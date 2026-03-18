بوتين: اختيار القرم وسيفاستوبول ودونباس الانضمام إلى روسيا حدث تاريخي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن اختيار القرم الانضمام إلى روسيا أمر لا يتزعزع، وأنه يعد من أهم المحطات في تاريخ روسيا. 18.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال بوتين خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع أعضاء الحكومة الروسية: "بداية، أود أن أهنئكم وجميع مواطني البلاد بمناسبة يوم إعادة توحيد القرم مع روسيا".
وتابع: "رجالنا، أبطالنا، المشاركون في العملية العسكرية الخاصة، يقاتلون اليوم من أجل هذا الخيار الحاسم والتاريخي، دون أي مبالغة، ليكونوا مع وطنهم، وهو الخيار الذي اتخذه شعب القرم وسيفاستوبول في عام 2014، وهو الخيار الذي يتخذه اليوم سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه".
وتابع: "هذا الخيار ثابت لا يتزعزع، لقد أملته أقدار وطننا، وقد أصبح، دون مبالغة، من أهم المحطات، بل ربما أهمها على الإطلاق، في تاريخه الممتد لألف عام، رمزاً لوحدة وإرادة وتماسك شعبنا المتعدد القوميات".
ويحتفل بيوم إعادة توحيد القرم مع روسيا، في 18 مارس/آذار. وشدد الرئيس الروسي أن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة يناضلون من أجل خيار القرم وسكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بالانضمام إلى روسيا.
انضمت القرم إلى روسيا قبل 12 عاما بعد استفتاء وطني أجري في 16 مارس 2014، وتم توقيع الاتفاقية التي تقبل القرم في روسيا في 18 مارس.