد لن يكون طرفاً في توقيع وثيقة الاستسلام".وكتب ميدفيديف في مقالته "التقنيات الجديدة: سلم إلى السماء أم طريق إلى الجحيم" المنشورة في مجلة "إكسبيرت": "ستنتهي الأزمة الأوكرانية، التي تغذيها بنشاط مجموعة من الدول المعادية لروسيا والتي تتوق بشدة إلى هزيمتها، عاجلاً أم آجلاً، كما انتهت جميع الصراعات في تاريخ البشرية. ولا يمكن أن يستمر الحماس المؤيد لأوكرانيا الذي يجتاح الغرب حاليًا إلى الأبد".وتناول ميدفيديف، في مقالته "التقنيات الجديدة: سلم إلى السماء أم طريق إلى الجحيم" المنشورة في مجلة "إكسبيرت"، تأثير الصراع الأوكراني على تقاعس المجتمع الدولي عن الاستجابة بشكل كافٍ للمخاطر التكنولوجية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e33c32bfb354a974cd1545c11c83f65e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا
مجلس الأمن الروسي: زيلينسكي لن يكون أبدا طرفا شرعيا في أي مفاوضات مع روسيا
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، بأن فلاديمير زيلينسكي لن يُعتبر أبداً طرفاً قانونياً معترفاً به من قبل روسيا لإجراء مفاوضات، ولا سيما فيما يتعلق بتوقيع وثيقة استسلام كييف.
وقال ميدفيديف عبر قناته على تليغرام: "هناك أمر واحد لا يمكن لهذا المسخ استيعابه بعقله المخدر: إنه لن يكون أبداً بالنسبة لنا طرفاً شرعياً في المفاوضات، وبالتأكيد لن يكون طرفاً في توقيع وثيقة الاستسلام".
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، يوم الخميس الفائت، بأن الأزمة الأوكرانية ستنتهي عاجلاً أم آجلاً، شأنها شأن جميع الصراعات عبر التاريخ.
وكتب ميدفيديف في مقالته "التقنيات الجديدة: سلم إلى السماء أم طريق إلى الجحيم" المنشورة في مجلة "إكسبيرت": "ستنتهي الأزمة الأوكرانية، التي تغذيها بنشاط مجموعة من الدول المعادية لروسيا والتي تتوق بشدة إلى هزيمتها، عاجلاً أم آجلاً، كما انتهت جميع الصراعات في تاريخ البشرية. ولا يمكن أن يستمر الحماس المؤيد لأوكرانيا الذي يجتاح الغرب حاليًا إلى الأبد".
وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن دول "المليار الذهبي" تجني أموالاً طائلة وتسعى لتحقيق مصالحها السياسية الأنانية خلال الصراع الأوكراني الذي أشعله الغرب".
وتناول ميدفيديف، في مقالته "التقنيات الجديدة: سلم إلى السماء أم طريق إلى الجحيم" المنشورة في مجلة "إكسبيرت"، تأثير الصراع الأوكراني على تقاعس المجتمع الدولي عن الاستجابة بشكل كافٍ للمخاطر التكنولوجية.