موسكو تنتقد تصريحات غوتيريش وأمانته بشأن شبه جزيرة القرم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260318/موسكو-تنتقد-تصريحات-غوتيريش-وأمانته-بشأن-شبه-جزيرة-القرم--1111625018.html
موسكو تنتقد تصريحات غوتيريش وأمانته بشأن شبه جزيرة القرم
موسكو تنتقد تصريحات غوتيريش وأمانته بشأن شبه جزيرة القرم
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن استحالة تطبيق مبدأ تقرير... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T13:16+0000
2026-03-18T13:16+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "إن تصريحات غوتيريش والأمانة العامة التي يرأسها لا تتعارض فقط مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، بل تشكل أيضا عائقا أمام تنفيذها، ما يضر بمصداقية المنظمة العالمية ككل".وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، صرّح غوتيريش أنه "من وجهة نظر الأمم المتحدة، فإن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها لا ينطبق على القرم ودونباس"، ثم وصفت زاخاروفا هذا التصريح الصادر عن الأمانة العامة للأمم المتحدة بأنه "استنتاج متهور".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن في يناير الماضي، أن روسيا توجهت إلى الأمم المتحدة بطلب لمعرفة ما إذا كان بإمكانها الاعتراف بحق شعوب دونباس ونوفوروسيا وجمهورية القرم في تقرير المصير، كما فعلت مع غرينلاند.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
https://sarabic.ae/20260212/موسكو-ردا-على-تصريحات-غوتيريش-الأمم-المتحدة-ليست-منصة-لترويج-مواقف-الناتو-1110278009.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

موسكو تنتقد تصريحات غوتيريش وأمانته بشأن شبه جزيرة القرم

13:16 GMT 18.03.2026
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن استحالة تطبيق مبدأ تقرير المصير على شبه جزيرة القرم ودونباس، تتعارض مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، وتقوض مصداقية المنظمة.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "إن تصريحات غوتيريش والأمانة العامة التي يرأسها لا تتعارض فقط مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، بل تشكل أيضا عائقا أمام تنفيذها، ما يضر بمصداقية المنظمة العالمية ككل".
وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، صرّح غوتيريش أنه "من وجهة نظر الأمم المتحدة، فإن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها لا ينطبق على القرم ودونباس"، ثم وصفت زاخاروفا هذا التصريح الصادر عن الأمانة العامة للأمم المتحدة بأنه "استنتاج متهور".
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
موسكو ردا على تصريحات غوتيريش: الأمم المتحدة ليست منصة لترويج مواقف الناتو
12 فبراير, 06:47 GMT
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن في يناير الماضي، أن روسيا توجهت إلى الأمم المتحدة بطلب لمعرفة ما إذا كان بإمكانها الاعتراف بحق شعوب دونباس ونوفوروسيا وجمهورية القرم في تقرير المصير، كما فعلت مع غرينلاند.

وسبق أن ذكر لافروف أنه بعد إعلان الولايات المتحدة عن خططها بشأن غرينلاند، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، معلقًا على هذا الموضوع، إنه يجب حل هذه القضية على أساس القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة مملكة الدنمارك واحترام حق شعب غرينلاند في تقرير مصيره.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала