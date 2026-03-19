بوتين: منتجات صناعة الدفاع الروسية تحقق من حيث التكلفة والجودة النتائج المرجوة لضمان أمن روسيا
بوتين: منتجات صناعة الدفاع الروسية تحقق من حيث التكلفة والجودة النتائج المرجوة لضمان أمن روسيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن مجالات واسعة تبرز في أسواق الصناعات الدفاعية على خلفية الوضع الذي يشهده العالم حالياً. 19.03.2026
2026-03-19T14:57+0000
2026-03-19T14:57+0000
2026-03-19T14:57+0000
وقال بوتين خلال اجتماع موسع للهيئة القيادية في النيابة العامة: "أنتم ترون ما يحدث في العالم. سنعمل على تعزيز احتياطياتنا، كما تظهر مجالات واسعة في السوق الخارجية، لكننا بحاجة الآن إلى ما يتم استخدامه في القوات المسلحة أو على خط تماس الجبهة".كما ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه يجب على النيابة العامة الروسية محاربة التطرف والإرهاب بحزم.وأشار إلى أن عدد الجرائم ذات التوجه الإرهابي قد ارتفع بشكل ملحوظ في العام الماضي.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه من الضروري إزالة العوائق الإدارية الزائدة التي تعرقل قطاع الأعمال كون هذا الأمر حاسم لسيادة البلاد الاقتصادية.وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب روسيا الموحدة، دميتري مدفيديف، قد أكد في 19 شباط/ فبراير الماضي، أنه لن يُسمح بدخول روسيا إلا للشركات الأجنبية التي لا تتدخل في شؤوننا.
https://sarabic.ae/20260318/بوتين-اختيار-القرم-وسيفاستوبول-ودونباس-الانضمام-إلى-روسيا-حدث-تاريخي----1111625794.html
فلاديمير بوتين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير بوتين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بوتين: منتجات صناعة الدفاع الروسية تحقق من حيث التكلفة والجودة النتائج المرجوة لضمان أمن روسيا
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن مجالات واسعة تبرز في أسواق الصناعات الدفاعية على خلفية الوضع الذي يشهده العالم حالياً.
وقال بوتين خلال اجتماع موسع للهيئة القيادية في النيابة العامة: "أنتم ترون ما يحدث في العالم. سنعمل على تعزيز احتياطياتنا، كما تظهر مجالات واسعة في السوق الخارجية، لكننا بحاجة الآن إلى ما يتم استخدامه في القوات المسلحة أو على خط تماس الجبهة".
وأكد الرئيس الروسي على أن "منتجات صناعة الدفاع الروسية تحقق من حيث التكلفة والجودة النتائج المرجوة لضمان أمن روسيا".
كما ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه يجب على النيابة العامة الروسية محاربة التطرف والإرهاب بحزم.
وأشار إلى أن عدد الجرائم ذات التوجه الإرهابي قد ارتفع بشكل ملحوظ في العام الماضي.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه من الضروري إزالة العوائق الإدارية الزائدة التي تعرقل قطاع الأعمال كون هذا الأمر حاسم لسيادة البلاد الاقتصادية.
وقال بوتين: "نحن حالياً بحاجة لتحليل نتائج هذا النهج بدقة وشمولية، ومواصلة إزالة العوائق الإدارية المفرطة التي تعرقل قطاع الأعمال. هذا أمر بالغ الأهمية للسيادة الاقتصادية الروسية، ولاستقرار العمل الصناعي، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب روسيا الموحدة، دميتري مدفيديف، قد أكد في 19 شباط/ فبراير الماضي، أنه لن يُسمح بدخول روسيا إلا للشركات الأجنبية التي لا تتدخل في شؤوننا.